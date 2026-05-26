Украина строит себя на костях предателей: Зачем Зеленский начал свозить в Киев трупы нацистов со всего мира

На Украину вернули тело националиста Андрея Мельника, который в свое время письменно просился в соратники к Гитлеру в «крестовом походе против большевистского варварства». Фото: Соцсети Владимира Зеленского

Под Киевом с почестями, залпами и «щеневмерлой» захоронили прах особо выдающегося своими зверствами над мирными жителями Украины и сотрудничеством с фашистской Германией главаря националистов Андрея Мельника - главного в свое время конкурента Бандеры. Он письменно просил Гитлера о помощи в «крестовом походе против большевистского варварства» и называл вермахт «освободителем». А по показаниям свидетелей, особенно любил собственноручно отрезать уши еще живым людям и устраивать массовые казни.

Потому на его похороны пришли сразу два президента Украины, пуская слезы умиления от происходящего. Настоящие - Виктор Ющенко (он-то мечтал об этом со времен первого майдана, но сам такое провернуть не решился). И артистические - Владимир Зеленский (он этих националистов в гробу видал — во всех смыслах, но сейчас они ему позарез нужны для удержания страны в страхе).

Церемонию перезахоронения тела Мельника посетило высшее украинское руководство. Фото: Соцсети Владимира Зеленского

Так был заложен первый труп в «Пантеон выдающихся украинцев». Он будет на новом Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом, где сейчас массово хоронят убитых солдат (на старых кладбищах мест уже нет) и не видно берегов у моря желто-синих флагов. Хотя в народе у этого места дурная слава, поскольку тут фактически болото.

Но именно в эту болотину (что символично) Зеленский решил свезти трупы всех знатных боевиков и идеологов украинства, разбросанных по свету. Поскольку никто из них доживать век на родине не мог и не хотел.

А юридически - если не осталось потомков - останки можно выкопать и переместить без проблем.

Ведь главное - оформить этими трупами основу новой государственной идеологии Украины.

«Он вернулся в ту Украину, о которой мечтал», - заявил Зеленский над новой могилой Мельника. Саморазоблачительней некуда.

СПИСОК БЕССЛАВНЫХ УБЛЮДКОВ

Так кого же Киев собрался выкапывать и перевозить, чтоб строить на их могилах свою идеологию? Список утвержден кабмином Украины.

Зеленский заявил, что националист Мельник «вернулся в ту Украину, о которой мечтал». Фото: Соцсети Владимира Зеленского

АГЕНТ АБВЕРА

Андрей Мельник. Командир сотни Легиона украинских сечевых стрельцов воевал против России в Первую мировую. С 1918-го — атаман, начальник штаба Армии Украинской народной республики. В 1939-м возглавил Организацию украинских националистов - ОУН*. Активно сотрудничал с немецким абвером. Жил с 1941-го в Берлине, исполнял приказы по диверсиям в тылу Красной армии. С 1945-го жил, в основном, в Люксембурге. Умер в 1964-м, дожив до 73 лет. Оплата за его могилу вносилась каждые 30 лет. В 2024-м оплаты не поступило. Его прах должны были вот-вот куда-то убрать. Так в Киеве и родилась очень украинская идея - ничего никому не платить, а зраду объявить перемогой.

Потомства Мельник не оставил, воспротивиться реэкспорту костей некому.

Именем Андрея Мельника названы улицы в нескольких крупных городах Украины.

ИКОНА НАЦИСТОВ

Степан Бандера. Координатор ОУН* на Западной Украине, за организацию терактов приговорен в Польше к казни, но осенью 1939-го получил свободу с приходом войск Гитлера. В 1940-41-х готовил национал-подполье к войне на стороне Германии против СССР - те зверски убили более ста советских работников. «Во время смуты можно позволить себе ликвидацию нежелательных польских, московских и еврейских деятелей» - писал он. После войны жил в Германии. В 1959-м убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским. Похоронен там же.

Икона украинских националистов Степан Бандера. Фото: ru.wikipedia.org.

СБЕЖАВШИЙ С НЕМЦАМИ

Павел Скоропадский. Выпускник Пажеского корпуса в Петербурге, генерал Русской императорской армии в Первую мировую командовал 34-м армейским корпусом. С августа 1917-го по распоряжению Корнилова начал «украинизацию» корпуса, заменяя русских солдат и офицеров украинцами из других частей. В октябре 1917-го на Всеукраинском съезде «вольного казачества» был избран Генеральным атаманом. А в апреле 1918-го, оперевшись на штыки вошедших в Киев немцев, провозглашен гетманом всея Украины. Ввел украинский язык и историю как обязательные школьные предметы. В декабре 1918-го покинул Киев с уходящими немецкими войсками. В Берлине выпускал журнал «Нацiя в походi». В апреле 1945-го был смертельно ранен при бомбежке. Похоронен в Оберстдорфе.

"Гетман всея Украины" Павел Скоропадский и немцы, 1918 год. Фото: ru.wikipedia.org.

ОТЕЦ ЕВРЕЙСКИХ ПОГРОМОВ

Симон Петлюра. Возглавлял директорию Украины в 1919-20-х. Зимой 1919-го его войска при погромах вырезали более 50 тысяч евреев. Документы о личной причастности к этому Петлюры хранились в берлинских архивах. В апреле 1920-го заключил договор с Варшавой о совместных действиях против Красной армии, признав вхождение Волыни и Галиции в состав Польши. Весной 1921-го эмигрировал в Польшу, затем в Венгрию, Австрию, Швейцарию, осев в 1924-м во Франции. В 1926-м в Париже был убит уроженцем Измаила Самуилом Шварцбурдом — из мести за еврейские погромы. Похоронен на кладбище Монпарнас. Дочь Леся умерла 15 лет спустя, других наследников не оставил.

Петлюра был убит в 1926 году в Париже Самуилом Шварцбурдом в месть за еврейские погромы на Украине. Судом присяжных убийца Петлюры, который потерял в ходе тех событий 15 членов семьи, был полностью оправдан. Фото: ru.wikipedia.org.

КАНАДСКИЙ ГОСТЬ

«Патриарх» Мстислав. Племянник Петлюры Степан Скрипник воевал против Красной армии в звании хорунжего. В 1930-е избирался депутатом Польского сейма. После вторжения Германии был представителем Рейхсминистерства восточных территорий (Украины) при группе армий «Юг». С августа 41-го в Ровно издавал нацистский журнал «Волынь». С мая 1942-го — епископ Переяславский. С 1944-го жил в Варшаве, в Словакии и Германии. Осенью 1947-го уехал в Канаду, где возглавлял Украинскую церковь в США. В 1990-м приехал в Украинскую ССР, избравшись «Патриархом Киевским и всея Украины». Встречался с последним секретарем компартии Украинской ССР и первым президентом Украины Кравчуком. Но умирать улетел в Канаду. Похоронен в 1993-м в американском Нью-Джерси.

В свое время Степан Скрипник служил личным адъютантом Петлюры, а в начале 1940-х постригся в монахи. Фото: ru.wikipedia.org.

РАБОТАЛ НА ГИТЛЕРА

Евгений Коновалец. Прапорщиком воевал в Австрийской армии против Российской империи. Во главе сечевых стрельцов топил в крови восстание рабочих Киевского завода «Арсенал». Возглавлял дивизию, воевавшую против советских войск. С 1920-го жил в Праге, передавал разведданные о Польской армии немецкой разведке. Получал за это 9 тысяч рейхсмарок. В 1929-м создал в Вене ОУН* и возглавил ее, назвавшись «единым вождем нации». Готовил «священный крестовый поход против СССР». Главным своим инструментом называл террор. После встреч с фюрером призвал националистов «стать густым казацким строем на стороне Гитлера». В 1930-е с подачи Коновальца под Берлином заработали диверсионные курсы для украинцев. В мае 1938-го в Роттердаме был взорван Павлом Судоплатовым. Похоронен на кладбище Кросвейк. Наследников не осталось.

Евгений Коновалец стоял во главе украинского националистического движения 1920—1938 годов. Фото: ru.wikipedia.org.

И ДРУГИЕ «ЛИЦА»

Дмитрий Донцов. Идеолог украинского интегрального национализма, ярый русофоб, автор предисловия к книге «Гитлер», умер в Монреале в 1973-м, в 90 лет.

Владимир Винниченко. Первый глава директории УНР. Жил в Чехословакии и Франции. Умер в 1951-м в Альпах, на 71-м году жизни.

Исаак Мазепа. Премьер-министр УНР в 1919-20-х. Жил в Чехословакии и Германии. Умер в 1951-м в Аугсбурге, в 67 лет.

Федор Лизогуб. Атаман-министр Украинской державы в 1918-м. Умер в Белграде в 1928-м, в 77 лет.

Борис Мартос. Премьер Директории УНР в 1919-м. Жил в Чехословакии, Германии, Швейцарии. Умер в Нью-Джерси на 99-м году жизни.

Андрей Ливицкий. Министр юстиции УНР в 1919-1920-х. После убийства Петлюры возглавил правительство УНР в изгнании. Сотрудничал с Гитлером. Умер в Карлсруэ в 1954-м, но похоронен в Нью-Джерси.

Панас (Афанасий Андриевский). Член директории УНР. Умер в Австрии в 77 лет.

Федор Швец. Член Директории УНР. Похоронен в Праге в 58 лет.

Андрей Макаренко. Член директории УНР. Умер в Хьюстоне в 77 лет.

Христофор Барановский. Генсек финансов УНР. Умер в Сан-Паулу в 66 лет.

Роман Бжеский. Чиновник МВД УНР и МИДа Украинской державы. Умер в Детройте в 88 лет.

Евгений Петрушевич. Президент Западно-Украинской Народной Республики. Умер в Берлине, в 77 лет.

Все люди из этого «списка Зеленского» ненавидели Россию и Советский Союз. Но ни один (!) не желал вернуться на Украину. Да кто их сейчас спросит...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МИД Израиля уже осудил перезахоронение и возвеличивание Украиной нацистского преступника Мельника, причастного к массовым убийствам евреев и славян - русских, поляков и самих украинцев.

* Запрещенная в России экстремистская организация

МНЕНИЕ ВОЕНКОРА СТЕШИНА

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