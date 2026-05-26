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Политика26 мая 2026 22:00

Украина строит себя на костях предателей: Зачем Зеленский начал свозить в Киев трупы нацистов со всего мира

KP.RU: Зеленский свозит в Киев трупы нацистов, чтобы строить на них идеологию
Авторы (2):
Иван ГРАЧЕВ
Игорь ЯКУНИН
На Украину вернули тело националиста Андрея Мельника, который в свое время письменно просился в соратники к Гитлеру в «крестовом походе против большевистского варварства». Фото: Соцсети Владимира Зеленского

На Украину вернули тело националиста Андрея Мельника, который в свое время письменно просился в соратники к Гитлеру в «крестовом походе против большевистского варварства». Фото: Соцсети Владимира Зеленского

Под Киевом с почестями, залпами и «щеневмерлой» захоронили прах особо выдающегося своими зверствами над мирными жителями Украины и сотрудничеством с фашистской Германией главаря националистов Андрея Мельника - главного в свое время конкурента Бандеры. Он письменно просил Гитлера о помощи в «крестовом походе против большевистского варварства» и называл вермахт «освободителем». А по показаниям свидетелей, особенно любил собственноручно отрезать уши еще живым людям и устраивать массовые казни.

Потому на его похороны пришли сразу два президента Украины, пуская слезы умиления от происходящего. Настоящие - Виктор Ющенко (он-то мечтал об этом со времен первого майдана, но сам такое провернуть не решился). И артистические - Владимир Зеленский (он этих националистов в гробу видал — во всех смыслах, но сейчас они ему позарез нужны для удержания страны в страхе).

Церемонию перезахоронения тела Мельника посетило высшее украинское руководство. Фото: Соцсети Владимира Зеленского

Церемонию перезахоронения тела Мельника посетило высшее украинское руководство. Фото: Соцсети Владимира Зеленского

Так был заложен первый труп в «Пантеон выдающихся украинцев». Он будет на новом Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом, где сейчас массово хоронят убитых солдат (на старых кладбищах мест уже нет) и не видно берегов у моря желто-синих флагов. Хотя в народе у этого места дурная слава, поскольку тут фактически болото.

Но именно в эту болотину (что символично) Зеленский решил свезти трупы всех знатных боевиков и идеологов украинства, разбросанных по свету. Поскольку никто из них доживать век на родине не мог и не хотел.

А юридически - если не осталось потомков - останки можно выкопать и переместить без проблем.

Ведь главное - оформить этими трупами основу новой государственной идеологии Украины.

«Он вернулся в ту Украину, о которой мечтал», - заявил Зеленский над новой могилой Мельника. Саморазоблачительней некуда.

СПИСОК БЕССЛАВНЫХ УБЛЮДКОВ

Так кого же Киев собрался выкапывать и перевозить, чтоб строить на их могилах свою идеологию? Список утвержден кабмином Украины.

Зеленский заявил, что националист Мельник «вернулся в ту Украину, о которой мечтал». Фото: Соцсети Владимира Зеленского

Зеленский заявил, что националист Мельник «вернулся в ту Украину, о которой мечтал». Фото: Соцсети Владимира Зеленского

АГЕНТ АБВЕРА

Андрей Мельник. Командир сотни Легиона украинских сечевых стрельцов воевал против России в Первую мировую. С 1918-го — атаман, начальник штаба Армии Украинской народной республики. В 1939-м возглавил Организацию украинских националистов - ОУН*. Активно сотрудничал с немецким абвером. Жил с 1941-го в Берлине, исполнял приказы по диверсиям в тылу Красной армии. С 1945-го жил, в основном, в Люксембурге. Умер в 1964-м, дожив до 73 лет. Оплата за его могилу вносилась каждые 30 лет. В 2024-м оплаты не поступило. Его прах должны были вот-вот куда-то убрать. Так в Киеве и родилась очень украинская идея - ничего никому не платить, а зраду объявить перемогой.

Потомства Мельник не оставил, воспротивиться реэкспорту костей некому.

Именем Андрея Мельника названы улицы в нескольких крупных городах Украины.

Именем Андрея Мельника названы улицы в нескольких крупных городах Украины.

ИКОНА НАЦИСТОВ

Степан Бандера. Координатор ОУН* на Западной Украине, за организацию терактов приговорен в Польше к казни, но осенью 1939-го получил свободу с приходом войск Гитлера. В 1940-41-х готовил национал-подполье к войне на стороне Германии против СССР - те зверски убили более ста советских работников. «Во время смуты можно позволить себе ликвидацию нежелательных польских, московских и еврейских деятелей» - писал он. После войны жил в Германии. В 1959-м убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским. Похоронен там же.

Икона украинских националистов Степан Бандера.

Икона украинских националистов Степан Бандера.

Фото: ru.wikipedia.org.

СБЕЖАВШИЙ С НЕМЦАМИ

Павел Скоропадский. Выпускник Пажеского корпуса в Петербурге, генерал Русской императорской армии в Первую мировую командовал 34-м армейским корпусом. С августа 1917-го по распоряжению Корнилова начал «украинизацию» корпуса, заменяя русских солдат и офицеров украинцами из других частей. В октябре 1917-го на Всеукраинском съезде «вольного казачества» был избран Генеральным атаманом. А в апреле 1918-го, оперевшись на штыки вошедших в Киев немцев, провозглашен гетманом всея Украины. Ввел украинский язык и историю как обязательные школьные предметы. В декабре 1918-го покинул Киев с уходящими немецкими войсками. В Берлине выпускал журнал «Нацiя в походi». В апреле 1945-го был смертельно ранен при бомбежке. Похоронен в Оберстдорфе.

"Гетман всея Украины" Павел Скоропадский и немцы, 1918 год.

"Гетман всея Украины" Павел Скоропадский и немцы, 1918 год.

Фото: ru.wikipedia.org.

ОТЕЦ ЕВРЕЙСКИХ ПОГРОМОВ

Симон Петлюра. Возглавлял директорию Украины в 1919-20-х. Зимой 1919-го его войска при погромах вырезали более 50 тысяч евреев. Документы о личной причастности к этому Петлюры хранились в берлинских архивах. В апреле 1920-го заключил договор с Варшавой о совместных действиях против Красной армии, признав вхождение Волыни и Галиции в состав Польши. Весной 1921-го эмигрировал в Польшу, затем в Венгрию, Австрию, Швейцарию, осев в 1924-м во Франции. В 1926-м в Париже был убит уроженцем Измаила Самуилом Шварцбурдом — из мести за еврейские погромы. Похоронен на кладбище Монпарнас. Дочь Леся умерла 15 лет спустя, других наследников не оставил.

Петлюра был убит в 1926 году в Париже Самуилом Шварцбурдом в месть за еврейские погромы на Украине. Судом присяжных убийца Петлюры, который потерял в ходе тех событий 15 членов семьи, был полностью оправдан.

Петлюра был убит в 1926 году в Париже Самуилом Шварцбурдом в месть за еврейские погромы на Украине. Судом присяжных убийца Петлюры, который потерял в ходе тех событий 15 членов семьи, был полностью оправдан.

Фото: ru.wikipedia.org.

КАНАДСКИЙ ГОСТЬ

«Патриарх» Мстислав. Племянник Петлюры Степан Скрипник воевал против Красной армии в звании хорунжего. В 1930-е избирался депутатом Польского сейма. После вторжения Германии был представителем Рейхсминистерства восточных территорий (Украины) при группе армий «Юг». С августа 41-го в Ровно издавал нацистский журнал «Волынь». С мая 1942-го — епископ Переяславский. С 1944-го жил в Варшаве, в Словакии и Германии. Осенью 1947-го уехал в Канаду, где возглавлял Украинскую церковь в США. В 1990-м приехал в Украинскую ССР, избравшись «Патриархом Киевским и всея Украины». Встречался с последним секретарем компартии Украинской ССР и первым президентом Украины Кравчуком. Но умирать улетел в Канаду. Похоронен в 1993-м в американском Нью-Джерси.

В свое время Степан Скрипник служил личным адъютантом Петлюры, а в начале 1940-х постригся в монахи.

В свое время Степан Скрипник служил личным адъютантом Петлюры, а в начале 1940-х постригся в монахи.

Фото: ru.wikipedia.org.

РАБОТАЛ НА ГИТЛЕРА

Евгений Коновалец. Прапорщиком воевал в Австрийской армии против Российской империи. Во главе сечевых стрельцов топил в крови восстание рабочих Киевского завода «Арсенал». Возглавлял дивизию, воевавшую против советских войск. С 1920-го жил в Праге, передавал разведданные о Польской армии немецкой разведке. Получал за это 9 тысяч рейхсмарок. В 1929-м создал в Вене ОУН* и возглавил ее, назвавшись «единым вождем нации». Готовил «священный крестовый поход против СССР». Главным своим инструментом называл террор. После встреч с фюрером призвал националистов «стать густым казацким строем на стороне Гитлера». В 1930-е с подачи Коновальца под Берлином заработали диверсионные курсы для украинцев. В мае 1938-го в Роттердаме был взорван Павлом Судоплатовым. Похоронен на кладбище Кросвейк. Наследников не осталось.

Евгений Коновалец стоял во главе украинского националистического движения 1920—1938 годов.

Евгений Коновалец стоял во главе украинского националистического движения 1920—1938 годов.

Фото: ru.wikipedia.org.

И ДРУГИЕ «ЛИЦА»

Дмитрий Донцов. Идеолог украинского интегрального национализма, ярый русофоб, автор предисловия к книге «Гитлер», умер в Монреале в 1973-м, в 90 лет.

Владимир Винниченко. Первый глава директории УНР. Жил в Чехословакии и Франции. Умер в 1951-м в Альпах, на 71-м году жизни.

Исаак Мазепа. Премьер-министр УНР в 1919-20-х. Жил в Чехословакии и Германии. Умер в 1951-м в Аугсбурге, в 67 лет.

Федор Лизогуб. Атаман-министр Украинской державы в 1918-м. Умер в Белграде в 1928-м, в 77 лет.

Борис Мартос. Премьер Директории УНР в 1919-м. Жил в Чехословакии, Германии, Швейцарии. Умер в Нью-Джерси на 99-м году жизни.

Андрей Ливицкий. Министр юстиции УНР в 1919-1920-х. После убийства Петлюры возглавил правительство УНР в изгнании. Сотрудничал с Гитлером. Умер в Карлсруэ в 1954-м, но похоронен в Нью-Джерси.

Панас (Афанасий Андриевский). Член директории УНР. Умер в Австрии в 77 лет.

Федор Швец. Член Директории УНР. Похоронен в Праге в 58 лет.

Андрей Макаренко. Член директории УНР. Умер в Хьюстоне в 77 лет.

Христофор Барановский. Генсек финансов УНР. Умер в Сан-Паулу в 66 лет.

Роман Бжеский. Чиновник МВД УНР и МИДа Украинской державы. Умер в Детройте в 88 лет.

Евгений Петрушевич. Президент Западно-Украинской Народной Республики. Умер в Берлине, в 77 лет.

Все люди из этого «списка Зеленского» ненавидели Россию и Советский Союз. Но ни один (!) не желал вернуться на Украину. Да кто их сейчас спросит...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МИД Израиля уже осудил перезахоронение и возвеличивание Украиной нацистского преступника Мельника, причастного к массовым убийствам евреев и славян - русских, поляков и самих украинцев.

* Запрещенная в России экстремистская организация

МНЕНИЕ ВОЕНКОРА СТЕШИНА

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