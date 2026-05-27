В американском космическом агентстве рассказали, как будут обустраивать базу на Луне

Первое основательное поселение на Луне ожидается к середине 2030-х годов

Вместо запуска орбитальной лунной станции Gateway – он отложен на неопределенное время — американцы решили заняться обитаемой базой на поверхности Луны. Детальные планы строительства обширной Artemis Base Camp, общей стоимостью предположительно в 20 миллиардов долларов, обрисовал новый администратор NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman), который возглавил американское космическое агентство в декабре прошлого года.

Первый этап обустройства высадки и кратковременного пребывания на Луне уже начался. Он продлится до 2029 года

На 2028 год запланирована высадка астронавтов на Луну — после того, как в 2027 году на орбите Земли в ходе пилотируемого полета будет отработана стыковка космического корабля Orion с посадочными модулями Starship от SpaceX Илона Маска и Blue Moon от Blue Origin Джефф Безоса. С компаниями предпринимателей уже заключены контракты на сотни миллионов долларов.

На втором этапе (2029 – 2032) на Луне появятся временные жилые модули и герметичные самобеглые коляски

Параллельно к Луне полетят десятки автоматических станций с оборудованием – 25 миссий, включая 21 посадку. Компания Firefly Aerospace, которой в прошлом году удалось успешно посадить аппарат на поверхность Луны, отправит свой космический корабль Elytra, который доставит 3 или 4 дрона-разведчика MoonFall. Им надо будет прилуниться в районе южного полюса нашего искусственного спутника – там, где собираются высадиться астронавты. Дроны будут прыгать с места на место, используя реактивную тягу. Работая автономно, они за один лунный день (14 земных) должны обследовать окрестности, передать снимки и видео с тем, чтобы специалисты на Земле смогли выбрать наиболее подходящее место для посадки. Туда же отправятся и грузовые корабли Blue Origin с оборудованием. Возможно, с электромобилями от компаний Astrolab и Lunar Outpost.

На третьем этапе, который начнется с 2032 года, лунная база станет автономной и постоянной, заимеет обширную инфраструктуру, там будет водопровод и электричество

Американцы считают, что с первым этапом – испытаниями, разведкой и высадкой, возможно, двух групп астронавтов – они управятся к 2029 году.

Второй этап рассчитан на период с 2029 по 2032 год, в ходе которого будет частично смонтированы объекты инфраструктуры базы, включая солнечные электростанции, компактные ядерные реакторы, антенны космической связи и «полупостоянные» жилые модули для «среднесрочного пребывания людей».

Предусмотрена доставка 60 тонн грузов в процессе 24 посадок.

Примерно так будет выглядеть постоянный жилой модуль

Третий этап, который начнется с 2032 года рассчитан на обустройство постоянного, автономного и непрерывного пребывания людей на Луне.

Запланировано, что в ходе 29 запусков на наш естественный спутник будут доставлены примерно 150 тонн различных грузов – по 38 тонн ежегодно, включая массивные конструкции для возведения капитального жилья, рассчитанного на 4 астронавтов, и оборудование для производства кислорода из водяного льда, который вроде бы имеется в кратерах на южном полюсе Луны.

Если верить заявлениям американцев из NASA, то «долгоиграющая» лунная база им нужна главным образом, как промежуточный форпост для пилотируемого полета и последующей высадки на Марс, которые запланированы на период с 2032 по 2039 год.

По Луне будут скакать «попрыгунчики», выбирая место посадки астронавтов. Как определяться, встанут по углам выбранной площадки эдакими маяками для колонистов и автоматических станций других стран, которые тоже соберутся на Луну

Илон Маск в расчете на свою систему Starship думает обогнать NASA и высадить людей на Марс уже в самом начале 2030-х годов.

— Вообще-то станция на лунной орбите нужна, — сожалел Александр Железняков, академик Российской академии космонавтики Александр Железняков в разговоре с KP.RU, когда узнал, что американцы отложили, а может, и вообще отказались от ее строительства.

— Орбитальная лунная станция задумывалась на этапе, когда не было столь обширных планов по освоению поверхности, и на тот момент была единственно возможным вариантом реализации лунной миссии, - сказал ученый. - В будущем орбитальная станция стала бы хорошим подспорьем при высадках и обеспечении навигации. Так что она не будет лишней. Но, видимо, не считается первостепенной. Значит, можно подождать.

Входы в лунные лавовые трубы, сфотографированные с ее орбиты

КСТАТИ

Астронавты не собираются становиться пещерными людьми

Лунные колонисты пока не намерены заселять недра нашего естественного спутника, как еще недавно предлагали энтузиасты и не противились в NASA. Была идея разместить колонистов в обнаруженных на Луне лавовых трубах, внутри которых, как выяснилось, простор и весьма комфортные условия для жизни. Катакомбы защитили бы от радиации, космического холода и позволили бы сэкономить на строительных конструкциях. Почему отказались? Непонятно…

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