В американском космическом агентстве рассказали, как будут обустраивать базу на Луне

Вместо запуска орбитальной лунной станции Gateway – он отложен на неопределенное время — американцы решили заняться обитаемой базой на поверхности Луны. Детальные планы строительства обширной Artemis Base Camp, общей стоимостью предположительно в 20 миллиардов долларов, обрисовал новый администратор NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman), который возглавил американское космическое агентство в декабре прошлого года.
На 2028 год запланирована высадка астронавтов на Луну — после того, как в 2027 году на орбите Земли в ходе пилотируемого полета будет отработана стыковка космического корабля Orion с посадочными модулями Starship от SpaceX Илона Маска и Blue Moon от Blue Origin Джефф Безоса. С компаниями предпринимателей уже заключены контракты на сотни миллионов долларов.
Параллельно к Луне полетят десятки автоматических станций с оборудованием – 25 миссий, включая 21 посадку. Компания Firefly Aerospace, которой в прошлом году удалось успешно посадить аппарат на поверхность Луны, отправит свой космический корабль Elytra, который доставит 3 или 4 дрона-разведчика MoonFall. Им надо будет прилуниться в районе южного полюса нашего искусственного спутника – там, где собираются высадиться астронавты. Дроны будут прыгать с места на место, используя реактивную тягу. Работая автономно, они за один лунный день (14 земных) должны обследовать окрестности, передать снимки и видео с тем, чтобы специалисты на Земле смогли выбрать наиболее подходящее место для посадки. Туда же отправятся и грузовые корабли Blue Origin с оборудованием. Возможно, с электромобилями от компаний Astrolab и Lunar Outpost.
Американцы считают, что с первым этапом – испытаниями, разведкой и высадкой, возможно, двух групп астронавтов – они управятся к 2029 году.
Второй этап рассчитан на период с 2029 по 2032 год, в ходе которого будет частично смонтированы объекты инфраструктуры базы, включая солнечные электростанции, компактные ядерные реакторы, антенны космической связи и «полупостоянные» жилые модули для «среднесрочного пребывания людей».
Предусмотрена доставка 60 тонн грузов в процессе 24 посадок.
Третий этап, который начнется с 2032 года рассчитан на обустройство постоянного, автономного и непрерывного пребывания людей на Луне.
Запланировано, что в ходе 29 запусков на наш естественный спутник будут доставлены примерно 150 тонн различных грузов – по 38 тонн ежегодно, включая массивные конструкции для возведения капитального жилья, рассчитанного на 4 астронавтов, и оборудование для производства кислорода из водяного льда, который вроде бы имеется в кратерах на южном полюсе Луны.
Если верить заявлениям американцев из NASA, то «долгоиграющая» лунная база им нужна главным образом, как промежуточный форпост для пилотируемого полета и последующей высадки на Марс, которые запланированы на период с 2032 по 2039 год.
Илон Маск в расчете на свою систему Starship думает обогнать NASA и высадить людей на Марс уже в самом начале 2030-х годов.
— Вообще-то станция на лунной орбите нужна, — сожалел Александр Железняков, академик Российской академии космонавтики Александр Железняков в разговоре с KP.RU, когда узнал, что американцы отложили, а может, и вообще отказались от ее строительства.
— Орбитальная лунная станция задумывалась на этапе, когда не было столь обширных планов по освоению поверхности, и на тот момент была единственно возможным вариантом реализации лунной миссии, - сказал ученый. - В будущем орбитальная станция стала бы хорошим подспорьем при высадках и обеспечении навигации. Так что она не будет лишней. Но, видимо, не считается первостепенной. Значит, можно подождать.
КСТАТИ
Астронавты не собираются становиться пещерными людьми
Лунные колонисты пока не намерены заселять недра нашего естественного спутника, как еще недавно предлагали энтузиасты и не противились в NASA. Была идея разместить колонистов в обнаруженных на Луне лавовых трубах, внутри которых, как выяснилось, простор и весьма комфортные условия для жизни. Катакомбы защитили бы от радиации, космического холода и позволили бы сэкономить на строительных конструкциях. Почему отказались? Непонятно…
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