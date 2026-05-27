Как трудный подросток стал кумиром своего поколения: 40 лет назад на экраны вышел культовый советский фильм «Курьер»

То, что ещё вчера считалось антисоветским, оказалось в духе времени. Фильм вышел на экраны совсем без купюр Фото: кадр из фильма.

ФИЛЬМ ВЫШЕЛ БЕЗ КУПЮР

- Моя повесть была напечатана в журнале «Юность» 1982 году и имела успех, я даже получил за неё литературную премию имени Бориса Полевого, - рассказал мне Карен Шахназаров. - Я не собирался снимать фильм. Сделать на её основе кино захотел кинорежиссер Андей Эшпай на киностудии им.Горького. Мой друг Александр Бородянский написал сценарий. Но заявка на студии Горького не прошла по идеологическим мотивам. А на «Мосфильме» после успеха моего «Зимнего вечера в Гаграх» мне предложили воплотить уже готовый сценарий «Курьера». Началась перестройка, пришел Горбачёв. В стране наметилось потепление и перемены. То, что ещё вчера считалось антисоветским, оказалось в духе времени. Фильм вышел на экраны совсем без купюр, по-моему, впервые в истории отечественного кино.

Главный герой - Иван Мирошников - 17-летний выпускник школы, провалил экзамены в институт, куда не очень-то и стремился. И пока его не забрали в армию, его мать (в фильме её сыграла Инна Чурикова) устроила Ивана на должность курьера в журнал «Вопросы познания». Ну и дальше он попадает в разные нелепые ситуации. Как сказал Карен Шахназаров, это история о молодом человеке, который вступает во взрослый мир и находится с ним в жёстком, но неизбежном конфликте, поскольку должен завоевать своё место в нём.

«ПРОФЕССОРСКАЯ ДОЧКА» И БЕЗБАШЕННЫЙ ПРОФЕССОРСКИЙ ВНУК

Главного героя очень обаятельно сыграл Фёдор Дунаевский. Он стал кумиром своего поколения. И прообразом и предвестником, как считают некоторые кинокритики, Данилы Багрова из культового фильма Алексея Балабанова «Брат». В то время как для Фёдора Дунаевского был другой пример: по его словам он играл эдакого Холдена Колфилда из романа «Над пропастью во ржи.

На киностудию он попал случайно. По наводке своей одноклассницы Анастасии Немоляевой. В фильме она сыграла Катю Кузнецову, профессорскую дочку, представительницу золотой молодежи, которая понравилась главному герою. В жизни Анастасия была дочкой кинооператора Николая Немоляева и племянница народной артистки Светланы Немоляевой. Анастасия и Федор снимались в «Курьере», когда им было по 16 лет. Настя была уже «опытной актрисой». Она сыграла в четырех фильмах, включая эпизод из музыкальной комедии Шахназарова «Мы из джаза».

Главного героя очень обаятельно сыграл Фёдор Дунаевский Фото: кадр из фильма.

В «Курьер» она пришла помогать отцу на съёмочной площадке, Николай Немоляев был оператором картины. Карен Шахназаров дружил с семьёй Немоляевых, хорошо знал Настю. Он попросил принести фотографии её одноклассников. «Карен искал локомотив для картины, то есть Ивана. А его не было», - рассказывала Анастасия Немоляева. На роль главного героя пробовались Дмитрий Певцов, Игорь Верник, Дмитрий Харатьян, Иван Янковский… Все они выглядели слишком благополучными для роли нескладного, довольно отвязного и непутёвого героя «Курьера».

На школьной фотографии режиссер обратил внимание на Фёдора Дунаевского, с которым Настя к тому же занималась в театральной студии. Когда они встретились лично, Фёдор взбесил режиссёра своей дерзостью, он нахамил, раскритиковал диалоги, вёл себя примерно так, как и требовалось по роли. И хотя Фёдор был из интеллигентной московской семьи, его дед был профессором истории, парня несколько раз выгоняли из школы, ставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. На киностудию он явился в дедушкином пальто, под которым был белый халат - в то время он подрабатывал санитаром на скорой помощи. На пробах ему подыграла Анастасия Немоляева. У них получился такой органичный дуэт, что обоих утвердили. Хотя изначально на «профессорскую дочку» был целый список молодых актрис: Юлия Меньшова, Ирина Апексимова, Оксана Фандера, Алика Смехова, Аленка Хмельницкая, Марина Зудина, Ольга Кабо…

Анастасия и Федор снимались в «Курьере», когда им было по 16 лет Фото: кадр из фильма.

Как потом рассказывал Фёдор Дунаевский, решающую роль в его согласии сниматься сыграл обещанный гонорар - 140 рублей в месяц. Хорошие деньги по тем временам, особенно для школьника. Родители Фёдора развелись. Он хотел помочь маме, почти как герой «Курьера».

Как рассказывал Шахназаров, худсовет киностудии категорически Фёдора не утверждал: юноша безбашенный и острый на язык. Но Шахназаров был на сто процентов уверен в выборе героя. Текст, который Иван Мирошников говорит в кадре, Фёдор придумал сам, поскольку сценарный текст «не шёл» и все фразы казались ему «неестественными».

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СЛАВЫ

После школы Анастасия Немоляева поступила в ГИТИС, закончила курс Марка Захарова, недолго работала в Театре на Бронной, снялась в 30 картинах, среди которых не только «Курьер», но и не менее культовая «Интердевочка». Однако в итоге она выбрала не актерский путь, хотя иногда снимается. В детстве она увлекалась вышиванием, рисованием, делала игрушки, расписывала кухонные доски. Хобби стало основной профессией, она художник по мебели, интерьеру, одежде. Занимается дизайном квартир, делает авторские куклы, украшения… Говорят, её 10-комантаная квартира в центре Москвы похожа на художественную галерею. Она вышла замуж за человека, который разделил её увлечение. У них своя студия-мастерская, которая специализируется на создании уникальной мебели. Муж Анастасии Немоляевой - Цутому Исидзима, он же Вениамин Скальник – наполовину японец, наполовину россиянин. Театральный режиссер, но освоил столярное дело, чтобы помогать жене создавать предметы интерьера. Их старшая дочь 35-летняя Евдокия тоже дизайнер, расписывает шарфы. Три года назад она переехала с мужем в Аргентину. Средняя дочь София – нейробиолог, занимается наукой. Младшая Ефросинья Исидзима-Скальник учится на актерском факультете ГИТИСа.

Анастасия Немоляева с супругом Вениамином Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Не забывает Анастасия Немоляева про театр. Вместе с мужем они создали «Скальник театр», где муж ставит спектакли, Анастасия играет в них. Не так давно выпустили «Дикую утку» по Ибсену». Билеты недорогие. После премьеры Анастасия сообщила в одной запрещенной соцсети, «наконец я могу поработать художником, могу порасписывать мебель. Два месяца я не брала кисточку в руки. Каждый день были репетиции». И уехала на дачу творить.

В мае прошла выставка Кимоно от ISHIJIMA (это японская фамилия Вениамина Скальника) в Гостином дворе. Там были кимоно от Анастасии Немоляевой. Всё у них хорошо.

Совсем иначе в плане личного успеха сложилась жизнь Фёдора Дунаевского. Он долго не мог найти себя, в школьные годы подрабатывал дворником, снимался в кино, пел в группе, учился в медучилище, работал фельдшером на скорой помощи. В армию его не взяли. «Я же сумасшедший, лежал в Кащенко полгода, когда пришла пора идти. Уже после съемок «Курьера». Причем не симулировал. Просто пошел по направлению врача. Не знаю, может, я действительно — ку-ку», - как-то откровенничал Дунаевский. Что в его словах правда, а что фантазии, трудно сказать. В начале 90-х он репатриировался в Израиль. В Тель-Авиве работал в ресторане посудомойщиком, затем на радио, озвучивал сериалы. Снялся в сериале «Молодежь Тель-Авива». Работал моделью, перебивался случайными заработками. Через несколько лет вернулся в Москву, его взял в свою режиссерскую мастерскую ВГИКа Сергей Соловьев. Соловьев договорился, чтобы за учёбу Фёдора платило Госкино: Дунаевский был иностранцем и должен был платить ВГИКу по 12 тысяч долларов в год. Несмотря на эти авансы, диплом Фёдор так и не получил. Уехал в Италию. Там организовал фирму, специализирующуюся на грузоперевозках.

В личной жизни всё так же сумбурно. Был несколько раз женат. С первой супругой прожил недолго в Израиле. В Италии у него было две жены: сначала Наталья, потом - Инесса. После очередного возвращения в Россию Фёдор познакомился с дизайнером интерьеров Ириной Вагнер. Их брак продлился 17 лет. У артиста пятеро детей от разных женщин. О существовании старшего сына он узнал случайно в 2007 году. В союзе с Натальей родилась дочь Александра, с Инессой — сын Арсений, с Ириной — сын Степан и дочка Нина. Фёдор иногда снимается в сериалах - «Грач», «Топтуны», «Казаки», «Ольга».

«КП» писала, что бывшая жена Ирина Вагнер выписала Федора Дунаевского из квартиры в Хамовниках. Эту квартиру он сам и подарил Ирине в 2018 году. Тогда они были женаты.

В 2022 году супруги официально разошлись. Дети после развода остались жить с мамой. Фёдор рассказывал, что его бывшая не дает видеться с дочкой Ниной. Но это не совсем так. Как рассказала мне Ирина, никаких препятствий с её стороны нет. Дочке уже 12 лет, и она сама решает, с кем ей общаться. Сын Степан с отцом поддерживает отношения. По словам Ирины, Фёдор сейчас живет в России, но чем занимается бывший муж, она не знает.

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