Екатерина Климова воссоединилась с третьим мужем Гелой Месхи: появились подробности

Екатерина Климова родила четверых детей от разных мужей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Екатерина Климова воссоединилась с третьим мужем Гелой Месхи ради ребенка. У актеров есть 10-летняя дочь Белла. На днях она окончила четвертый класс в Ломоносовской школе.

Екатерина Климова и Гела Месхи поддержали дочь Беллу на выпускном празднике в школе. Они втроем выглядели как счастливая семья.

В какой-то момент актриса так растрогалась, что расплакалась. "Прощаясь с нашей любимой начальной школой, невозможно было сдержать слез", - призналась она.

Белла окончила начальную школу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

К слову, многие поклонники обратили внимание на то, что девочка хромает. Екатерина раскрыла подробности о ребенке. Актриса сообщила, что Белла восстанавливается после серьезной травмы ноги. "Хромаем, потому что сняли гипс. Был перелом, но уже все хорошо", - пояснила Климова.

Актриса не смогла сдержать слез Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Напомним, брак Климовой и Месхи продлился четыре года. Пара поженилась в 2015 м, а развелась в 2019 м. Причину развода они не называли.

Гела Месхи женился на актрисе в 2019 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

У Климовой, напомним, четверо детей. От союза с Игорем Петренко у актрисы есть двое сыновей: 19-летний Матвей и 17-летний Корней. Старшая дочь артистки Елизавета родилась в ее первом браке с бизнесменом Ильей Хорошиловым. Сейчас ей 24 года. Недавно актриса откровенно рассказала, как ей удается поддерживать теплые отношения после разводов. "Я поддерживаю отношения с отцами своих детей, а также с бывшими свекровями", - признавалась звезда.