Объявлены лауреаты седьмого сезона премии «50 легендарных брендов»

Стали известны лауреаты премии «50 легендарных брендов» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

27 мая в Москве вручили награды седьмого сезона премии «50 легендарных брендов». Это поистине всенародный проект медиагруппы «Комсомольская правда». Вместе с нашими читателями мы ежегодно определяем компании и продукты, которые любят и которым доверяют.

Приём заявок стартовал в сентябре 2025 года. Номинировать бренды, по условиям проекта, могли и редакция «Комсомолки», и сами компании, но большинство участников предложили сами читатели — об этом во время церемонии с воодушевлением неоднократно говорили лауреаты.

Евгений Князев, ректор Театрального института имени Бориса Щукина — это учебное заведение получило специальную награду «Легенда театрального образования». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Работа народного жюри продолжалась целых полгода. Всё это время на сайте проекта россияне голосовали за бренды, достойные звания легенд: за марки и товары, которые сопровождают нас в поездках, обеспечивают любимыми продуктами, одеждой, техникой и связью, помогают создавать уют дома и становятся частью семейных традиций.

Награждение прошло в московском офисе «Комсомольской правды» всего через несколько дней после 101-го дня рождения нашего издания. В Голубом зале медиагруппы (этот зал — персональная легенда «Комсомолки»! — прим. ред.) собрались главные герои сезона.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Победителей и участников приветствовала заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Гюзяль Хисямутдинова:

— У нас есть разные премии: туристическая, образовательная, экологическая и даже спортивная. Премия «50 легендарных брендов» появилась накануне нашего 95-летия. Она была очень тепло принята и стала самой народной! Брендам с историей — доверяют. А мы, как народное издание, ещё и проверяем нашим голосованием и подтверждаем репутацию лучших брендов. Сегодня “Комсомолке” уже 101 год. Несмотря на возраст, мы современные, цифровые: больше 70% аудитории читает и смотрит нас на KP.RU, в наших соцсетях, слушает радио «Комсомольская правда» и подкасты. Благодаря нашей огромной и активной аудитории премия приобрела такой масштаб!

В финал премии «50 легендарных брендов» в этом сезоне вышли 158 номинантов. В общей сложности читатели «Комсомолки» отдали им более 7,1 миллиона голосов — это самая мощная поддержка за последние 5 лет! И каждый из этих голосов — это маленькая история доверия. А ещё — огромный стимул для бизнеса двигаться вперёд и развиваться, продолжая радовать своих клиентов и покупателей. Об этом, хоть и разными словами, на церемонии награждения говорили все, кто поднимался на сцену.

Екатерина Иванова, руководитель отдела по работе с партнерами киностудии «Союзмультфильм». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Эта премия — признание заслуг и доверие потребителей к нашей продукции. Наша история началась в XIX веке, но мы смотрим в будущее. Благодарю организаторов за развитие отечественных брендов, — поделилась начальник управления маркетинга АО «Гознак» Наталья Линдер.

Среди победителей оказались и давние знакомые — бренды, известные ещё с дореволюционных и советских времён. И новые друзья, уже ставшие родными. Старейший лауреат седьмого сезона — Третьяковская галерея — отсчитывает свою историю с середины XIX века. А самый молодой обладатель награды всего два месяца назад отметил первый день рождения. Это мессенджер MAX — участник номинации «Легенды будущего».

Обладатели наград щедро делились эмоциями и признательностью тем, кто поддержал их своими голосами и привёл к победе.

— Благодарим за организацию прекрасного проекта и за награду! Это здорово, что люди могут оценить бренды. Чувствуется, что это честная премия! — сказала начальник службы внешних связей Московского метрополитена Екатерина Лаврова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Кто победил в седьмом сезоне премии «50 легендарных брендов»

Номинация «Легендарные бренды с историей»

1. Алёнка

2. «Аэрофлот»

3. Байкал (напиток)

4. Бальзам «Золотая звезда»

5. Бирюса

6. Большевичка

7. Гознак

8. ГТО

9. За Родину

10. ЗОЛОТОЙ ЯРЛЫК

11. Казаковская филигрань

12. Калининградский янтарный комбинат

13. Красная Москва

14. Красная стрела

15. Московский метрополитен

16. Павловопосадская платочная мануфактура

17. Пивоваренная компания Балтика

18. Саратов (холодильники)

19. Союзмультфильм

20. Спортлото

21. Сударь

22. Третьяковская галерея

23. Тройной одеколон

24. Тушь Ленинградская

25. Цирк на Цветном бульваре

26. Viola

Номинация «Современные легендарные бренды»

1. 1C

2. Банки.ру

3. Вязанка

4. ГК «А101»

5. Киприно

6. Кондитерская фабрика «Победа»

7. Мельница

8. От Мартина

9. Рив Гош

10. Россельхозбанк

11. Стародворье

12. ТК «Садовод»

13. Торговая сеть ПОБЕДА

14. Триколор

15. Увелка

16. Финуслуги

17. Яндекс Недвижимость

18. BRUSNIKA

19. Fix Price

20. Geltek

21. GFGRIL

22. Hisense

23. Synergetic

24. Wink

Номинация «Легенды будущего»

1. MAX

2. Tuvio

3. YARCHE

Компании и бренды указаны в алфавитном порядке.

В ближайшее время мы опубликуем подробный отчёт о церемонии, а прямо сейчас — больше о победителях и номинантах, а также о том, как распределились голоса, можно узнать на сайте премии «50 легендарных брендов».

СПРАВКА «КП»

Премия «50 легендарных брендов» стартовала в 2019 году, когда «Комсомолка» готовилась отметить 95-летие. Тогда мы впервые задались вопросом: а кто ещё, кроме нас, сопровождает жителей нашей страны на протяжении уже нескольких поколений? Какие товары, марки, символы эпох? Так появилась номинация «Легендарные бренды с историей».

Чуть позже в орбиту проекта включились и современные компании, родившиеся на постсоветском пространстве, а также «легенды будущего» — совсем молодые бренды, начинающие свой путь к славе. Они идут вне основных номинаций и получают специальные награды — как первый знак признания выбранного ими пути к сердцам россиян.