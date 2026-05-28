У человека нашли третий глаз: где он находится и зачем нужен

У современных людей и сейчас три глаза, просто один, ставший шишковидной железой, перестал транслировать в мозг изображение. Но свет продолжил воспринимать, хоть и окольным путем. Фото: aleks333/Shutterstock/Fotodom

Эпифиз — шишковидная железа в мозгу человека, которую биологи и специалисты-анатомы условно называют «третьим глазом», и в самом деле оказалась глазом.

«Третий глаз» когда-то исправно функционировал у ранних предков человека — видел, но в процессе эволюции млекопитающих погрузился вглубь мозга, откуда непосредственно уже ничего видно не было. Однако у причудливого органа сохранилась реакция на свет и тьму, благодаря которой он начал исполнять функцию главных биологических часов человеческого организма. Наша шишковидная железа получает сигналы окольным путем — от оставшихся двух глаз, вырабатывая в соответствие с ними мелатонин — гормон, который управляет биоритмами, синхронизируя работу всех клеток тела с временем суток. Мелатонин насылает сон и заставляет бодрствовать, регулирует температуру тела и давление, а также выработку других гормонов.

Исследователи под руководством профессора Томаса Бадена (Professor Thomas Baden), нейробиолога из Университета Сассекса (University of Sussex) доказали, что шишковидная железа человеческого мозга — «третий глаз» — и сетчатка двух наших глаз, по сути, связаны друг с другом и произошли от одной и той же нервной структуры, а не эволюционировала порознь, как прежде считали.

Глаз, да глаз

Из результатов, опубликованных в журнале Current Biology, следует: древние беспозвоночные существа — так называемые протостомы — наши далекие предки, жившие в океане около 600 миллионов лет назад, обладая изначально тремя глазами, стали зарываться в ил. Они отказались от боковых глаз, которые со временем — примерно 500 миллионов лет назад — «рассосались» за ненадобностью, оставив для восприятия света лишь третий глаз, располагавшийся сверху.

В процессе дальнейшей эволюции и «выхода из ила», а тем более на сушу, боковые глаза снова понадобились. И природа изготовила их из оставшегося одного глаза, который когда-то был третьим. Она развела в стороны некоторые его части, которые и превратились в жизненно важные нервные структуры, называемые сетчаткой.

Вот они — все три глаза

В 2022 году существ с тремя глазами, жившими 500–600 миллионов лет назад, описали исследователи из Университета Торонто (University of Toronto) и королевского музея Онтарио (Royal Ontario Museum).

Дополнительными органами зрения обладали аномалокарисы вида Stanleycaris — так называемые «ненормальные креветки». Коллекция этих древних окаменелых членистоногих была собрана в Британской Колумбии ещё в 80-е года прошлого века, но никем так и не изучена. А канадцы изучили.

Доисторическая креветка, у которой было три видящих глаза.

Два глаза у «ненормальных» смотрели вперед и вниз, еще один — вверх. Возможно, он был частью системы, предупреждающей о появлении других — более крупных — хищников. Служил неким подобием камеры наблюдения.

КСТАТИ

Третий глаз и сверхъестественные способности

Согласно популярным мифам и воззрениям адептов лженауки «третий глаз», превратившийся в шишковидную железу, наделяет некоторых людей потрясающей интуицией, ясновидением, даром пророчества, а то и телепатией. Или даже рентгеновским зрением, которым якобы владеют «люди-рентгены».

Большинство представителей традиционной науки в сверхъестественные опции «третьего глаза», которые якобы можно каким-то образом заполучить или развить, не верят — считают, что мифы о нем не имеют научного подтверждения.

Однако, в древних индийских текстах, повествующих о способностях йогов, к «третьему глазу» относились с трепетом и отождествляли с «Аджна чакрой» — энергетическим центром в человеческом теле. Считалось, что пробуждение этой чакры посредством практики йоги и «активирует» сверхъестественные способности.

У йога, глубоко погружающегося в медитацию, во лбу — на месте «третьего глаза» — разгорается небольшая сильно нагретая область.

Кое-какие чудеса йогов видели и некоторые ученые, о чем мне в свое время рассказывали.

А дело было так. Группу специалистов из Центра биомедицинской электроники РАН однажды пригласили в Индию. Посредством созданного ими невероятно чувствительного компьютерного томографа — инфракрасного прибора, позволявшего фиксировать малейшие изменения теплового излучения, индусы попросили обследовать местных йогов.

На фото, сделанных с помощью прибора, было хорошо видно, как у медитирующего йога во лбу — между глаз — буквально разгоралось небольшое пятно.

Пятно будто бы пылало, излучая энергию, выглядев «третьим глазом». Аналогичный эффект продемонстрировали все 40 обследованных йогов, которые, «открыв третий глаз» сразу же уходили куда-то в нирвану. «А во лбу звезда горит» — это про них.

Не исключено, что какое-то излучение, может быть, даже радиоактивное, исходило из «третьего глаза», который, похоже, функционировал у Нинель Кулагиной — известного экстрасенса советских времен. Она много раз повторяла удивительный опыт: засвечивала спрятанную в свето-изолированный конверт фотопленку, которую прикладывали к ее лбу.

Вот и не верь после всего этого в сверхъестественные способности, связанные с «третьим глазом», доставшимся нам от креветок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лапки коротки: загадочная эволюционная диспропорции тираннозавров озадачивает палеонтологов

Человечеству не хватает мозгов: почему за последние 10 тысяч лет люди стали умнее, но их мозг стал меньше

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут выглядеть люди, рожденные на Марсе