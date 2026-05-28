Поклялись в вечной дружбе, посадили дуб и подписали более десятка документов: как прошла встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева

Вечная дружба, устойчивое добрососедство, взаимное доверие – это не пропагандистские лозунги, а суть отношений наших народов Фото: REUTERS.

В сопровождении почетного эскорта истребителей казахских ВВС, «горбатый» Ил-96 президента России мягко заходил на посадку в Астане. Высокого гостя на лазурной ковровой дорожке - в цвет флага Казахстана - уже ждал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Владимир Путин спустился по трапу. Грянул военный оркестр, вытянулся почетный караул. Над летным полем эффектно появились два боевых вертолета с флагами России и Казахстана. Дети в национальных костюмах республики-хозяина замахали маленькими флажками России.

Два лидера пожали руки, дети сыграли короткую композицию на казахских домрах. Но главная «начинка» встречи ждала за закрытыми дверями - в резиденции главы Казахстана. У Путина и Токаева на ближайшие два дня грандиозные планы…

Дети сыграли короткую композицию на казахских домрах Фото: REUTERS.

ЕСТЬ ДВА СТУЛА?

Вместе с журналистами, традиционно прилетающими раньше президента, в здании аэропорта Астаны прилета Владимира Путина ждал и Дмитрий Песков. Здесь, невзначай, и вспыхнула беседа про одну из самых важных целей визита.

- А существует выход для страны из ЕАЭС? - спросил пресс-секретаря президента журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.

- Да, выход прописан. Страна говорит: я больше не хочу, - и уходит, - объяснил спикер Кремля.

Конечно, речь шла про Армению. После госвизита, который проходит 27-28 мая, 29 числа в Астане соберется высший совет экономического союза. Обсуждать будут первые шаги Армении на пути в Евросоюз.

Ил-96 президента России Фото: REUTERS.

- А если Армения не захочет прощаться и уходить из ЕАЭС, она может оставаться столько, сколько сочтет нужным? - спросили журналисты.

- Нет, - отрезал Песков. - Конечно, если не будет ничего противоречащего нормам ЕАЭС, то может остаться. Но если ты вступаешь в Евросоюз или становишься ассоциированным членом, ты принимаешь его нормы, и эти нормы идут в противоречие с нормами ЕАЭС. Фитосанитарный контроль, таможенный контроль... Много всего.

Журналисты понимали: выборы в парламент (а значит и выборы главы государства) в Армении назначены на 7 июня. И Пашинян всеми силами пытался усидеть на двух стульях до голосования. Чтобы показать избирателям: мы с Россией не рвем.

Но в начале мая Пашинян уже пригласил в Ереван Макрона, Каллас, других европейских лидеров. В начале мая Зеленский угрожал параду Победы из Армении. Еще тогда показалось - с такими шагами долго на двух стульях не усидишь.

- То есть Армению можно все-таки исключить? - спросили у Пескова.

- Ну, если страна примет те нормы и будет ориентироваться на те стандарты, которые противоречат стандартам Евразии, то все можно!

Фото: REUTERS.

- Что-то в этом роде ожидается?

- Это все происходит не потому, что кто-то не хочет политически быть вместе, - подчеркнул голос Кремля. - Просто две системы (ЕАЭС и ЕС, - ред.) не сочетаются. Но да, вряд ли есть другой выход.

Значит запятая в предложении «исключить нельзя помиловать» может появиться в самый неудобный для Пашиняна момент - прямо перед голосованием.

КАЗАХСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Истребители ВВС Казахстана резали небо над Астаной, оставляя за собой шлейф в цветах российского флага. Почетный караул, политики, министры - выстроились рядами у входа во Дворец Независимости - местные называют его «дворец-юрта», ведь построен он с отсылкой на древнее жилище казахов. На его ступенях прибывшего на кортеже Владимира Путина снова встречал улыбающийся Касым-Жомарт Токаев.

- Хотел бы от всей души поприветствовать вас в нашей столице с государственным визитом. Это событие имеет огромное значение с точки зрения развития стратегического партнёрства и союзнических взаимоотношений между нашими странами. И не меньшее - с точки зрения обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте, - поприветствовал гостя президент Казахстана.

Переговоры традиционно начались в узком составе. Позже к обсуждениям подключилась вся делегация - стартовал широкий состав. Завершилась работа подписанием 15 документов и выступлением лидеров - первым выступил хозяин.

Заявления Касым-Жомарта Токаева:

- Вечная дружба, устойчивое добрососедство, взаимное доверие – это не пропагандистские лозунги, а суть отношений наших народов, прочная гарантия их успехов во всех сферах общественной жизни. И мы в Казахстане это хорошо понимаем.

- Считаем Россию великим евразийским государством с богатейшим прошлым и огромным потенциалом развития. Невзирая на трудности санкционного характера, российская экономика по паритету покупательной способности вышла на четвертое место в мире и первое - в Европе.

- Россия никогда не утратит своих лидирующих позиций в глобальной экономике и будет играть заметную роль на мировой геополитической арене. Без прямого участия России ни одна значимая международная проблема не может и не сможет найти должного решения.

Президенты подписали более десятка документов Фото: REUTERS.

Заявления Владимира Путина:

- Объем торговли - 29 млрд долларов, почти все расчеты ведутся в нацвалютах.

- Россия на первом месте по инвестициям в экономику Казахстана - 29 млрд долларов, казахские инвестиции в нашу экономику - 9 млрд.

- По большинству ключевых международных вопросов позиции России и Казахстана очень близки или практически совпадают.

- На космодроме Байконур создана новая пусковая площадка «Байтерек», с которой месяц назад в космос отправилась перспективная ракета-носитель «Союз-5».

- Страны плотно сотрудничают в науке, образовании, спорте. В России обучается более 60 тысяч казахстанцев.

- Важно, что в Казахстане широко используется русский язык, и его применение поддерживается руководством Республики. А в новой Конституции Казахстана, принятой на референдуме 15 марта, подтвержден статус русского языка как официального.

- Завтра на саммите ЕАСЭ будет принят целый ряд важных решений.

Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы России и Казахстана Фото: REUTERS.

ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО, ВЫРАСТИТЬ ТИГРА

Госвизит был насыщен и некрупными, но красивыми и символичными событиями. Во-первых, вместе с президентской делегацией в Казахстан прибыла дружная семья амурских тигров. Четырехлетние самец и самка, и два шестимесячных тигренка - тоже мальчик и девочка. На маленькую тигриную семью возложена великая задача - заменить вымерших легендарных туранских тигров, которые до Великой Отечественной обитали в Казахстане.

- Работа началась еще в 2025 году, - рассказал журналистам в Астане министр природных ресурсов Александр Козлов. - На протяжении года учёные из Казахстана перенимали уникальный опыт российских специалистов, ведь нам удалось нарастить численность популяции амурского тигра до 750 особей. Теперь будем продолжать вместе наблюдать и работать, чтобы была возможность нарастить популяцию.

Позже Владимир Путин с Касым-Жомартом Токаевым дали старт строительству центра для одаренных детей «Сириус» в Астане - это стало символом гуманитарного сотрудничества между государствами. А под вечер лидеры вместе посадили дуб на Аллее вечной дружбы России и Казахстана.

Лидеры вместе посадили дуб на Аллее вечной дружбы Фото: REUTERS.

ЧТО ПОДПИСАЛИ?

Семь основ дружбы России и Казахстана:

Общность истории;

Общие усилия по развитию евразийской интеграции;

Общая граница;

Экономическое партнерство;

Языки, культура и традиционные ценности;

Образовательные обмены и сотрудничество в спорте;

Совместный взгляд в будущее.

Кроме того в ходе визита было согласовано строительство первой атомной электростанции в Казахстане - «Балхаш» с энергоблоками российского дизайна, на нашем же ядерном топливе. Также приняты документы: о российском экспортном кредите для финансирования строительства АЭС, об основных принципах сотрудничества при строительстве АЭС и расширении сотрудничества в нефтяной сфере.

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