I Международный форум по безопасности продолжает работу в Московской области. На площадке собрались более 140 иностранных делегаций из 120 стран. Фото: Максим Плотников.

I Международный форум по безопасности продолжает работу в Московской области. На площадке собрались более 140 иностранных делегаций из 120 стран. Третий день конференции стартовал со встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Заседание прошло под председательством секретаря Совбеза России Сергея Шойгу.

Открытие началось с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в Старобельске.

После этого Сергей Кужугетович подчеркнул: в нынешних международных условиях подобные форумы становятся особенно важными – именно здесь страны могут координировать действия, искать точки соприкосновения и обсуждать будущее многополярного мира.

Третий день конференции стартовал со встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Фото: Максим Плотников.

ПЕРИОД ПОТРЯСЕНИЙ

Участникам показали видеообращение президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что программа форума стала крайне насыщенной: прошли десятки конференций, круглых столов, презентаций и брифингов, посвященных вопросам глобальной и региональной безопасности.

Российский президент указал: современный мир переживает период серьезных потрясений. Международный терроризм, экстремизм, наркобизнес, киберпреступность и риски распространения ядерного оружия сегодня представляют угрозу для всех стран без исключения.

Путин также обратил внимание на то, что мир становится все более взаимосвязанным, поэтому любой конфликт или вспышка напряженности в одном регионе неизбежно отражаются на всей планете. Россия же выступает за равную и неделимую безопасность, а также за максимально тесное международное сотрудничество.

Отдельно российский лидер сделал акцент на формировании многополярного мира. Он подчеркнул: Москва активно участвует в создании новой архитектуры международных отношений на основе уважения суверенитета и национальных интересов государств.

ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР ТРЕЩИТ

Слово вновь взял Сергей Шойгу. Секретарь Совбеза России заявил: однополярная модель мира стремительно разрушается, а государства Глобального Юга и Востока усиливают свои позиции. Причиной же нынешней международной напряженности стало стремление Запада к внешней экспансии и контролю над чужими ресурсами.

Большую часть выступления Шойгу посвятил конфликту на Ближнем Востоке. Он предупредил, что последствия эскалации способны затронуть весь мир – речь об энергетическом кризисе, росте цен, масштабной миграции, гуманитарных проблемах.

Кроме того, многие страны на фоне происходящего начали задумываться о ядерном оружии как о гарантии собственной безопасности.

Отдельно Шойгу затронул тему Украины: она превратилась в поле противостояния России и Запада, а Евросоюз постепенно становится полноценным военно-политическим блоком антироссийской направленности.

Большую часть выступления Шойгу посвятил конфликту на Ближнем Востоке и отдельно затронул тему Украины. Фото: Максим Плотников.

ВЗРЫВООПАСНАЯ ЕВРОПА

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в своем выступлении заявил: главной мировой тенденцией сегодня стал резкий рост конфликтности, а Европа стремительно движется к тому, чтобы снова стать эпицентром глобального кризиса.

Евросоюз все активнее вооружается и фактически превращается в военный альянс. При этом поддержка киевского режима все сильнее бьет по европейским бюджетам и усиливает социальное напряжение внутри самих стран ЕС. Оружие с украинской стороны распространяется по Европе и попадает в руки террористических группировок.

Нарышкин отметил: европейские элиты сознательно затягивают украинский конфликт и рассматривают незалежную исключительно как инструмент давления на Москву. НАТО продолжает наращивать военный потенциал у восточных границ и фактически готовится к крупному противостоянию с Россией. Мир вступил в эпоху долгой нестабильности, спокойных времен в ближайшем будущем ждать не приходится.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Фото: Максим Плотников.

МНОГОПОЛЯРНОСТЬ БЕЗ ФИЛЬТРОВ

Слово получили делегации Китая, Белоруссии, Индии, ЮАР, Бразилии, КНДР, Казахстана, Вьетнама, Мадагаскара и Республики Сербской. Выступающие единогласно говорили о необходимости усиления международного диалога и совместной борьбы с глобальными угрозами. Многие подчеркивали, что подобные форуму площадки становятся одними из немногих мест, где страны могут напрямую обсуждать вопросы безопасности без посредников и политических фильтров.

ЭКСТРЕМИЗМ ПЕРЕШЕЛ ГРАНИЦЫ

На форуме прошли неформальные встречи секретарей советов безопасности стран СНГ и БРИКС. После обеда стартовала серия профильных круглых столов.

Один из них был посвящен международному сотрудничеству в сфере противодействия радикальной идеологии. Главной темой дискуссии стало то, что современные экстремистские угрозы давно приобрели транснациональный характер.

Начальник Научно-исследовательского центра ФСБ России Алексей Маруев отметил: радикализация особенно затрагивает молодежь, трудовых мигрантов, заключенных, а также национальные и религиозные меньшинства. После вступительного слова он зачитал обращение помощника генсека ООН по вопросам верховенства права и институтам безопасности Александра Зуева.

В обращении говорилось, что террористические организации активно используют современные технологии – от социальных сетей до видеоигр – для распространения пропаганды, нагнетания напряженности и подрыва доверия к государственным институтам. Именно поэтому международное взаимодействие становится ключевым условием эффективной борьбы с радикализацией.

Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заметил: с подобными угрозами сегодня сталкиваются регионы от Евроатлантики и Ближнего Востока до Азии. По его словам, особое внимание необходимо уделять молодежи и выстраивать долгосрочные программы по борьбе с радикализацией. В качестве примера успешного сотрудничества он привел контртеррористический круглый стол БРИКС и работу антитеррористической группы объединения.

О цифровизации террористической деятельности говорил генеральный директор Совета нацбезопасности Малайзии Нуширван Зайнал Абидин. Он отметил, что экстремисты активно используют социальные сети, искусственный интеллект и сложные компьютерные механизмы, а подростки становятся одной из главных целей вербовки. Угрозы распространяются через мемы, теории заговора и Интернет-культуру, поэтому странам необходимо обмениваться разведданными, отслеживать финансовые потоки и совместно бороться с онлайн-терроризмом, не нарушая при этом права человека.

Директор Центра Африканского союза по изучению и исследованию терроризма Идрис Мунир Лаллали напомнил: на Глобальном Юге терроризм ежедневно уносит десятки жизней. Особую же опасность представляют попытки террористических групп добиться политической легитимности. Он подчеркнул необходимость создания систем раннего предупреждения, перекрытия финансовых и логистических каналов экстремистов, а также более активной работы с гражданским обществом.

Первый заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Сергей Першенков указал: молодежь все чаще вовлекают в противоправную деятельность, связанную с повреждением критической инфраструктуры. Он также отметил рост трансграничного экстремизма и попытки реабилитации неонацистских идей через пересмотр итогов Второй мировой. Международное взаимодействие правоохранительных органов в рамках ШОС, СНГ, БРИКС и ОДКБ уже показывает эффективность, однако наряду с наказанием важна и профилактика.

Замгендиректора Совета нацбезопасности Филиппин Нестор Эрико посетовал, что его страна сталкивается с угрозами радикализации уже многие годы. На Филиппинах действует национальный план по борьбе с насильственным экстремизмом, строящийся не только на силовых мерах, но и на разъяснительной работе. Радикальная пропаганда в первую очередь воздействует на эмоции, поэтому победить ее исключительно жесткими методами невозможно.

Председатель комиссии по противодействию экстремизму Ассоциации юристов России Александр Брод добавил: особое значение приобретает международная консолидация усилий, развитие регионального диалога и совместные просветительские проекты.

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