Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел пресс-конференцию на полях I Международного форума по безопасности.

Одной из центральных тем стало предупреждение иностранным послам о том, что им нужно покинуть Киев. Шойгу подчеркнул: оно было сделано «совершенно серьезно и осознанно». Россия заранее предупреждает о ряде своих действий и не скрывает намерений. При этом секретарь Совбеза России дал понять: удар по столице Украины может быть нанесен в любой момент.

Сергей Кужугетович добавил: Россия уже показала, какой силы может быть такой ответ, и располагает всем необходимым для его реализации. И отверг инсинуации о том, что у нашей страны якобы «ничего не осталось», назвав такие оценки глубоким заблуждением.

РОССИЙСКАЯ БАЗА ОСТАНЕТСЯ В АРМЕНИИ

Отдельный блок вопросов касался Армении. Шойгу заявил: российская военная база в Гюмри продолжает работать в штатном режиме, Москва не видит никаких причин для ее вывода. По его словам, база по-прежнему остается важным элементом безопасности республики.

Комментируя подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Арменией и США, секретарь Совбеза России заметил: эта история больше напоминает часть предвыборной кампании. Он обратил внимание, что документ был подписан буквально за час, а его содержание пока не выглядит детально проработанным.

Здесь стоит учитывать и политический фон: уже 7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, в которых участвуют сразу 19 политических сил, включая команду Никола Пашиняна, блок Роберта Кочаряна и объединение «Сильная Армения».

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, в которых участвуют сразу 19 политических сил. Фото: Руслан Арутюнов/Shutterstock/Fotodom

ТРЕВОЖНЫЙ КУРС ЯПОНИИ

Сергей Кужугетович также затронул ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Москву все сильнее беспокоит курс японцев на милитаризацию. Токио постепенно отходит от ограничений, принятых после Второй мировой войны, и активно развивает вооружения, включая ракеты средней и меньшей дальности. Более того, секретарь Совбеза России не исключил появления ядерного оружия в регионе.

Во время пресс-конференции речь зашла и о современных технологиях. Шойгу указал: доступ к таким системам, как Starlink, должен регулироваться государством, иначе возникают серьезные риски для безопасности.

Кроме того, он сообщил, что российские военные наносят удары по предприятиям по производству боеприпасов на Украине сразу после их обнаружения.

Опыт, полученный нашей страной в ходе специальной военной операции, сегодня вызывает большой интерес у других государств, заметил Шойгу. Российская армия сейчас является одной из самых подготовленных и оснащенных в мире, а накопленный боевой опыт – фактически бесценен.

Российская армия сейчас является одной из самых подготовленных и оснащенных в мире, а накопленный боевой опыт – фактически бесценен. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

ИРАНСКИЕ УРОКИ

Еще одной темой стала ситуация с боевиками ИГИЛ*. Шойгу сообщил, что Россия и страны СНГ обсуждали данные о возможном освобождении террористов из сирийских тюрем и их перемещении в Ирак. Подобные процессы вызывают серьезную обеспокоенность.

Говоря о международных кризисах, секретарь Совбеза отметил, что Россия сделала выводы из событий в Персидском заливе. Речь идет прежде всего о необходимости создавать резервы медикаментов, средств для чрезвычайных ситуаций и механизмы быстрого реагирования.

В завершение секретарь Совбеза вернулся к теме Донбасса: Запад долгие годы игнорировал происходящее в регионе, а именно эти события, как считает Москва, стали первопричиной начала СВО и последующих действий России.

Также Сергей Кужугетович объявил: во время форума были подписаны контракты в сфере безопасности на сумму более миллиарда долларов. Иностранные партнеры провели более сотни встреч с российскими компаниями, а часть переговоров закончилась реальными соглашениями.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

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