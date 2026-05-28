Неделю выживали в затопленной пещере: история чудесного спасения золотоискателей потрясла публику

Искатели приключений углубились на 180-200 метров вглубь подземелья, когда снаружи начался ливень, а потом мощный оползень завалил вход Фото: REUTERS.

История со спасением пятерых (двое числятся пропавшими без вести) золотоискателей в Лаосе, оказавшихся на восемь дней запертыми в постепенно заполнявшейся водой и грязью пещере без единого лучика света, кажется настоящим чудом. Жизнь подбросила сюжет будто для мирового блокбастера.

Восемь жителей деревни Сойсомбун из района Лонг Чанх (центральный Лаос) отправились 20 мая в местную глубокую пещеру – по рассказам местных, внутри был заброшенный золотой прииск, где и теперь можно отыскать золото.

Искатели приключений углубились на 180-200 метров вглубь подземелья, когда снаружи начался ливень, а потом мощный оползень завалил вход в пещеру грязью и камнями. Лишь один из золотоискателей сумел выбраться - и поднял тревогу в деревне.

Началась спасательная операция.

Отправивший на место событий команду репортеров американский телеканал CBS называет главными героями односельчан незадачливых золотоискателей. За эти восемь дней жители Сойсомбуна прорубили в джунглях к пещере просеку длиной в два с половиной километра. У входа в пещеру заработал лагерь спасателей с электронасосами, Интернетом и лучшими командами спелеологов со всего мира.

Мужеством спасателей остается только восторгаться. На заснятых ими внутри пещеры кадрах видно, что смельчакам приходилось ползти по узеньким тоннелям шириной меньше метра. «Эти проходы выкопаны вручную, часто они слишком тесны, чтобы человек мог развернуться, - сообщает CBS, взявшая интервью у знаменитого финского спасателя Микко Пааси, проведшего несколько дней в пещере, спасая лаосцев. – Приходится ползти только вперед, несмотря на воду. Те проходы, где нет воды, а есть воздух, часто слишком тесны для людей с кислородным баллоном на спине. Приходится снимать маску и тащить баллоны за собой, задерживая дыхание».

Пятерых спасенных уже удалось с великим трудом вытащить наружу Фото: REUTERS.

Медлить было нельзя: у оказавшихся в ловушке золотоискателей могли кончиться еда, свет в лампочках на касках, а самое главное – кислород.

«Я верю, что они живы. Я верю, что мы спасем их», - сказал Микко Пааси в интервью CBS за сутки до счастливого избавления пленников природы.

27 мая спасатели добрались до изолированной каменной камеры внутри пещеры, где на уступе скалы спасались от потоков воды пятеро из оставшихся в подземелье семерых золотоискателей. Двое пропали без вести, а найденные «пятеро смелых» были очень голодны и едва держались на ногах.

Пятерых спасенных уже удалось с великим трудом вытащить наружу – через пробитые спасателями узкие тоннели. Оставшихся где-то в пещере двоих пока не нашли.

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