«Синдром Золушки», боли в спине и вывихи: летняя обувь может быть опасна

Любая обувь без фиксации на пятке вынуждает нас неестественно перенапрягать мышцы как стопы, так и голени. Фото: Pixel-Shot /Shutterstock/Fotodom

Лето пока не радует нас теплыми деньками, но мы верим, что рано или поздно распогодится. Кто-то уже присмотрел новые босоножки, кто-то запланировал педикюр.

На самом деле мы редко задумываемся, что лето – опасное время для наших ног. Новая обувь грозит мозолями и натоптышами, пересушенная от солнца кожа трескается. Как еще проблемы обостряются летом и как с ними бороться, обсудили с к.м.н., врачом-дерматологом, микологом, подологом Юлией Иволгой.

- Действительно, именно летом обостряются хронические заболевания кожи стоп: экзема, гипергидроз (повышенное потоотделение), онихомикоз (поражение грибами стоп и ногтей). Также из-за новой или неправильной обуви появляются трещины, натоптыши, мозоли. Основные триггеры в жару - повышенное потоотделение, отеки ног, из-за открытой обуви частое инфицирование трещин. Если трещины появляются часто, постоянно повреждаются, то может присоединяться грибковая инфекция.

Самая главная причина появление трещин, натоптышей, мозолей - нарушение ортопедии, то есть неправильная обувь или стелька. В данном случае необходима консультация ортопеда. Чем раньше обратиться, тем большая вероятность предотвратить изменения стопы. Если говорить о круглогодичных проблемах, то на первое место я бы поставила изменение ногтевых пластин и кожи стоп. И это далеко не всегда грибок. Изменения на ногтях и коже стоп может быть связано и с такими заболеваниям, как экзема, атопический дерматит, псориаз и др. На втором месте по частоте жалоб - вросшие ногти.

Ну и все пациенты, которые обращаются ко мне на прием, имеют проблемы с ортопедией (чаще встречаются плоскостопие, Hallux valgus, то есть вальгусная деформация первого пальца стопы - «косточка» на ноге и др.) Нужно понимать, что, если присутствует изменение ногтей, трещины на стопах, мозоли, это означает ортопедические проблемы. И 100% понадобятся ортопедические стельки.

Подолог, в отличии от мастера педикюра, - специалист с медицинским образованием, который разбирается в патологиях ногтей, кожи и стопы Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ДОМА МОЖНО НАВРЕДИТЬ

- Можно ли справиться с тем же грибком дома самостоятельно? Например, есть рекомендация – сделать солевую ванночку для ног, а потом обильно смазать кожу или ногти противогрибковым кремом.

- Ванночки с солью и с содой, действительно, применялись для комплексного лечения онихомикоза. Пациент делал ванночку, обрабатывал ногти, затем наносил противогрибковый препараты. Сейчас большинство пациентов ходят на аппаратные зачистки (медицинский педикюр). И уже не нужно сидеть в ванночках и самостоятельно подпиливать ногти. Но важно понимать, что это именно медицинская процедура, которую проводит врач-подолог. Это профессиональный уход за стопами и ногтями, направленный не только на эстетическое улучшение, но и на лечение, профилактику заболеваний кожи и ногтей. Подолог, в отличии от мастера педикюра, - специалист с медицинским образованием, который разбирается в патологиях ногтей, кожи и стопы.

Также не рекомендую домашние процедуры при трещинах или мозолях: если постоянно их только спиливать, или воздействовать агрессивными абразивами, то трещины становится более глубокими. Эта проблема, как правило, комплексная. И в ее решение должен быть задействован не только подолог, но и ортопед. А иногда и ревматолог.

- А могут ли помочь пластыри или силиконовые накладки для смягчения натоптышей или мозолей?

- Применение пластырей, накладок дает временное облегчение. В основном работает, как разгрузочная система, снижает давление на пораженную область. Разумеется, это не решает проблему.

СПОСОБНА ЛИ НАВРЕДИТЬ КОСМЕТИКА ДЛЯ НОГ?

- Стоит ли пользоваться дезодорантами или тальком для ног, могут ли они навредить?

- Если использовать качественную, специальную дерматокосметику, в том числе и российскую, то никакого вреда не будет. Если сильная потливость кожи стоп, то специальные средства по уходу (спреи, тальк, дезодоранты) просто необходимы. Они уменьшают потоотделение, не пересушивают кожу, подавляет активность бактерий, которые, собственно, и вызывают неприятный запах.

Безусловно, никто не отменяет индивидуальной реакции. Любые новые косметические средства могут вызвать аллергия и контактный дерматит — покраснение, зуд, сыпь. Особенно, если у человека есть непереносимость определенных эфирных масле (эвкалипт, ментол и т. п.).

Или, например, в средстве может быть высокая концентрация ментола или камфоры, которые могут спровоцировать химический ожог. Поэтому важно покупать дерматокосметику в проверенных местах, лучше аптеках или специализированных магазинах. И для начала (как и с любым косметическим средством), сделайте пробу на коже: нанесите небольшое количество на внутреннюю поверхность предплечья и посмотрите 24 часа.

Фото: New Africa /Shutterstock/Fotodom

ВАЖНО

Если стопы покалывает

- Жжение кожи стоп может быть симптомом болезни и в первую очередь необходимо исключить сосудистые нарушения. Необходима консультация врача флеболога, а также ультразвуковая допплерография вен и артерий нижних конечностей. Также, возможно, будет необходима консультация ортопеда, ревматолога, эндокринолога, - отмечает Юлия Иволга.

КСТАТИ

Опасная летняя обувь

Врачи-подологи и подиатры (которые занимаются физиологией стоп) уверят, что лучшая летняя обувь – закрытая и удобная, а также обязательно с хорошей стелькой и небольшим каблучком. То есть туфли, лоферы, кроссовки, ботинки. В идеале – из дышащих материалов, чтобы ноги не потели, и не возникал парниковый эффект, провоцирующий развитие грибковых заболеваний.

- Самая опасная обувь летом - на плоской подошве, то есть балетки, вьетнамки, шлепанцы, кеды, - говорит Юлия Иволга. - Отсутствует амортизация и удержание стопы приводит к дополнительной нагрузке на стопу. При длительной ходьбе может развиваться плоскостопие, деформация стопы, воспаление суставов. Чем более длительное воздействие и ухудшение состояния стоп, тем хуже это влияет на позвоночник и на коленные суставы.

Босоножки на танкетке – кошмар ортопедов и хирургов Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чем может грозить неправильная летняя обувь:

* Шлепанцы, сланцы, вьетнамки: длительные прогулки в такой обуви приводят к перенапряжению мышечного аппарата стоп. Это может спровоцировать неприятное заболевание - плантарный (подошвенный) фасциит, которые часто называют пяточной шпорой.

* Сабо, мюли и любая другая обувь без фиксации на пятке, которую мы периодически теряем при шаге, тоже вынуждают нас неестественно перенапрягать мышцы как стопы, так и голени. Так можно заработать целый каскад проблем для всего опорно-двигательного аппарата: от перенапряжения в коленях, тазобедренных суставах до болей в пояснице и даже шее. А потоми голова начинает болеть…

* Босоножки не защищают от ударов, например, о бордюры. А травмирование пальцев может привести к онихокриптозу (вросшему ногтю) или онихогрифозу (утолщению, искривлению ногтя).

* Балетки абсолютно не поглощают ударные нагрузки во время ходьбы, что влияет на здоровье суставов. А еще у балеток нередко встречается загнутый внутрь задник на резинке. Он впивается в ногу, постоянно травмируя ее, из-за чего происходит разрастание тканей в области пятки. Врачи называют это деформацией Хаглунда, более просторечный и романтичный вариант - «синдром Золушки». Романтично, но точно не красиво…

* Кеды – та же проблема плоской подошвы, что у балеток, да еще и плохо гнущаяся подошва. А значит, плохая амортизация.

* Босоножки на танкетке – кошмар ортопедов и хирургов. «Ломают» механику нормального шага, могут провоцировать вывихи и даже падения.

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