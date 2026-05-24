Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье24 мая 2026 2:00

Долгий сон в выходные снижает риск ранней смерти. Но есть нюанс

Долгий сон на выходных может восполнить недосып предыдущего дня
Анна КУКАРЦЕВА
Люди, которые после недосыпа компенсируют его более долгим сном, снижают риск ранней внезапной смерти

Люди, которые после недосыпа компенсируют его более долгим сном, снижают риск ранней внезапной смерти

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Хорошая новость для тех, кто в выходной день любит поваляться подольше: китайские ученые узнали, что у людей, которые после недосыпа компенсируют его более долгим сном, снижен риск ранней внезапной смерти.

Ученые предполагают, что дополнительный сон помогает снизить нагрузку на сердце, уменьшает воспаление и дает мозгу время отдохнуть, провести своеобразное «техобслуживание».

Кажется, звучит отлично! Но речь в исследовании идет о том, что человек может восполнить недосып предыдущего дня, а не всей недели. Условно: с четверга на пятницу вы засиделись над сдачей проекта, зато в субботу поспали на пару часов подольше. Таким образом организм компенсирует кратковременную нехватку сна.

А вот хронический недосып, если всю неделю вы спите по 4-5 часов – это уже серьезный риск развития хронических заболеваний. Недосып может спровоцировать диабет, гипертонию, ожирение, тревожность и депрессию.

Хронический недосып может спровоцировать диабет, гипертонию, ожирение, тревожность и депрессию

Хронический недосып может спровоцировать диабет, гипертонию, ожирение, тревожность и депрессию

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Наши эксперты рекомендуют спать не менее 6, но и не более 9 часов.

А группа международных ученых высчитала идеальный интервал сна: сколько нужно спать, чтобы не спровоцировать ускоренное старение и избежать повышенного риска различных заболеваний:

! Оптимальным диапазоном оказались 6,5–7,8 часа сна. Именно при такой продолжительности биологический возраст мозга, сердца и иммунной системы был самым «молодым».

Ученые отмечают, что сон меньше 6 часов связан с ускоренным старением организма, «сломом» обмена веществ.

А вот привычка спать долго (по 9–10 часов) неожиданно оказалась если не признаком, то причиной некоторых психических и неврологических проблем, в частности шизофрении и биполярного расстройства.

Ну и не забывайте про качество: можно спать 10 часов, беспокойно ворочаясь и постоянно просыпаясь, а можно качественно и спокойно проспать 7 часов, прекрасно отдохнув.

Важно не только количество сна, но и его качество

Важно не только количество сна, но и его качество

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

Чем опасна бессонница выходного дня

Профессор, сомнолог Роман Бузунов, президент Российского общества сомнологов в своем блоге предостерегает от выходных-отсыпных:

- Пытаясь по максимуму отдохнуть в выходные, человек поздно ложится и затем поздно встает. Возникает нарушение биоритмов, или сбой «внутренних часов», которые регулируют цикл сон-бодрствование. Они смещаются, как если бы человек совершал перелет на несколько часовых поясов. Это явление называется бессонницей выходного дня, или социальным джетлагом.

И это опасно, ведь наши биоритмы регулируют не только активность мозга, но и многие процессы в организме, включая образование различных гормонов. Чем опасна бессонница выходного дня:

* повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета;

* вызывает и закрепляет невротические и тревожные расстройства;

* способствует обострению имеющихся хронических заболеваний.

В выходные у людей часто возникает нарушение биоритмов

В выходные у людей часто возникает нарушение биоритмов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще одна опасность: при социальном джетлаге человек хорошо чувствует себя на выходных, но не высыпается в ночь на понедельник, ведь ритмы сбиты.

- Конечно, в идеале нужно ложиться и вставать в одно и то же время всю неделю, не только в будни, - говорит Роман Бузунов. – Но все же немного позднее на выходных вставать можно: ваше пробуждение должно наступать не позже чем на 2 часа от обычного времени. Если вы поспите подольше даже на часок, это немедленно отразится на засыпании следующим вечером.

А еще профессор Бузунов рекомендует строить интересные планы на утро выходного дня, так не будет и желание проспать. С утра поможет активная гимнастика, даже просто йога в постели. А в течение дня проводите больше времени на воздухе и занимайтесь активными делами, так будет легче заснуть вовремя или даже чуть раньше, чем обычно, чтобы утро понедельника было добрым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые выяснили, что снижает риск развития болезни Альцгеймера: Ответ может спасти жизнь

Ученые доказали: искреннее прощение реально улучшает психическое здоровье

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Вся правда про «уколы стройности» - кому их можно колоть и какие будут последствия