Долгий сон в выходные снижает риск ранней смерти. Но есть нюанс

Люди, которые после недосыпа компенсируют его более долгим сном, снижают риск ранней внезапной смерти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Хорошая новость для тех, кто в выходной день любит поваляться подольше: китайские ученые узнали, что у людей, которые после недосыпа компенсируют его более долгим сном, снижен риск ранней внезапной смерти.

Ученые предполагают, что дополнительный сон помогает снизить нагрузку на сердце, уменьшает воспаление и дает мозгу время отдохнуть, провести своеобразное «техобслуживание».

Кажется, звучит отлично! Но речь в исследовании идет о том, что человек может восполнить недосып предыдущего дня, а не всей недели. Условно: с четверга на пятницу вы засиделись над сдачей проекта, зато в субботу поспали на пару часов подольше. Таким образом организм компенсирует кратковременную нехватку сна.

А вот хронический недосып, если всю неделю вы спите по 4-5 часов – это уже серьезный риск развития хронических заболеваний. Недосып может спровоцировать диабет, гипертонию, ожирение, тревожность и депрессию.

Хронический недосып может спровоцировать диабет, гипертонию, ожирение, тревожность и депрессию Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Наши эксперты рекомендуют спать не менее 6, но и не более 9 часов.

А группа международных ученых высчитала идеальный интервал сна: сколько нужно спать, чтобы не спровоцировать ускоренное старение и избежать повышенного риска различных заболеваний:

! Оптимальным диапазоном оказались 6,5–7,8 часа сна. Именно при такой продолжительности биологический возраст мозга, сердца и иммунной системы был самым «молодым».

Ученые отмечают, что сон меньше 6 часов связан с ускоренным старением организма, «сломом» обмена веществ.

А вот привычка спать долго (по 9–10 часов) неожиданно оказалась если не признаком, то причиной некоторых психических и неврологических проблем, в частности шизофрении и биполярного расстройства.

Ну и не забывайте про качество: можно спать 10 часов, беспокойно ворочаясь и постоянно просыпаясь, а можно качественно и спокойно проспать 7 часов, прекрасно отдохнув.

Важно не только количество сна, но и его качество Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

Чем опасна бессонница выходного дня

Профессор, сомнолог Роман Бузунов, президент Российского общества сомнологов в своем блоге предостерегает от выходных-отсыпных:

- Пытаясь по максимуму отдохнуть в выходные, человек поздно ложится и затем поздно встает. Возникает нарушение биоритмов, или сбой «внутренних часов», которые регулируют цикл сон-бодрствование. Они смещаются, как если бы человек совершал перелет на несколько часовых поясов. Это явление называется бессонницей выходного дня, или социальным джетлагом.

И это опасно, ведь наши биоритмы регулируют не только активность мозга, но и многие процессы в организме, включая образование различных гормонов. Чем опасна бессонница выходного дня:

* повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета;

* вызывает и закрепляет невротические и тревожные расстройства;

* способствует обострению имеющихся хронических заболеваний.

В выходные у людей часто возникает нарушение биоритмов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще одна опасность: при социальном джетлаге человек хорошо чувствует себя на выходных, но не высыпается в ночь на понедельник, ведь ритмы сбиты.

- Конечно, в идеале нужно ложиться и вставать в одно и то же время всю неделю, не только в будни, - говорит Роман Бузунов. – Но все же немного позднее на выходных вставать можно: ваше пробуждение должно наступать не позже чем на 2 часа от обычного времени. Если вы поспите подольше даже на часок, это немедленно отразится на засыпании следующим вечером.

А еще профессор Бузунов рекомендует строить интересные планы на утро выходного дня, так не будет и желание проспать. С утра поможет активная гимнастика, даже просто йога в постели. А в течение дня проводите больше времени на воздухе и занимайтесь активными делами, так будет легче заснуть вовремя или даже чуть раньше, чем обычно, чтобы утро понедельника было добрым.

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