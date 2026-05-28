Итоги переговоров Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева: тесное сотрудничество и соглашение по строительству АЭС

Казахстан является крупным хабом параллельного импорта в Россию. Что играет определенную роль в наших отношениях Фото: REUTERS.

В Астане прошли переговоры лидеров России и Казахстана, Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев подписали пакет документов по итогам переговоров. Среди них и документ о семи основах стратегического союзничества России и Казахстана.

В частности, Москва и Астана подписали соглашение о строительстве атомной электростанции в Казахстане. Наша страна будет участвовать не только в строительстве АЭС, но и в создании целой отрасли мирного атома в Казахстане, заявил Владимир Путин. Он также назвал важной поддержку Казахстаном русского языка в республике. И добавил, что русскоязычное культурное пространство — общее для России и Казахстана.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом Алексеем Пилько.

АЭС — ЭТО КРУТО

- Что бы вы отметили по итогам переговоров особо?

- Я отметил бы соглашение по строительству АЭС. Стоимость строительства в Алма-Атинской области атомной электростанции «Балхаш» с инфрастурктурой - около 16,5 млрд долларов. Разговоры о таком строительстве ходили давно — и вот Россия к нему приступает.

- В Казахстане с нашей помощью появится развитая атомная отрасль?

- У них она есть, но Россия - это самые передовые в мире атомные технологии. И потому строительство Росатомом такой станции в большой соседней стране — это прорыв. В целом, у нас отношения с Казахстаном стабильные и развиваются они динамично.

Москва и Астана подписали соглашение о строительстве атомной электростанции в Казахстане Фото: REUTERS.

ХАБ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА

- Одно дело — партнерство, другое дело — союзничество, к столь тесным отношениям, как с Беларусью, мы можем прийти?

- Пока вряд ли стоит об этом говорить. Но Россия и Казахстан и так вместе в ЕАЭС — а это тесные связи экономик. Москва и Астана вместе в ОДКБ — а это военно-политическая составляющая. Мы союзники в этом плане. И у нас двусторонние очень хорошие отношения. У нас огромная граница — самая большая между бывшими республиками СССР. Союзное государство — это вообще отдельная история. Это высочайший уровень интеграции. Когда-нибудь — возможно. Но не в ближайшей перспективе. У нас и так много интересных проектов. Не надо забывать, что Казахстан является крупным хабом параллельного импорта в Россию. Что играет определенную роль в наших отношениях.

ЛУЧШИЕ ПО РЕСУРСАМ

- Что поставляет Россия в Казахстан, что идет от них?

- Россия и Казахстан — это самые ресурсообеспеченные республики бывшего Советского Союза. В Казахстане, как и в России, немало нефти и газа. И казахстанский нефтегазовый экспорт во многом завязан на Россию - через тот же Каспийский трубопроводный консорциум. Есть интересные проекты по газу. Нельзя смотреть на структуру нашего экспорта-импорта и что-то выделять как-то особо. Формируется единое экономическое пространство — и здесь мы с Казахстаном уверенно двигаемся вперед.

А ЧТО ОРДА?

- Прозвучали воспоминания о Золотой орде, о ее наследии...

- Каждое государство независимое по разному выстраивает свою идеологию. Можно сказать, государственный миф. В Казахстане со времен обретения независимости, еще при Назарбаеве республика так или иначе пыталась использовать символы Золотой орды в своем государственном строительстве. Администрация президента Казахстана называется Ак Орда — Белая Орда. Да, Казахстан в определенном смысле один из наследников Золотой Орды. Но говорить , что он наследник единственный - это было бы неправильно . Потому что и Россия тоже в какой то степени тоже немало взяла от Орды. И российская государственность, в широком смысле, имеет два пласта. Восточно-Римская империя Византия, откуда мы получили христианство и многие вещи, связанные с госуправлением, но и наследие Золотой Орды, влияние ордынское на Россию тоже отрицать сложно. Казахстан на золотордынском векторе строит свою государственность.

- Когда говорят, что России не надо смотреть на запад, а надо смотреть на восток, и тут подряд проходят визиты в Пекин и в Астану...

- Не думаю, что визит в Пекин связан с визитом в Астану. Это разные истории. С Китаем обсуждалось одно, с Казахстаном - больше региональные вопросы. Не думаю, что надо мешать все в одну кучу.

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