Лариса Долина раскрыла правду о своей болезни: печальные подробности

Лариса Долина перенесла операцию Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лариса Долина призналась, что все-таки была экстренно госпитализирована в Москве. Информация об этом муссировалась в конце апреля. Певица слегла из-за жутких болей. Ее организм не выдерживает стресса и нагрузок. В итоге артистку прооперировали.

Ларису Долину госпитализировали после того, как ей резко стало плохо. Звезду мучила сильная боль в позвоночнике, из-за чего пришлось вызвать "скорую".

У 70-летней певицы диагностировали хондроз. В окружении знаменитости сообщали, что она не могла подняться с постели несколько часов и мучилась сильной болью.

Сергей Пудовкин рассказывал, что здоровье Долиной подорвано. "У нее сильнейший стресс и подорванное здоровье", - сокрушался представитель исполнительницы.

Здоровье певицы подорвано Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В итоге Народная артистка перенесла операцию на позвоночнике. Лариса Александровна призналась, что хирургическое вмешательство прошло успешно. "Это все позвоночник. Я перенесла операцию", - сообщила исполнительница в ходе пресс-бранча премии "Золотой граммофон".

Дочь Ангелина находилась рядом с матерью в больнице и поддерживала звездную родительницу. "Дочь со мной ночевала в больнице, она меня кормила и так далее. А больше никто не знал, что я в больнице", - заключила вокалистка.

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