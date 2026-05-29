Вопрос дня: Какие у вас планы на лето? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Ирина Безрукова, актриса:

- У моей сестры Ольги летом юбилей - в планах его как следует отметить! Мы погодки. Профессия у сестры не творческая, она никогда и не хотела быть публичной. Я ее иногда «секретно» вывожу на разные мероприятия - она не ходит рядом со мной, чтобы не привлекать внимание прессы, а потом усаживается в зал.

Александр Митюков, президент МАКС - ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России:

- Лето - прекрасное время для собственного роста. Самые важные проекты лучше реализовывать, когда большинство отдыхает. Мой летний манифест состоит из двух частей. Первая - работать больше и интенсивнее. Этого требует время и текущая ситуация. Вторая - превратить утренние и вечерние тренировки в ритуал. На этом физкультурном треке со мной мои дети. Чтобы к 1 сентября стать еще более крепкими и выносливыми.

Евгений Сарамуд, директор Музея-заповедника «Горки Ленинские»:

- Планы простые. Свернуть горы в Горках и сделать летний сезон незабываемым. В июле провести масштабный фестиваль исторической реконструкции совместно с Российским военно-историческим обществом, в августе собрать рекордный урожай томатов и огурцов в наших усадебных теплицах.

Анна Сичинская, режиссер кино:

- Между мечтами о шашлыках и море планирую снять еще один детский фильм, выйти из-за камеры в кадр и написать свой первый стендап.

Ильяс Гайсин, почетный донор России (Оренбург):

- У меня большие планы на лето - поеду ставить мировой рекорд в Соль-Илецк. Мы с супругой присоединились к акции «Капля крови на воде» в честь Всемирного дня донора. 14 июня в озеро Развал войдут сотни человек в красных майках и встанут в фигуру в форме капли. Мы не только поддержим донорское движение, но и прославим родное Оренбуржье на весь мир!

Евгения Белоусова, мама 11 детей (Бурятия):

- Совсем недавно я отпраздновала 50-летие. Старшие дети подарили мне путевку в санаторий в бурятском поселке Аршан. Это моя давняя мечта: чистый свежий воздух, вид на горы и целебные источники. Мои школьники поедут в летний лагерь, а я вместе с самым младшим, ему 1 год и четыре месяца, - отдыхать и оздоровляться. Оставить малыша не на кого. Муж все лето работает.

Ольга Волкова, вице-президент Национальной палаты недвижимости

- Волшебные закаты в Финском заливе, белые ночи и шашлыки на даче — это для моих клиентов. А я выбираю для них квадратные метры и отлично провожу питерское лето. «Солнце, ипотека и удачные сделки» —звучит, как что-то на идеальном. Пока кто-то ловит последние лучи над заливом, я ловлю момент, когда клиент говорит: «Беру!». И этот кайф круче любого шашлыка.