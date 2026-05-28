Максим Галкин* вышел из себя Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

Певец SHAMAN заставил иноагентов петь о любви к России. Артист произвел фурор новым клипом "Россия-мама". Впрочем, душевный порыв знаменитости оценили не все. Так, Максим Галкин* буквально вышел из себя, увидев стену позора из сбежавших россиян.

Всю неделю Ярослав Дронов, известный как певец SHAMAN, интриговал поклонников. Каждый день музыкант публиковал в блоге видео. В кадре он появлялся с загадочной папкой, содержимое которой обещал раскрыть 28 мая. В назначенный день он все исполнил.

SHAMAN выпустил клип с поющими иноагентами Певец SHAMAN выпустил клип, где ИИ заставил петь иноагентов

Вокалист обнародовал клип "Россия-мама". В нем он заставил иноагентов петь о любви к России.

"Что русский народ не прощает? Предательство. Там они за деньги выступают против России, а в моем клипе они бесплатно поют за Россию. Потому что только здесь им еще позволяют сказать «Россия-мама»", - сообщил Ярослав.

Певец SHAMAN заставил иноагентов любить Россию Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одним из главных героев видео стал Максим Галкин*. Его фото, как и снимки остальных иноагентов, повесили на стену позора. Все антигерои запели про любовь к России.

Пятый муж Аллы Пугачевой сначала пытался шутить. Мол, как нехорошо, что Дронов вставил его старое фото. Ведь сейчас. по его мнению, он выглядит куда лучше.

После чего окрестил стену позора "доской почета". Вот только под конец нервишки у униженного Галкина* совсем сдали. Он назвал Ярослава "Дроней" и стал ему угрожать.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов