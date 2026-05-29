На премии HR-бренд назвали лучших работодателей страны

Премия HR-бренд ежегодно отмечает лучшие проекты в области управления персоналом в России и в мире с учетом их актуальности, соответствия рыночным трендам, современности использованных инструментов и эффективности реализации. В этом году премия, организованная платформой HeadHunter, прошла в 20 раз и по устоявшейся традиции стала главным событием в сфере управления персоналом.

Победителем в самой престижной номинации «Мир» стал СИБУР. Компания получила главную награду за программу производственной психологии «Психология надежности». В начале года эксперты также назвали СИБУР работодателем номер 1 в России в реальном секторе экономики. В 2025 году в финал номинации «Мир» также вошли VK, Nordgold, O’STIN и «АШАН Ритейл Россия». Такой состав участников отражает важный тренд рынка труда: сегодня за лучших специалистов конкурируют не только технологические компании и потребительские бренды, но и индустриальные лидеры.

Как отметило жюри премии, сейчас важны масштабные системные практики, которые интегрированы в повседневную работу компании и охватывают сотрудников в России и зарубежных офисах. Это стало ключевым критерием в основной номинации. Программа «Психология надежности» объединяет инструменты психологической и аппаратной диагностики, инфраструктуру центров психологической поддержки, работу корпоративных психологов непосредственно на производственных площадках и цифровые сервисы поддержки сотрудников, включая решения на базе искусственного интеллекта.

«Для нас эта победа – подтверждение того, что промышленная компания сегодня может задавать новые стандарты качества рабочей среды. Это результат пяти лет системной работы, в ходе которой мы сформировали уникальную для российского рынка норму психологического благополучия сотрудников и встроили её в ежедневные HR- и управленческие процессы компании. Сегодня этот подход стал ключевым элементом системы благополучия сотрудников и напрямую связан с устойчивостью бизнеса, производственной безопасностью и эффективностью команд», - отметил управляющий директор по организационному развитию СИБУР Данил Рассказов.

В 2025 году в основных номинациях премии участвовали 142 проекта, из которых в финал вышли 55. Эксперты конкурса отдельно отмечали переход компаний от точечных HR-инициатив к системным решениям с измеримыми результатами и масштабным эффектом для бизнеса.