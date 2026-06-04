Похищенная

Фото: Анастасия ПОМЕРАНЦЕВА/Нейросеть

Двадцатитысячный город встретил Илью Кравцова теми же узкими улочками и старыми пятиэтажками, какими он их запомнил 18 лет назад. Он не хотел возвращаться домой, но по-другому не мог. Его мать, Анна Дмитриевна, внезапно заболела.

Время будто застыло здесь: ни город, ни его атмосфера не изменились за прошедшие годы. Не изменились и чувства Ильи, которые он испытывал, будучи юношей.

Маша... Его первая и такая настоящая любовь...

В одиннадцатом классе казалось, что все впереди и он успеет признаться девушке в чувствах. Но время безвозвратно ушло, забрав с собой шанс сказать главное.

После школы Илья поступил в столичный юридический университет и уехал. И вот он снова здесь.

Увидев старое кафе за поворотом, мужчина припарковал машину. Когда-то давно в заведении кипела жизнь, но теперь там было пусто.

- Ого, Илюшка, ты, что ли? - раздался чей-то голос. - А я смотрю: лицо знакомое. Думаю, не может этого быть! Илья приехал!

Валя, бывшая одноклассница Ильи, мгновенно узнала его.

- Привет. Не ожидал тебя здесь увидеть. Как поживаешь?

- Ой, спасибо, все нормально, - засмущалась женщина. - А ты как? Говорят, стал важной шишкой в столице?

- Да брось! - усмехнулся Илья. - Проторчал два года в адвокатской конторе после университета, потом позвали в следственный отдел, но я отказался. Теперь работаю на себя, в частном сыске.

Когда Валя услышала, что у Ильи свое детективное агентство, ее улыбка дрогнула. Она огляделась, а потом спросила:

- Так ты из-за Маши приехал?

Мужчина замер. Никому из прошлой жизни он не рассказывал, какие чувства питал к Марии. Откуда у Валентины такие предположения?

- С чего взяла? - спросил он.

Валя посмотрела на Илью с досадой:

- Ты что... не знаешь?

- О чем?

- Маша пропала. Уже полгода как. Говорят, это не просто исчезновение...

Илья подумал, что одноклассница шутит, но говорила она серьезно.

- Никто не знает, где Мария. Полиция бездействует, следователь говорит, что у них нет ни одной зацепки. В общем, все шепчутся, но никто не решается сказать вслух, что Машки уже наверняка нет в нашем мире.

- А что конкретно случилось?

- Ой, там много всяких слухов. Ты лучше сходи к ее отцу, узнай подробности из первых уст.

Попрощавшись с Валей, шокированный Илья направился к матери.

* * *

Анна Дмитриевна хоть и болела, но ее глаза, как и прежде, лучились теплом при виде сына.

- Привет, мам. Как ты?

- Ой, Илюша, наконец ты приехал! Я так рада! Ты надолго?

- Нет, мам. Только на месяц. У меня отпуск, но потом нужно вернуться.

- Жаль. Ну ладно, рассказывай, как ты? Что нового?

Илья рассказал матери пару столичных новостей и показал фотографии из последней командировки. Их беседа шла легко и привычно, но мысль о Маше не отпускала.

Наконец удалось перевести разговор в нужное русло:

- Мам, ты не слышала, что в городе творится? Говорят, какая-то женщина пропала прямо из дома. Это вроде Маша, моя одноклассница.

Анна Дмитриевна задумалась, пытаясь припомнить эту историю.

- Правда? Не слышала. Я ведь почти не выхожу из дома, сынок. А что с ней случилось?

- Никто не знает. Завтра съезжу к ее отцу и узнаю подробности.

- Ох, Илюша, ты даже в отпуске не можешь без своих расследований...

Илья был бы рад не заниматься частным сыском в родном городе, но по-другому не мог поступить.

С утра он позавтракал, поболтал с матерью, а потом собрался и отправился к отцу Марии.

* * *

С Виктором Сергеевичем Илья был знаком давно. Раньше семья Маши владела небольшим автосервисом. Когда отец Ильи был жив, они часто туда заезжали.

Дом Виктора Сергеевича находился на окраине города. Это место было Илье знакомо. Он много раз приезжал туда к однокласснице, чтобы делать с ней уроки. И вот теперь мужчина вернулся с вопросом: куда делась Мария?

То, что рассказал ему отец пропавшей женщины, не укладывалось в голове.

- Никогда не забуду то утро. Я встал, а Маши нигде нет. Думал, она заболела. Пошел в ее комнату, постучал, но никто не ответил. Тогда я открыл дверь и ужаснулся... В комнате был беспорядок: постель перевернута, вещи разбросаны, сумка Маши валялась на полу, там же лежали ключи и телефон. Она никогда не уходила из дома без телефона...

- Было еще что-то странное? - Илья держал блокнот в руках и быстро фиксировал детали.

- Было. В комнате было разбито окно. Повсюду валялись осколки с кровью...

- С кровью?

- Да. Капли были на стекле и полу. Я тогда сразу понял, что случилось что-то страшное. Обзвонил всех друзей Маши, но никто ее не видел!

Неожиданно плечи Виктора Сергеевича затряслись, и он заплакал. Илья положил руку на его спину и мягко похлопал.

- Не переживайте, я разберусь с этим делом.

Пока Виктор Сергеевич умывался, Илья прошел по комнате Маши. Ничего необычного там не было: кровать, стол, комод, статуэтки на полке и пара книг. На зеркале висело несколько фотографий. Илья скользнул по ним взглядом. На одном из снимков Маша выглядела особенно счастливой. Она стояла с раскинутыми руками, словно парила в воздухе.

На этой фотографии позади Марии был голубой дом. Он показался Илье знакомым.

- Илюх, будешь чай? - послышалось из кухни.

Виктор Сергеевич целый час рассказывал о дочери: какая она была замечательная и добрая.

- Так что говорит полиция? Есть хоть какие-то продвижения в деле? - продолжил расспрашивать Илья.

- Полиция... - усмехнулся Виктор Сергеевич. - Они занимаются только отписками! Сказали, что Маша могла просто уехать. Но я-то знаю свою дочь. Она бы не оставила меня вот так, не сказав ни слова.

- А кровь на осколках чья была?

- Ее, и отпечатки тоже. Никаких чужих следов.

Илья вышел из дома Виктора Сергеевича с еще большим количеством вопросов, чем до этого.

* * *

Чтобы хоть как-то продвинуться в деле, он связался со знакомым из местного полицейского отдела. С Максимом Илья дружил еще со школы. Приятель пообещал узнать информацию и перезвонить.

Спустя час они сидели в городском парке.

- Ну наконец-то встретились, Кравцов! - Максим крепко обнял друга.

- Да уж, давненько не виделись, - улыбнулся Илья. - Как семья?

- Все хорошо. А у тебя?

- По-старому. Работаю, да вот теперь еще это дело... - мужчина сразу перешел к главному. - Ну что? Рассказывай, что тебе удалось узнать.

И Максим стал рассказывать:

- У полиции было трое подозреваемых. Первый - это Константин Марков, местный предприниматель. Он открыл автосервис в центре города и стал переманивать клиентов у отца Маши. Между ними шла настоящая война за рынок: Марков снижал цены и перекупал мастеров. В итоге бизнес Виктора Сергеевича просел. Он погряз в долгах, но все равно закрылся. Они с Константином до сих пор конфликтуют. Марков даже прилюдно угрожал Виктору. Кричал, мол, если тот не перестанет распространять о нем нелестные слухи, то пожалеет.

- А что он говорил? - поинтересовался Илья.

- Что Марков возит дешевые запчасти из Китая и выдает их за оригинальные. - Максим прервался и посмотрел в телефон, а потом продолжил:

- Вторым подозреваемым был бывший сожитель Маши. Его зовут Коля Ряскин. Они жили вместе два года. Николай сильно пил. Маша не выдержала, ушла от него и вернулась в дом родителей.

- А почему его подозревали?

- Он постоянно приходил к воротам Маши, кричал, что она пожалеет, что его бросила. В вечер пропажи Колю видели недалеко от ее дома, но он клялся, что просто шел за водкой. Полиция проверила: алиби шаткое, но доказательств нет.

- Хм, - задумался Илья. - Хорошо, а третий подозреваемый кто?

- Подруга Марии, Изольда. Она вышла замуж за местного, переехала сюда и устроилась в школу учительницей. Там они и сдружились. Коллеги рассказывали, что в последнее время женщины не общались. Ходили слухи, что у Маши был роман с мужем Изольды. Чем не мотив?

- Что ж, - Илья нахмурился, обдумывая услышанное. - Спасибо за помощь. Дальше я сам попробую разобраться.

Уже следующим утром мужчина направился к автосервису, чтобы поговорить с Константином Марковым.

- Понятия не имею, где эта женщина! - отрезал бизнесмен, едва Илья представился. - Да и вообще, это карма настигла Витька, будь он неладен!

- Вы угрожали Виктору Сергеевичу? - спокойно спросил сыщик.

Марков не ответил. Он посмотрел на часы и махнул рукой:

- Мне некогда! Работы много!

Днем Илья пошел к бывшему сожителю Марии. Николай жил в частном доме. Он был пьян, поэтому говорил охотно.

- Я ее люблю, понимаешь? Почему полиция ее не ищет?! - В глазах мужчины было отчаяние, но доверия это не вызывало.

К вечеру Илья добрался и до дома Изольды. Когда она поняла, зачем пришел незнакомец, стала заметно нервничать.

- Вы из полиции? Меня уже допрашивали!

- Нет, я бывший одноклассник Маши. Хочу во всем разобраться.

- Я ничего не знаю! Мы с Маруськой были родственными душами!

- А почему тогда ссорились? Коллеги сказали, что в последнее время у вас были разногласия.

- Все подруги ругаются, и мы не исключение. Извините, но мне пора, - уклончиво ответила Изольда.

* * *

Обойдя всех подозреваемых, Илья стал анализировать. Он снова и снова прокручивал в голове эту историю. И вдруг в один из дней его осенило: тот дом, который он видел на фотографии в спальне Маши. Это была их дача.

Пока мать Марии была жива, они постоянно туда ездили. Но в старших классах девушка потеряла маму. С тех пор дом стоял заброшенным. Маша как-то признавалась, что иногда ездит туда, чтобы побыть в одиночестве.

Илья знал дорогу. Он быстро нашел голубой дом в том садовом товариществе, толкнул старую калитку и шагнул вперед. Оглядевшись, он понял, что здесь недавно были люди: трава примята, а на двери отсутствует замок.

Неожиданно Илья услышал шорох в доме. Мужчина замер, а потом медленно подобрался к окну и заглянул внутрь.

- Маша... - прошептал он, заметив силуэт женщины.

Он подошел к двери, постучал и крикнул:

- Мария! Это я, Илья! Открой, пожалуйста!

Наступила тишина, а потом послышался резкий топот. Сыщик рванул на задний двор: там был второй выход из дома.

Забежав за угол, мужчина услышал торопливое шарканье сапог и увидел женщину со спины.

- Маша, постой! Не беги! Давай поговорим!

Силуэт замер. Илья подошел ближе и понял, что это была не Маша, а Изольда. Она вся дрожала и сжимала в руках скомканную одежду, на которой были видны засохшие пятна крови.

- Изольда? Что вы здесь делаете? Чьи это вещи?!

Женщина попятилась, но путь к отступлению был отрезан забором.

- Я... вы все неправильно поняли...

- Неправильно? Что вы сделали с Машей?! Отвечайте немедленно!

- Я ничего не делала! Маша не пропала, она сбежала! Я просто помогала ей!

Следующие два часа Илья и Изольда провели в доме при тусклом свете лампы. Женщина долго молчала, но потом стала рассказывать:

- Она была несчастна. Мать умерла, сожитель пил, детей не было, карьера не сложилась. В тридцать шесть лет Маша жила с отцом в его доме, с его долгами и вечными угрозами.

- Какими еще угрозами? - не понял мужчина.

- Угрозами, что он наложит на себя руки. Виктор Сергеевич был по уши в долгах. Маша уговаривала его подать на банкротство, а он упрямился, говорил, что не хочет терять остатки достоинства. Как-то раз она пришла на работу в слезах, сказала, что у отца созрел «гениальный» план, как выкрутиться из этой ситуации. Ему обещали закрыть кредиты, если Маша согласится быть с одним мужчиной...

- С каким мужчиной?

- С Константином Марковым. С тем, из-за кого ее отец обанкротился. Он пришел к Виктору Сергеевичу и сказал, что ему интересна его дочь. Мол, если она станет встречаться с ним, то он отблагодарит его.

- И что? - Илья помрачнел от услышанного.

- Маша была в ужасе и наотрез отказалась. Она инсценировала собственное похищение. Хотела уехать, чтобы ее оставили в покое. Мы спорили из-за этого. Я умоляла ее не делать глупостей, но она не слушала. В итоге мне пришлось помочь ей...

- А кровь? А разбитое окно?

- Это все она. Маша хотела, чтобы все выглядело убедительно. Чтобы отец поверил в ее похищение, решился на банкротство и жил свою жизнь. Она порезалась, когда выбивала окно в комнате, а беспорядок специально устроила для правдоподобности.

Илья откинулся на спинку стула.

- Вы с ней на связи?

Изольда кивнула.

- Иногда мы переписываемся. Я рассказала ей про тебя. Она написала, что ты упрямый, и попросила приехать сюда и сжечь ее вещи, которые она оставила.

Изольда подняла глаза и умоляюще продолжила:

- Прошу, не говори ничего полиции. Пусть она живет спокойно, без груза за отца.

Илья промолчал. Он понимал, что все это правда. Не потому, что детали сходились, а потому, что знал Марию. Она всегда была отчаянной.

- Где она сейчас? - спросил мужчина.

- В столице. Решила затеряться в мегаполисе.

- Напиши ей. Скажи, что первого мая в полдень я буду ждать ее на Пушкинской площади. Я не выдам ее тайну, просто хочу встретиться.

* * *

Илья не знал, передаст ли Изольда его слова Маше и придет ли та на встречу. Но первого числа он был на площади. Мужчина прождал Марию два часа. Она не явилась. Усмехнувшись про себя, он встал и пошел к метро, но вдруг краем глаза уловил знакомый силуэт: женщина шла навстречу. Илья вгляделся. Это была Маша - живая и невредимая. Она почти не изменилась, только настороженность появилась в глазах.

- Привет, - сказал он тихо.

Маша улыбнулась.

- Ты все-таки нашел меня? - спросила она.

- Нашел. Разве я мог иначе?

КОНКРЕТНО

Как тебе такое, Шерлок Холмс?!

Вызов авторам, пишущим детективы

Не упустите шанс заявить о себе! Примите участие, представьте свой детективный мир читателям всей страны и откройте новую главу своей писательской карьеры!

Условия участия

Принимаются оригинальные детективные рассказы объемом до 13 000 знаков.

История должна содержать интригу, убедительную мотивацию персонажей и яркую кульминацию.

Приветствуются свежие идеи и уникальная авторская манера повествования.

Участвовать могут и начинающие, и опытные авторы.

Подача заявок

Отправьте:

завершенный рассказ;

краткий синопсис (до 1000 знаков);

короткую информацию об авторе (примерно 3 - 5 предложений) на почту: detective@kp.ru с пометкой «Конкурс детективов».

Критерии оценки

Оригинальность идеи.

Наличие интриги.

Качественное литературное повествование.

Убедительность персонажей и логика событий.

Жюри

Олеся Носова - генеральный директор и главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда».

Александр Рогоза - писатель, спецкор «Комсомольской правды», автор расследований.

Павел Садков - заместитель главного редактора, курирующий тему культуры.

Алексей Семенцов - заместитель главного редактора, редактор «толстушки» - еженедельного выпуска газеты «Комсомольская правда».

Наталья Щербаненко - издатель книжного издательства «Комсомольская правда».

Призы

Публикация рассказа в газете «Комсомольская правда».

Возможность заключить издательский договор и выпустить книгу в нашем издательстве.

PR-поддержка для автора.

Контакты

Почта для отправки заявок: detective@kp.ru

Сроки проведения

Начало подачи заявок:

28 января 2026 года

Окончание подачи заявок:

30 декабря 2026 года

Определение финалиста года -

январь 2027 года.