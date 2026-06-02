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Дом. Семья2 июня 2026 22:00

Ложь охранника: Разгадай рисунок-детектив

Наш художник зашифровал загадку на картинке
Источник:kp.ru
Ложь охранника

Ложь охранника

Фото: Сергей СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Капитан Правдолюбов выехал на место преступления: был убит один из охранников. Его напарник рассказал: когда он находился в соседней комнате офиса, то услышал шум. Выбежал в коридор, увидел тело второго охранника и преступника, который пытался взломать сейф. «Увидев меня, - продолжал охранник, - незнакомец побежал к выходу и скрылся».

Правдолюбов усомнился в правдивости рассказанного. Почему?

Ответ

Следы преступника, ведущие к выходу, находятся под контуром тела погибшего охранника. Это значит, что тот упал на пол позже, чем появились следы.