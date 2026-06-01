Андрей Малахов впервые показал сына, которого прятал

Андрей Малахов оберегает единственного сына от внимания Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Андрей Малахов впервые показал восьмилетнего сына Сашу. Сейчас вся семья отдыхает на Мальдивах.

Андрей Малахов никогда не показывал единственного сына Александра. Мальчика восемь лет назад родила жена шоумена Наталья Шкулева. Телеведущий и его супруга скрывают наследника от широкой общественности. Они боятся травмировать его психику. "Ему и так непросто, когда мы где-то и люди подбегают с просьбами сфотографироваться. Причем он это замечает раньше, чем я. Он понимает, кто папа, говорит: «Готовься, сейчас к тебе подойдут»", - делился 53-летний телеведущий.

Шоумен счастлив в браке с Натальей Шкулевой Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас Малахов с семьей отдыхает на Мальдивах. Андрей поделился редкими фото с отдыха. На одном из снимков позирует его сын. Саша стоит спиной к камере. На нем футболка с именем футболиста Лионеля Месси. "Любовь", - подписал кадры артист.

Саша окончил второй класс Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Напомним, Саша родился в 2017 году. Малахов с женой сознательно ограждают ребенка от публичности. "Я хочу, чтобы у него было нормальное детство. Без лишних глаз и обсуждений", - заявлял телеведущий.

Андрей Малахов отдыхает на Мальдивах Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Известно, что звездный наследник учится в частной школе в центре Москвы. Стоимость в учебном заведении превышает миллион рублей в год. Кроме того, у Саши много дополнительных занятий. С ранних лет он занимается плаванием и музыкой, изучает английский язык, рисует. Каждое воскресенье он ходит на службу с родителями в храм.

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