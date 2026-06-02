Гадалка Ермака предрекла бывшему хозяину страшную участь, а Рада готовит «костер для ведьмы»: вокруг расследования на Украине начался бесконечный абсурд

Андрей Ермак Фото: REUTERS.

Новый скандальный поворот в деле Андрея Ермака: его личная «ведьма» Вероника Феншуй предрекает для бывшего хозяина страшную беду, а адвокат оправдывается, что «серый кардинал Зеленского» просто искал женщину, с которой можно поговорить по душам.

Самые яркие новости вокруг коррупционного скандала собрал KP.RU.

ПУГАЮЩИЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ ВЕРОНИКИ

Новый поворот в деле Ермака расширяет репутационный удар «Миндичгейта»: пока НАБУ и САП описывают серьезную коррупционную фабулу с легализацией сотен миллионов, в центр сцены снова выходит «Вероника Фэншуй». Личная ведьма Ермака, почти шесть лет управлявшая Украиной, предрекает новые сливы по делу Миндича.

- На этой неделе будет ярко проявлен квадрат Меркурия и Нептуна, - написала «политическая волшебница» в соцсетях. - Это значит, что у носителей-активистов начнется обострение, и вранья они будут изрыгать из себя еще больше.

То есть бывшая бухгалтерша Вероника Аникиевич, более известная как «гадалка Ермака», вместо того, чтобы уйти в тень, спрятаться за адвокатов или выбрать спасительное молчание, продолжает играть свою оккультную роль. И не важно откуда у нее информация о новых «сливах» – от друзей из окружения бывшего хозяина коридоров Банковой, или от слияния небесных тел…

При этом Вероника выбирает интонацию человека, который не защищается вовсе, а снисходительно придвоно-раздражительно ругает реальность за плохое поведение.. Смешнее всего это смотрится на фоне единственной убийственной детали: человек, который так уверенно видит новые сливы в положении планет, почему-то не увидел главного – обвинений Ермака в начале мая, СИЗО, залога, судебного резонанса, и собственного превращения в эмблему политического фарса.

Вероника Феншуй предрекает для Андрея Ермака страшную беду. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«ЕРМАК ИСКАЛ ЖЕНЩИНУ»

Но вернемся в реальность – к процессу вокруг бывшего главы Офиса президента Украины. Андрей Ермак продолжает все отрицать. Мол, с гадалками не советовался, Вероник знает несколько, фамилий не помнит. Отдельно он отмахнулся от «кукол вуду», сказав, что у него их никогда не было (а вот следствие считает, что политик с помощью магии пытался «избавиться» от своих противников и был готов на все).

Еще забавнее заявление его адвоката Игоря Фомина. Он, видимо, забыв, что Ермак «никаких Вероник не знает», объяснил возможное общение своего подзащитного с Аникиевич…личной потребностью! Клиент, мол, не женат, груз большой, понимаете? Даже сильному человеку иногда хочется с кем-то поговорить, посоветоваться, «с женщиной, например». Он также утверждал, что это не имеет отношения к делу, а в опубликованных фрагментах в основном писала Вероника, тогда как слов самого Ермака «фактически нет».

Почему же в этой переписке всплывают даты рождения кандидатов на государственные должности, фамилии руководителей НАБУ и САП, имена журналистов, политиков, медийных противников и даже советы от гадалки, он, к сожалению, он не уточнил. Видимо, испугался превратить слушание в романтическую драму…

КАК РАДА ГОТОВИЛА «КОСТЕР ДЛЯ ВЕДЬМЫ»

На орбиту этой коррупционной пьесы оказалась втянута даже СБУ. Украинские депутаты в лице нардепа Ярослава Железняка запросили у них данные о возможных связях Аникиевич с Россией. И вот тут бывшие «на коротком поводке» у Ермака спецслужбисты предали своего бывшего хозяина. Заявили, что у них отсутствует информация о связях Аникиевич с представителями российских спецслужб или ином влиянии со стороны РФ.

Еще одна деталь, которая усиливает разгромную абсурдность происходящего в Киеве: после скандала Аникиевич вызвали на заседание парламентской временной следственной комиссии. Ее председатель Алексей Гончаренко* публично сказал, что будет «не по-фэншуйски», если она не придет. Гадалка, естественно, не появилась. А депутаты, естественно, клянутся ее разыскивать.

Вместо этого скандал породил отдельный законодательный хвост: в Верховной Раде появился законопроект №15251 о запрете платных услуг по гаданию, магии, эзотерике и оккультизму, а также их рекламы и популяризации. За нарушения предлагаются штрафы, а за повторные действия или участие должностного лица — существенно более жесткие санкции.

Неужели побоялись, что гадалки будут и дальше править Украиной?

Ермак все-таки вышел под залог из СИЗО. Фото: REUTERS.

КОРРУПЦИОННЫЙ ФИНАЛ

Весь этот цирк подытоживает до боли реалистичный коррупционный финал. Ермак все-таки вышел под залог из СИЗО, его буквально вытащили деньгами, связями и коллективной мобилизацией всех, кто еще вчера предпочитал оставаться в тени. Подняли по тревоге всех, до кого могла дотянуться Банковая: силовиков, банкиров, людей из госфинансового сектора, аппаратных посредников, старых союзников и заклятых партнеров. В суде бывший глава Офиса президента демонстрировал электронный браслет и говорил, что сдал загранпаспорта. По условиям меры пресечения ему запрещено без разрешения покидать Киев и общаться с другими подозреваемыми, среди которых в публикациях назывались Тимур Миндич и Алексей Чернышов.

В последние дни пойманный на крючок «серый кардинал» продолжал бороться за остатки личного комфорта. 30 мая он со второй попытки пытается снять арест со своего имущества: адвокат рассказывал, что во время обыска у Ермака детективы НАБУ изъяли даже зубную щетку. Его как будто выкупили из СИЗО, но не выкупили из дела. И чем громче окружение пытается представить залог обычной процессуальной процедурой, тем сильнее он похож на коллективную расписку: этот человек слишком много знает, чтобы позволить ему остаться один на один со следствием.

* - Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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