«Хочу забыть это как страшный сон»: Первое признание героя «Пусть говорят», который в 15 лет прославился свадьбой с 38-летней женщиной

14 лет назад эту историю обсуждала вся страна. 15-летний подросток из города Шахты Ростовской области Андрей Джанзаков и его 38-летняя возлюбленная Марина Гуденко стали героями программы «Пусть говорят». В студии они уверяли: их чувства настоящие, а разница в возрасте не имеет никакого значения. Спустя годы KP.RU связался с Андреем и узнал, как сложилась его жизнь после громкой телевизионной славы.
«Как можно в такую женщину не влюбиться? Красивый носик – это мой любимый. И глаза у нее красивые!» - говорил Андрей в эфире программы, обнимая женщину, которая была старше его на 23 года.
В студии мало кто верил, что школьник действительно мог влюбиться во взрослую цыганку. Звучали даже предположения о привороте (женщина была цыганкой). Однако еще больший шок вызвало признание, что отношения между ними начались, когда Андрею было всего 13 лет.
По словам самого подростка, он познакомился с Мариной по телефону. Во время общения Андрей прибавил себе возраст и представился 21-летним парнем. Марина тоже оказалась не до конца честна и сказала, что ей 25 лет, хотя на самом деле была значительно старше.
Андрей начал ухаживать за новой знакомой, пополнял ей счет мобильного телефона, а вскоре между ними завязались отношения. Позже Марина уверяла, что даже не подозревала, сколько ему лет на самом деле.
- Я никак не могла понять, что ему 13 лет. Он не выглядит на свой возраст… Мы всего пять дней общались по телефону, а потом я приехала в гости. Все это время я еще и с его мамой разговаривала, поэтому никаких сомнений не возникло, - рассказывала женщина в эфире.
Так Марина стала регулярно бывать в доме подростка и оставалась там ночевать. Мать Андрея отношениям не препятствовала, ведь он заявлял родственникам, что она его будущая жена.
- Я не захотел гулять с молодыми. Им нужны деньги. А я нашел такую же, как и я сам. Я бедный и она бедная, - объяснял он свой выбор.
Спустя год совместной жизни у пары родилась дочь Валерия, а затем на свет появились близнецы. Женщина рожала прямо во дворе дома, на матрасе. Однако один из младенцев родился мертвым. Родители похоронили ребенка во дворе своего дома, а позже выкопали тело и перевезли его на кладбище.
- Я не убивала ребенка. Он родился мертвым, - плакала Марина в студии.
Соседи рассказывали, что стали свидетелями происходящего и были шокированы увиденным.
- Рано утром я вышла во двор. Она начала рожать, командовала, а он принимал роды. Потом попросила принести лопату. Я не сразу поняла, что они собираются хоронить ребенка прямо во дворе, - вспоминала соседка.
После этого ситуацией заинтересовались органы опеки. Детей забрали из семьи. При этом у Марины уже было пятеро детей от предыдущих отношений. Однако никто из них к тому времени с матерью не жил: одни воспитывались родственниками, другие находились в детском доме. Любопытно, что старшая дочь женщины Кристина была ровесницей Андрея.
Несмотря на скандалы и общественное давление, Андрей и Марина все же официально оформили отношения. Однако семейная жизнь оказалась далека от сказки. Спустя несколько лет Андрей оказался фигурантом дела о кражах на дачных участках. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ.
А к 2017 году отношения супругов окончательно испортились. Когда Андрею исполнилось 20 лет, он расстался с Мариной и вскоре создал новую семью. Его избранницей стала женщина по имени Надежда, которая также была старше него. Но и этот брак продлился недолго.
- Да, Андрей меня бросил. Он и дальше живет с женщинами старше себя - по 45-60 лет. А что сейчас с его бывшей женой Мариной, я не знаю, - писала Надежда в 2020 году.
Сегодня Андрею Джанзакову 29 лет, он по-прежнему живет в Шахтах. Работает слесарем и старается вести непубличный образ жизни. По некоторым данным, сейчас мужчина женат уже в четвертый раз. Его нынешняя супруга примерно его возраста. В 2025 году у пары родилась дочь.
В социальных сетях Андрей практически не появляется и предпочитает не вспоминать события, которые когда-то сделали его известным на всю страну.
- Все этобыло так давно, что я даже не представляю, кому и зачем может быть интересна моя нынешняя жизнь. И вообще не хочу, чтобы меня продолжали ассоциировать с той историей с Мариной. Я хочу забыть это как страшный сон, - признался Андрей в разговоре с KP.RU.
Судьба Марины сегодня остается неизвестной. Вокруг женщины ходит множество слухов. По одним данным, она могла оказаться в местах лишения свободы. По другим - до сих пор живет в том же поселке, где когда-то проживала с Андреем. Также местные жители утверждают, что у нее вновь появился молодой ухажер. Неизвестно и то, где сейчас находятся ее дети.
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