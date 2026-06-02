«Хочу забыть это как страшный сон»: Первое признание героя «Пусть говорят», который в 15 лет прославился свадьбой с 38-летней женщиной

Парень женат в четвертый раз

14 лет назад эту историю обсуждала вся страна. 15-летний подросток из города Шахты Ростовской области Андрей Джанзаков и его 38-летняя возлюбленная Марина Гуденко стали героями программы «Пусть говорят». В студии они уверяли: их чувства настоящие, а разница в возрасте не имеет никакого значения. Спустя годы KP.RU связался с Андреем и узнал, как сложилась его жизнь после громкой телевизионной славы.

«Я БЕДНЫЙ И ОНА БЕДНАЯ»

«Как можно в такую женщину не влюбиться? Красивый носик – это мой любимый. И глаза у нее красивые!» - говорил Андрей в эфире программы, обнимая женщину, которая была старше его на 23 года.

В студии мало кто верил, что школьник действительно мог влюбиться во взрослую цыганку. Звучали даже предположения о привороте (женщина была цыганкой). Однако еще больший шок вызвало признание, что отношения между ними начались, когда Андрею было всего 13 лет.

Это пара удивила всех

По словам самого подростка, он познакомился с Мариной по телефону. Во время общения Андрей прибавил себе возраст и представился 21-летним парнем. Марина тоже оказалась не до конца честна и сказала, что ей 25 лет, хотя на самом деле была значительно старше.

Андрей начал ухаживать за новой знакомой, пополнял ей счет мобильного телефона, а вскоре между ними завязались отношения. Позже Марина уверяла, что даже не подозревала, сколько ему лет на самом деле.

- Я никак не могла понять, что ему 13 лет. Он не выглядит на свой возраст… Мы всего пять дней общались по телефону, а потом я приехала в гости. Все это время я еще и с его мамой разговаривала, поэтому никаких сомнений не возникло, - рассказывала женщина в эфире.

Так Марина стала регулярно бывать в доме подростка и оставалась там ночевать. Мать Андрея отношениям не препятствовала, ведь он заявлял родственникам, что она его будущая жена.

- Я не захотел гулять с молодыми. Им нужны деньги. А я нашел такую же, как и я сам. Я бедный и она бедная, - объяснял он свой выбор.

«ЗАКОПАЛИ ВО ДВОРЕ ДОМА»

Спустя год совместной жизни у пары родилась дочь Валерия, а затем на свет появились близнецы. Женщина рожала прямо во дворе дома, на матрасе. Однако один из младенцев родился мертвым. Родители похоронили ребенка во дворе своего дома, а позже выкопали тело и перевезли его на кладбище.

- Я не убивала ребенка. Он родился мертвым, - плакала Марина в студии.

Соседи рассказывали, что стали свидетелями происходящего и были шокированы увиденным.

- Рано утром я вышла во двор. Она начала рожать, командовала, а он принимал роды. Потом попросила принести лопату. Я не сразу поняла, что они собираются хоронить ребенка прямо во дворе, - вспоминала соседка.

Пара позже распалась

После этого ситуацией заинтересовались органы опеки. Детей забрали из семьи. При этом у Марины уже было пятеро детей от предыдущих отношений. Однако никто из них к тому времени с матерью не жил: одни воспитывались родственниками, другие находились в детском доме. Любопытно, что старшая дочь женщины Кристина была ровесницей Андрея.

БЫЛ ЖЕНАТ ЧЕТЫРЕ РАЗА

Несмотря на скандалы и общественное давление, Андрей и Марина все же официально оформили отношения. Однако семейная жизнь оказалась далека от сказки. Спустя несколько лет Андрей оказался фигурантом дела о кражах на дачных участках. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ.

А к 2017 году отношения супругов окончательно испортились. Когда Андрею исполнилось 20 лет, он расстался с Мариной и вскоре создал новую семью. Его избранницей стала женщина по имени Надежда, которая также была старше него. Но и этот брак продлился недолго.

- Да, Андрей меня бросил. Он и дальше живет с женщинами старше себя - по 45-60 лет. А что сейчас с его бывшей женой Мариной, я не знаю, - писала Надежда в 2020 году.

Новая дама Андрея тоже была старше

«НЕ ХОЧУ АССОЦИИРОВАТЬСЯ С ЭТОЙ ИСТОРИЕЙ»

Сегодня Андрею Джанзакову 29 лет, он по-прежнему живет в Шахтах. Работает слесарем и старается вести непубличный образ жизни. По некоторым данным, сейчас мужчина женат уже в четвертый раз. Его нынешняя супруга примерно его возраста. В 2025 году у пары родилась дочь.

В социальных сетях Андрей практически не появляется и предпочитает не вспоминать события, которые когда-то сделали его известным на всю страну.

- Все этобыло так давно, что я даже не представляю, кому и зачем может быть интересна моя нынешняя жизнь. И вообще не хочу, чтобы меня продолжали ассоциировать с той историей с Мариной. Я хочу забыть это как страшный сон, - признался Андрей в разговоре с KP.RU.

Парень теперь не раскрывают свою личную жизнь

ЧТО СТАЛО С МАРИНОЙ ГУДЕНКО?

Судьба Марины сегодня остается неизвестной. Вокруг женщины ходит множество слухов. По одним данным, она могла оказаться в местах лишения свободы. По другим - до сих пор живет в том же поселке, где когда-то проживала с Андреем. Также местные жители утверждают, что у нее вновь появился молодой ухажер. Неизвестно и то, где сейчас находятся ее дети.

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