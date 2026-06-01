Посетительница на выставке работ Эрнста Неизвестного. Фото: Анна Майорова, URA.RU/ТАСС

Стало известно, кто создал копии картин Эрнста Неизвестного, которые попали на выставку в честь 100-летия скульптора, графика и живописца. Оказалось, что эту работу Максим Кошкарев доверил мурманскому художнику. Только заказывал он их для личной коллекции, по крайней мере именно так он сказал пенсионеру-художнику. KP.RU удалось поговорить с мужчиной и узнать неизвестные детали дела.

НЕСЛОЖНЫЙ ЗАКАЗ

- Я не профессиональный художник, так, любитель-самоучка. Осваивал техники сам. Пишу для души - это мое хобби. По профессии я моряк, но сейчас уже на пенсии и вот иногда пишу картины на заказ, - рассказывает KP.RU Геннадий (Имя героя изменено).

О Геннадии Кошкарев узнал случайно - увидел его работы, которые продавала жена пенсионера и сделал большой заказ.

- Он попросил сделать копии. Вышло около 25 картин. Сказал, что это пойдет в его личную коллекцию, я и согласился. Не знал, что все так закончится, - объясняется художник.

Всю работу он выполнил в срок. О цене договорились сразу - от 5 до 20 тысяч рублей за полотно. Итого за непыльную, но точную работу Геннадий заработал от 125 до 500 тысяч рублей. Неплохой навар, особенно для пенсионера из Мурманска.

ОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ

Единственное, что смутило Геннадия в работе с Кошкаревым - странная просьба.

- Он попросил меня оставить подпись Неизвестного. Я сразу отказался и отдал работы так. Не дело это, - рассуждает Геннадий.

В остальном, пенсионер и не догадывался, что в дальнейшем будет с его полотнами. По официальной информации СК, Максим Кошкарев вместе с подельниками за последние шесть лет продал не меньше 30 картин под авторством Эрнста Неизвестного. Все эти подделки, сделанные руками художников-самоучек, попали в частные коллекции и в конце концов оказались в залах Третьяковской галереи на выставке памяти Неизвестного.

Уже понятно, что сама галерея ни в чем не виновата. К полотнам шли сопроводительные документы и усомниться в их подлинности поводов не было. Что же до Кошкарева, то на таких сделках с предметами искусства он заработал не меньше 90 млн рублей.

ОФИЦЕР С ТЯГОЙ К ИСКУССТВУ

О главном подозреваемом известно не много. Сейчас он находится под домашним арестом в Североморске. Помимо махинаций с картинами и скульптурами, Кошкарев зарабатывал службой на посту заместителя начальника штаба Северного флота ВМФ РФ. 46-летний капитан 2 ранга женат. К слову, супруга с редакцией KP.RU говорить отказалась.

- Извините, с журналистами я не буду общаться, - отрезала женщина и перестала отвечать на звонки.

Следствие пока не раскрывает деталей дела. Нет информации о количестве участников схемы и о том, почему капитан решил заняться именно предметами искусства. KP.RU продолжает следить за развитием событий.

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