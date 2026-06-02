"Нет, мне не страшно. Сплю хорошо": судмедэксперт рассказал о работе с Копейским маньяком, детях-убийцах и ужасах 90-х

Сотрудник Пироговского медицинского университета Алексей Решетун откровенно рассказал о своей профессии. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В современных детективных сериалах судмедэксперт всегда поддатый. Время наступления смерти он может назвать, едва взглянув на труп, а бутерброды ест прямо в морге - запивая чаем из термоса. Настоящий судебно-медицинский эксперт, сотрудник Пироговского медицинского университета Алексей Решетун объясняет, что киношные стереотипы не имеют к реальной жизни и профессии никакого отношения. На обложке одной из своих книг он сразу же отвечает на главные вопросы, которые ему обычно задают при знакомстве люди: «Да, я работаю в морге. Нет, мне не страшно. Сплю хорошо».

«РАБОТАЛ НА 8 СТАВОК, ПЛАТИЛИ ЗА 2»

Среди частых вопросов есть и такой: а как молодые люди вообще становятся судмедэкспертами? Задача судмедэксперта, напомню, - установить реальную причину смерти человека. Для этого нужно сделать вскрытие лежащего на столе в секции морга тела, используя дрели, пилы, ножи и молотки. Вот это больше всего далеких от медицины людей и шокирует.

- Вы пошли в медицину, потому что у вас в семье династия?

- Нет. Хотя и отец врач, и мама, и сестра моя родная, но у меня не было мечты стать врачом. Медициной я интересовался, но больше с точки зрения анатомии. Я больше увлекался зоологией, антропологией, археологией, ихтиологией. Перечитал всего Даррелла, Гржимека, Дайан Фосси (известные зоологи, писатели-натуралисты, - Авт.), путешественника Тура Хейердала. Я после школы собирался поступать в океанографический институт – куда-нибудь на Дальний Восток. Мы жили тогда в Казахстане, в Целинограде (ныне Астана, - Авт.), но в 1991 году СССР распался. Какой тут Дальний Восток? В 300 километрах от Целинограда находился город-миллионник Омск и мне посоветовали ехать поступать туда. Хотя там не было ни моря, ни институтов, которые бы меня устраивали. Зато был медицинский. После обсуждения с родителями, я поехал и поступил. Хотя уже тогда понимал, что лечить людей не буду. Курса со второго я точно знал, что стану судмедэкспертом.

- После выпуска из вуза вы устраиваетесь судмедэкспертом в 70-тысячный городок Копейск под Челябинском. Дело было в конце 1990-х. Это не миф, что в то время загрузка у судмедэкспертов была намного выше?

- Абсолютная правда. На бюро было всего двое вскрывающих экспертов - мой начальник и я. Каждый из нас вырабатывал по 8-8,5 ставок. Ставка - это количество трупов на одного эксперта в месяц в зависимости от населения обслуживаемой территории. Так вот вырабатывали мы 8 ставок, а платили, как за 2-2,5. Деньги были очень небольшие.

- Однажды вам довелось вскрыть 12 или 13 тел за одну смену.

- Да, с утра до вечера - без перерыва.

- Из той дюжины большинство людей умерли насильственной смертью?

- Не большинство, но где-то около половины. Работы в то время у судмедэкспертов было очень много. Я помню прекрасно, когда в 2006 году переехал в Москву, в первый рабочий день мне дали на вскрытие всего один труп. Я сначала думал, что это задание с подвохом, что надо мной издеваются. А оказалось, что в Москве у судмедэкспертов совсем другие нагрузки.

На своих встречах Алексей Решетун вспоминает и рассказывает о работе в 90-е годы. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«КОПЕЙСКИЕ» ИСТОРИИ

- На своих лекциях вы вспоминаете «копейские» истории 1990-х, когда дети становились убийцами.

- Да, такие случаи были. И не единичные. Например, подростки играли в индейцев и для, так сказать, «реалистичности» нападали на живых людей - бомжей, снимали с них скальпы. Это целая серия убийств была. Если не ошибаюсь, после третьего эпизода их поймали. Однажды ко мне привезли на медосвидетельствование группу малолетних преступников - им было лет по 11-12 всего. На улице лежал пьяный человек и эти дети его запинали до смерти. Я их спрашиваю, для чего они это сделали. Объясняют: «Мы идем, а он лежит». «И что?». А они искренне не понимают: «Ну как что? Мы идем, а он лежит…» Понимаете? Для детей это была достаточная причина, чтобы толпой бить человека ногами. Такие нравы. Тогда в Копейске было так.

- Ваша последняя на данный момент книга - о Копейском маньяке, по делу которого вы работали. (В 2002-2003 годах Вячеслав Яиков задушил 6 девушек, - Авт.). В то время убийства такого рода тоже были чем-то обыденным?

- Поначалу никто не догадывался, что это серия. К моменту, когда были найдены тела двух задушенных на территории детского сада десятиклассниц, Яиков уже убил трех человек. Первая жертва - сильно пьющая пожилая женщина. Решили, что это сделал кто-то из собутыльников. Две следующие жертвы, тоже пьяные, были задушены разными способами - одна руками, другая петлей из бельевой веревки. Их тоже никто между собой не связал. Просто очередные нераскрытые убийства. А после двойного убийства начали поднимать материалы по похожим преступлениям, сравнивать их и поняли, что это серия.

Вячеслав Яиков, Копейский маньяк, с 2008 года находится на принудительном лечении. Фото: из материалов уголовного дела.

- Яиков сразу выглядел, как больной человек?

- Да. Он спрятался недалеко от места шестого убийства на дереве, где и был найден оперативниками. Когда его сняли, начал рыдать и биться головой об УАЗик. Это был взрослый мужчина (29 лет на момент выезда задержания, - Авт.) с интеллектом 7-летнего ребенка.

- Вячеслав Яиков, как и персонаж моей книги Александр Спесивцев (20 убитых детей и женщин в 1991-1996 годах, - Авт.), находится на принудительном лечении. Их не казнили, не отправили на пожизненное заключение в колонию. Думаю, что большинство граждан скажет: какая разница, больны ли эти люди психически? Они забрали чужие жизни. Так почему к ним нельзя применять наказания, как для обычных преступников?

- Потому что человек, признанный невменяемым, в момент совершения преступлений не осознавал, что он делает. В юридическом смысле он не убийца. Он больной.

- Бывает, что серийные убийцы все-таки выходят после лечения на свободу?

- Бывает. Я думаю, что у Спесивцева гораздо больше шансов выйти, чем у Славы (Яикова, - Авт.). Теоретически он может быть признан стабилизированным человеком. Для Славы это невозможно. Он является инвалидом детства, у него врожденное заболевание, не поддающееся излечению. Он таким родился, он с этим живет и умрет. Для него больница с интенсивным наблюдением - лучший вариант.

Один из девизов специальности судмедэксперта – внимание к мелочам. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Я УЗНАЮ ЕЕ ПО ЗАПАХУ?

- В одном интервью вы рассказывали, что опытный судмедэксперт может при вскрытии определять болезни по запаху...

- Не точную, конечно, болезнь, но группу, тип болезни - да. Этому можно научиться, если быть внимательным. Например, свежая кровь, если она выливается из раны, пахнет по-особенному. Запах человека, который умер от воспалительного процесса вроде туберкулеза или пневмонии, тоже специфический. Иногда запах позволяет быстрее сориентироваться в причине смерти. Например, некоторые яды тоже пахнут по-особенному. Ну и, естественно, при вскрытии брюшной полости сразу ощущается запах алкоголя, если человек пил.

- Кстати, об алкоголе. Помните громкое дело «пьяного мальчика»? В 2017 году в подмосковном дворе женщина на машине сбила насмерть 6-летнего ребенка. Судмедэкспертиза выявила в крови погибшего 2,7 промилле алкоголя. Хотя объективно ребенок бы от такой дозы умер бы на месте…

- Честно говоря, в моей практике тоже были «пьяные мальчики». Даже младенец однажды был, которого приходилось вскрывать после смерти, – он получил алкоголь с материнским молоком. Поэтому я не удивляюсь таким вещам. Все зависит от региона, образа жизни, окружения. Если родители алкоголики и дети все это видят, уже с 2-3 лет могут начать употреблять, а к 10 годам стать хроническими алкоголиками. Да, это страшно. Но фактически такое бывает.

- Родители мальчика заявили, что судмедэксперт якобы мог получить взятку от виновницы ДТП, чтобы ее «отмазать». Сам специалист был уверен, что все сделал правильно, но переданные ему образцы могли быть загрязнены. Что там могло быть на самом деле?

- С моей стороны некорректно обсуждать детали истории, с которой связан коллега. Одно я знаю точно: эксперт решением суда в итоге восстановлен в должность и волна ненависти, которая поднялась в самом начале, оказалась необоснованной. Лично я в самом начале предлагал дождаться результатов расследования и только потом делать выводы. По горячим событиям криков про эксперта было много, на него вылили большое количество грязи, но когда он восстановился и продолжил работу, об этом почему-то уже никто не писал.

Кадр со следственного эксперимента с Копейским маньком. Фото: из материалов уголовного дела

ЗАГАДКИ И ВНИМАНИЕ К МЕЛОЧАМ

- В вашей книге «Вскрытие покажет» меня особенно поразила одна история. На улице обнаруживают тело женщины. С нее содрана одежда, повреждена моче-половая система. Поначалу у следствия основная версия, что несчастная была зверски изнасилована и умерла от повреждений внутренних органов. Но судмедэксперт после изучения тела в секции сделал вывод, что на самом деле она попала под машину – ее переехали и протащили по асфальту, содрав одежду. После этого водитель сбежал. Оперативники в итоге находят этот автомобиль и на днище при осмотре обнаруживаются волосы женщины. То есть первые выводы на месте преступления далеко не всегда близки к настоящей картине?

- Один из девизов нашей специальности – внимание к мелочам. Довольно часто бывает – то, что окружающим кажется очевидным, на самом деле таковым не является. Чтобы в этом разобраться, нужно очень внимательно работать и не пропускать ни одной мелочи. Ты можешь столкнуться с имитацией на теле погибшего каких-то повреждений, которые преступник мог сделать, чтобы замести следы. Поэтому вскрытие может занимать много времени. Иногда несколько часов, а то и несколько дней.

- На своих лекциях вы приводите еще один пример. В квартире находят тело человека и у него на шее странный след – будто от удавки. При этом самой удавки нигде нет, а квартира закрыта изнутри. Но после осмотра судмедэксперт сообщает, что человек умер своей смертью, а повреждения на шее нанесли… тараканы. Это как?

- Как правило, когда человек взрослеет, у него на шее так или иначе образуются естественные складки. Если жаркое время года, в складках шея потеет, потом человек умирает, эпидермис (наружный слой кожи, - Авт.) разрушается. А таракан в первую очередь этот эпидермис съест там, где он мягкий и разрыхленный – то есть в складке кожи. Издалека действительно похоже на странгуляционную борозду. Но опытный и внимательный эксперт, конечно, увидит, что это не так.

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