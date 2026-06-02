Невесту нашел на «Давай поженимся!»: сын Михаила Круга сыграл свадьбу спустя год после знакомств

Александр Круг сыграл свадьбу с девушкой, с которой познакомился на «Давай поженимся». Фото: соцсети

В семье легенды шансона Михаила Круга радостное событие. Его сын Александр Круг сыграл свадьбу с возлюбленной Ульяной Сытиновой. Праздник для родных и друзей молодожены устроили 31 мая, хотя официально зарегистрировали брак еще осенью прошлого года.

Кадрами с торжества супруги поделились в соцсетях. Для важного дня Ульяна выбрала кружевное платье с открытой спиной, а Александр остановился на классическом черном костюме.

История их отношений началась благодаря программе «Давай поженимся!». В конце 2024 года Александр пришел на проект в поисках будущей жены и обратил внимание на Ульяну. Позже выяснилось, что девушка работала на съемках стилистом. Общение продолжилось уже за пределами телестудии, а спустя несколько месяцев влюбленные решили создать семью.

Фото: соцсети

Перед тем как сделать предложение, Александр познакомил избранницу с самым важным человеком в своей жизни — мамой. Вместе они отправились в Таиланд, где будущий жених внимательно наблюдал за тем, как складываются отношения между двумя главными женщинами его семьи. «Мне было важно увидеть, как они будут взаимодействовать. Если бы между ними не было взаимопонимания, то зачем мне такая семья?» — рассказывал Круг-младший.

Судя по всему, проверку Ульяна прошла успешно. Ирина Круг неоднократно говорила, что одобряет выбор сына и старается не вмешиваться в его личную жизнь. «Я стараюсь не мешать детям. Да и мне очень нравится Ульяна. К тому же они счастливы, им интересно вдвоем, а для меня это самое главное», — признавалась певица.

Напомним, Александр Круг родился 26 мая 2002 года в Твери, всего за месяц до трагической гибели своего знаменитого отца. Долгое время он носил настоящую фамилию семьи Воробьев. Александр строит собственную карьеру: пишет стихи, выступает на сцене, в том числе был участником в проекте «Новая фабрика звезд».

Кстати, на днях о замужестве объявила и 40-летняя актриса Мирослава Карпович. Звезда сериала «Папины дочки» опубликовала фотографии из ЗАГСа и впервые назвала себя женой. При этом личность избранника артистка раскрывать не стала, лишь подчеркнув, что ее супруг не связан с актерской профессией. «Для особо любопытных, муж не артист», — написала Карпович.

Церемония прошла в закрытом формате. На опубликованных кадрах актриса позирует в легком платье и кроссовках. А один из снимков даже спровоцировал слухи о беременности: поклонники обратили внимание, что Мирослава прикрывает рукой живот. Впрочем, сама артистка эти догадки пока никак не комментирует.

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