Клинт Иствуд ушел на покой: 96-летняя легенда Голливуда завязал с кинематографом

Клинт Иствуд завершил карьеру в кино в 96 лет Фото: Zuma\TASS

В воскресенье, 31 мая 2026 года, Клинт Иствуд отметил свой 96-й день рождения. А на следующий день всплыло интервью с его сыном, джазовым музыкантом Кайлом Иствудом. Он его дал еще в ноябре 2025-го, после выступления в городе Амьене, журналистам французской медиагруппы France Info. Но тогда мало кто обратил внимание на слова Кайла: «У меня много теплых воспоминаний о работе с отцом. Сейчас он ушел на покой, ему 95. Но мне очень повезло, что я смог поработать с ним над многими фильмами, это был замечательный опыт».

По сути, впервые прозвучало заявление о том, что Клинт Иствуд ушел из кино, и прозвучало из уст одного из самых близких к нему людей. Еще 31 мая киножурналисты и критики, не следящие за эфирами France Info, поздравляли Иствуда с днем рождения и писали, что он «продолжает снимать кино». Увы, судя по всему, уже не продолжает: похоже, фильм «Присяжный № 2», вышедший в 2024-м, ознаменовал его прощание с кинематографом.

Напомним, Иствуд - один из самых знаменитых американских актеров и режиссеров. Он прославился на родине в начале 60-х благодаря роли в сериале «Сыромятная кожа», а в большое кино вошел с фильмом Серджио Леоне «За пригоршню долларов», снятом за копейки в Италии и обернувшимся одним из самых знаменитых в истории вестернов (точнее «спагетти-вестернов», как тогда презрительно называли итальянское кино про Дикий Запад). За ним последовали другие фильмы Леоне с Иствудом - «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой»; некоторые критики, особенно советские, возмущались их «аморальностью», но режиссер с актером прославились на весь мир.

Иствуд потом снялся во множестве голливудских картин, особенно популярна стала серия фильмов про полицейского Гарри Каллахана, открывшаяся в 1971-м знаменитым «Грязным Гарри». В том же 1971 году он дебютировал в режиссуре триллером «Сыграй мне «Туманно», после чего поставил несколько десятков картин. Пик его славы как режиссера пришелся на 90-е и 2000-е, когда вышли «антивестерн» «Непрощенный», принесший Иствуду первый «Оскар», «Таинственная река», «Малышка на миллион», военная дилогия «Флаги наших отцов» и «Письма с Иводзимы», «Гран Торино». (Среди самых больших его кассовых хитов также мелодрама «Мосты округа Мэдисон» и драма «Американский снайпер»).

Когда в 2005 году Иствуду вручали второй режиссерский «Оскар», за «Малышку на миллион», он сказал со сцены: «Я хочу поблагодарить мою мать. Она была здесь в 1993-м, когда ей было 84, и она сейчас здесь, в зале, и ей 96. Спасибо ей за гены!»

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