В свои 33 года Елена Соловьева мама уже 10 детей. Фото: личный архив

Владимир Путин в Кремле поздравил многодетных матерей и вручил ордена «Родительская слава». Мы поговорили с некоторыми героинями, получившими награды из рук президента, и их мужьями.

«ДЕТИ - ЭТО ЧУДО, ЗА КОТОРОЕ МЫ БЛАГОДАРНЫ»

Николай и Елена Соловьевы из Волгодонска воспитывают 10 детей. Николаю 35 лет, Елене 33. Глава семьи, настоятель храма Донской иконы Божией Матери, награжден орденом «Александр Невский» III степени. Жена помогает мужу в приходе и участвует в благотворительной жизни храма.

Соловьевы удивлены, что их семью взяли за образец. Фото: личный архив

- Мы были удивлены и даже потрясены тем, что нашу семью взяли за образец, - признается KP.RU Николай. - Пожать руку Владимиру Владимировичу, взять ответное слово было волнительно. Наверное, мы переживали даже больше детей.

Познакомились Соловьевы в Ростовской духовной семинарии. Поженились рано: ему 20, ей 18. Примером послужили собственные родители, оба выросли в больших семьях священнослужителей. У Николая четверо братьев и сестер, у Елены 17, она дочь известного на Дону протоиерея Иоанна Осяка и его супруги Надежды.

Старшему ребенку Соловьевых сейчас 14 лет, младшему два. Это притом, что врачи предупреждали: резус-конфликт, больше двух-трех детей не выносить.

- Это, правда, чудо, за которое мы безмерно благодарны, - говорит Николай.

«ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ ПЕКУ ХЛЕБ В ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЕ»

В свои 42 года Татьяна Колотун из Херсонской области - мама 13 детей и ждет прибавления! Девять дочек и четверо сыновей – ее надежда и опора. Самому младшенькому год, а старшей уже 21. Во всем поддерживает муж Александр. С начала СВО они стали добровольцами. Затем открыли в доме мини-пекарню, где пекут до тысячи булок хлеба - часть отправляют в прифронтовую зону для людей, которые остались там жить. И старшие дочери - первые помощницы.

Татьяна Колотун родила 13 детей и сейчас ждет прибавления. Фото: личный архив

«ХОТЕЛИ МАКСИМУМ ТРОИХ, НО РОДИЛИ ВОСЕМЬ»

Михаил Дерягин - заведующий отделением реанимации Центра Мешалкина, кандидат медицинских наук и заслуженный врач России. Со своей женой Евгенией познакомился в университете 36 лет назад. Свадьбу сыграли через полгода, но тогда о большой семье не мечтали.

Семья Дерягиных построила семейное гнездышко. Проект дома стал совместным семейным проектом. Фото: личный архив

- Вообще думали, что максимум трое будет. Но потом детей становилось больше и больше, и каждому ребенку, сколько бог дал и может быть, еще даст, мы были рады. Каждый приносил свою радость и укреплял семью. Сложилось все так, и мы искренне радовались очередной беременности. Все дети в семье разные и каждый по-своему научил нас, родителей, чему-то новому, - говорит KP.RU Евгения.

Сейчас у Дерягиных пятеро сыновей и трое дочерей. Живет семья в собственном доме в поселке Ложок - строительство стало настоящим семейным проектом.

- Дом небольшой, но у каждого ребенка есть своя маленькая комната. Это было их желание. Рядом - огород, сад, небольшое хозяйство. Сейчас у нас курочки, корова. Дети помогают ухаживать за животными. Печем свой хлеб на закваске, едим свои продукты. В общем, дети все при деле. С самого детства они помогали друг другу и родителям - считаю, это самое главное, к чему мы их приучили.

РАЗНИЦА В ВОЗРАСТЕ У СТАРШЕЙ И МЛАДШЕЙ ДОЧЕРИ 20 ЛЕТ

30 лет назад Наталья Автаева и не думала, что станет мамой 10 детей. Тогда она была студенткой университета. Ее главной головной болью была сдача экзаменов. А потом она познакомилась с Андреем. Он был старше на 2 года. Пара сдружилась и сыграла свадьбу, появились первые дети.

Наталья Автаева и не думала, что станет мамой 10 детей. Фото: kremlin.ru

- Мы не думали, что у нас будет много ребятишек. Помогла вера в Бога. Каждого нашего ребенка мы принимали с любовью и благодарностью, - говорит KP.RU Наталья Васильевна.

Сейчас в семье воспитывается 10 детей. Все - успешные, хорошо учатся. Старшая Анастасия окончила МГУ им. Ломоносова, отделение астрономии. Сейчас она продолжает учебу в «Институте астрономии Российской академии наук». А младшей дочери всего 7 лет, она закончила первый класс. Другие дети не отстают - получают образование в разных вузах. В скором времени они получат дипломы врача, эколога, архитектора, ит-специалиста.

- Труднее всего было переживать разборки детей, когда они не могли поделить игрушки. А еще выходить на улицу, сборы в многодетной семье - это целая история. Я вспоминаю, как мы гуляли - в коляске один, по бокам за ручку держатся остальные, а я беременная, - вспоминает Наталья.

Наталья и Андрей за годы совместной жизни смогли построить большой дом для своей семьи. Муж работает на заводе по производству кабельной продукции, а жена - домохозяйка.

- Я работала, когда детей было поменьше. С малышами сидела свекровь, но у меня всегда было чувство вины перед семьей - я занимаюсь чужими людьми вместо того, чтобы отдавать внимание своим. Поэтому мы приняли решение, что моя главная задача - воспитание детей.

«НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЖИЗНИ БЕЗ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ»

Александра и Михаил Полютины воспитывают 13 детей - восемь девочек и пять мальчиков. В Пскове семья давно известна - за воспитание детей они не раз получали награды от властей. Александра прислужница воинского храма святого благоверного князя Александра Невского, а Михаил - военнослужащий.

Александра Палютина воспитала 8 девочек и 5 мальчиков. Фото: kremlin.ru

- Церемония награждения прошла незаметно для нас, хотя и длилась чуть больше часа. Мама сказала: «Уважаемый Владимир Владимирович! Низкий поклон от всей нашей большой семьи за такую высокую награду. Спасибо!». Самым волнительным моментом стал непосредственный контакт с Президентом. Мы очень горды за маму. Почетно получить такое звание, - рассказывает KP.RU одна из дочерей пары Наталья.

В прошлом году девушка получила диплом логопеда. Да и в целом все дети очень стараются как в учебе, так и в общественной жизни.

- Нас много, но живем в мире и согласии благодаря любви друг к другу и взаимовыручке. Иногда случаются недопонимания, но мы учимся находить компромиссы и быстро миримся, - рассуждает Наталья. - Вообще, когда звучит слово «мама» в наших головах возникает образ мамы с младенцем. Мы так привыкли к маленьким, что не мыслим жизни без них. На мой взгляд, самое главное, чему научила мама - жить ради другого. Через ее личный пример мы, дети, совершенствуемся в этом каждый день.

Девушка, по примеру родителей, тоже хотела бы в будущем детей, но сколько - решит позже, когда поймет, какого это - быть матерью.

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