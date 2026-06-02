Владимир Путин и семья Сорлин в Екатерининском зале Кремля во время вручения Изабель Сорлин ордена "Мать-героиня". Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Впервые в российской истории орден «Мать-героиня» получила иностранка - француженка Изабель Ларошь-Сорлин. В понедельник награду маме десятерых детей вручил в Кремле Владимир Путин.

Глава семейства, вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин, заметно волнуясь, произнес речь о том, что наша страна стала для большой семьи родной - завершив выступление словами: «Победа будет за нами!» И сообщил про необычный подарок президенту России, статую Фатимской Богоматери.

«Комсомолка» уже несколько лет следит за судьбой Сорлинов. Наши читатели собрали на новый дом для французов пять миллионов рублей!

В эксклюзивном интервью «КП» Фабрис рассказал, что происходило за кулисами кремлевской церемонии и какое пророчество Фатимская Богоматерь дала о России.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПЕРЕЕХАВШЕЙ В РОССИЮ ФРАНЦУЗСКОЙ СЕМЬЕ СОРЛИН

Сорлины - католики-традиционалисты, у которых в обычае многодетность. Фабрис по профессии инженер, во Франции он организовал протесты против однополых браков* - из-за этого семья стала получать угрозы.

2013 год, Фабрис Сорлин в России на заседании круглого стола по теме "Традиционные ценности - будущее европейских народов". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Путь в Россию для француза из Бордо проложил Владимир Жириновский, познакомились через потомков белоэмигрантов, когда политик отдыхал на юге Франции. Он пригласил Фабриса с женой посмотреть нашу страну.

Сорлин основал Ассоциацию франко-российской дружбы. После возвращения Крыма в Россию нападки на семейство стали множиться в геометрической прогрессии, Фабрис лишился работы. В 2015 году Сорлины собрали несколько чемоданов и сели в самолет до Москвы.

Русского языка никто из них не знал, впереди была, по сути, неизвестность. Но они прекрасно справились. Сняли домик под Одинцово, здесь родились еще четверо детей. Фабрис устроился консультантом в коммерческую фирму. И стал постоянно ездить на Донбасс с гуманитаркой: лекарства, оборудование для больниц, генераторы… В 2024 году Владимир Путин предоставил семье российское гражданство.

Сорлины-младшие похожи на героев русских сказок: белокурые молодцы и девицы как на подбор. Старшие учатся в православной гимназии. Родители считают, что главное - друзья, книги и спорт, а сидение в гаджетах - от лукавого. Дома мобильниками ребята пользуются только для учебы.

В 2024 году Владимир Путин предоставил семье Сорлин российское гражданство. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Год назад, когда Изабель ждала десятого малыша, владелец съемного жилья решил его продать. А новое сдавать французам никто не спешил, боялись, что дети повредят интерьер.

И тогда Сорлинам помогла «Комсомолка». После нашей статьи хозяин домика по соседству согласился сдать его семейству, а на спецсчете скопилась весомая сумма читательских пожертвований. Фабрис трудится день и ночь, чтобы ее преумножить - и купить наконец собственный дом.

Семья Сорлин в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ЦЕРЕМОНИИ В КРЕМЛЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ»

- Фабрис, какие впечатления от церемонии в Кремле?

- Это было невероятно, особенно если учесть нашу историю - мы были французской семьей, а стали русской.

Семья Сорлин в Кремле перед церемонией вручения государственных наград. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Незадолго до награждения две наши дочки заболели. Мы думали, что им придется остаться дома. Но за несколько дней до церемонии нас собрали на небольшой прием с чаем, кофе, пирожными. И сотрудники администрации сказали: президент распорядился, чтобы приходили все, без ограничений. В день торжества девочки уже чувствовали себя хорошо.

Вручение жене ордена «Мать-героиня» стало для нас одним из самых ярких моментов в жизни.

Снимок на память с президентом Путиным. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- После награждения удалось неформально пообщаться с президентом?

- Нет, у Владимира Владимировича в тот день был очень плотный график (вечером Путин проводил совещание в связи с расследованием украинского удара по Старобельску - Ред.) Я детям объяснил просто: «Ему нужно спасать мир».

- Знаете, какие льготы вам теперь положены?

- Ой, мы этот вопрос еще даже не изучали. (Обладательницам звания «Мать-героиня» полагается выплата в 1 млн. руб., ежемесячное пособие в 76,5 тыс. руб. в месяц, освобождение от платы за «коммуналку», бесплатные поездки в санаторий - Ред.)

- Какая у вас сейчас ситуация с жильем?

- Пока живем все в том же съемном маленьком доме недалеко от гимназии, где учатся дети. Но арендодатель предупредил, что скоро тоже будет его продавать. Возможно, придется опять переезжать.

Но вот очень важная новость: с нами связалась мэрия Москвы, там сказали, что помогут найти жилье, решить проблему! Невероятно добрые, компетентные люди.

- Вы продолжаете ездить на Донбасс с гуманитарными миссиями?

- Да. Недавно собирались поехать и в Курскую область, чтобы помочь тамошним семьям. К сожалению, за три дня до запланированной поездки скончался мой тесть, всем нам пришлось отправиться на похороны во Францию.

- Примите соболезнования…

- Спасибо. Конечно, мы с друзьями-французами продолжим заниматься гуманитарной помощью. Для нас это способ поблагодарить Россию за все, что она для нас делает.

СТАТУЮ ФАТИМСКОЙ БОГОМАТЕРИ ПРИНЕСЛИ ПАЛОМНИКИ

- Вы подарили президенту статую Фатимской Богоматери, откуда она у вас?

- Ее из португальского города Фатима семь тысяч километров несли паломники. Шли они с перерывами четыре года. И наконец статуя попала в Москву.

Эту статую Фатимской Богоматери паломники несли 7000 километров, а семья Сорлин передала Владимиру Путину. Фото: Личный архив.

Идея паломников заключалась в том, чтобы доставить в Россию послание от Богоматери.

Россия занимает особое место в сердце Пресвятой Девы Марии. Когда она явилась в Фатиме в 1917 году, то сказала: именно благодаря России на земле установится мир.

Французская семья Сорлин молится за Россию перед статуей Фатимской Богоматери. Фото: Личный архив.

- А кто эти паломники, Фабрис?

- Простые французы, верующие католики. Их было восемь человек.

ЧТО ПРОРОЧЕСТВА ФАТИМЫ ГОВОРЯТ О РОССИИ

Вот как трактует католическая Церковь события в Фатиме. В 1917 году, когда шла Первая мировая война, португальским пастушкам - Лусии, Жасинте и Франсишку - в лучах света на ветвях дуба явилась Дева Мария. Она дала детям пророчества, которые стали называть «тайнами Фатимы».

Первое пророчество - картины ада и слова о спасении грешных душ.

А вторая тайна напрямую касалась России: Дева Мария предрекла, что если люди не перестанут оскорблять Господа, разразится еще худший конфликт (так и случилось - началась Вторая мировая). Единственный способ предотвратить войны - посвятить Россию Непорочному Сердцу Богоматери. Для этого существует формальный ритуал - определенная молитва Папы римского вместе со всеми епископами. Но до сих пор подобный обряд по всей форме проведен не был.

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