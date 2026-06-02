Виктория Боня со слезами на глазах записала обращение: «Звонила врач, сказала, что надо прощаться»

Виктория Боня записала душераздирающее видеообращение, которое выложила в своих соцсетях. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Блогер и звезда «Дома-2» Виктория Боня записала душераздирающее видеообращение, которое выложила в своих соцсетях. С первых же кадров знаменитость рыдает от безысходности, в комментариях поклонники пытаются ее поддержать и успокоить.

Дело в том, что вот уже почти 20 лет у Бони живет Мурочка - так зовут кошку, которая на пять лет старше дочери Виктории Анджелины. В последние годы питомец чувствует себя очень плохо, Виктория то и дело возит любимицу в клинику, но, кажется, теперь ей уже ничего не поможет. Боня в видеообращении, вытирая слезы, призналась, что врач сказала ей готовиться к худшему.

«Вчера звонила врач, ветеринар, сказала, что надо прощаться с Мурочкой. Не ест она ничего. Опухоль у нее. Думаю, она не дотянет до 19 лет, хотя хорошо вроде видит, сейчас даже чуть-чуть ходит, но не ест вообще. Так люблю ее. Придется отпустить. Время придет, все пойдем. Наверное, в этом и есть прелесть жизни. Она у меня когда-то в ладошке помещалась, совсем маленькая была», — сквозь слезы говорила Виктория. Она пообещала, что будет рядом с Мурочкой до самого конца.

Вот уже почти 20 лет у Бони живет кошка Мурочка Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

За считанные часы видео посмотрели миллионы человек, которые поставили несколько сотен тысяч лайков, чтобы поддержать Боню. В комментариях ей выражают соболезнования в том числе и ее коллега по «Дому-2» Алена Водонаева, а также блогер Айза. Позднее в комментариях блогер объяснила, что у кошки случилось очередное обострение хронического заболевания. УЗИ показало, что у нее выросла опухоль, которая мешает работе кишечника.

«Вика, не плачь. Мурочка, держись!»; «Сил вам в этот непростой момент. Многие полюбили Мурочку»; «Как же больно и грустно отпускать наших самых лучших друзей», — пишут подписчики Бони под видео.

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