Стартовал литературный конкурс — «Проза младших лейтенантов. Новая глава»: читайте, голосуйте, участвуйте!

Фото: Шедеврум студио | Ольга Садовая

Проект подготовлен АНО «Центр “Ноосфера”» в партнерстве с «Комсомолкой» при поддержке ПФКИ и посвящен литературному творчеству участников СВО и жителей прифронтовых территорий.

К старту конкурса мы уже получили сотни заявок! Среди произведений, поступающих на конкурс, самые разные жанры — от коротких стихотворений до «большой прозы» — романов, сценариев и даже настоящих пьес. Мы так гордимся всеми участниками, которые, несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на их жизнь, находят силы для вдохновения, храбрость переложить мысли на бумагу и слова поддержки для других!

Обещаем вам, что внимательно читаем каждую заявку. Все произведения, которые соответствуют тематике и параметрам конкурса, публикуются на странице конкурса на сайте «Комсомолки» — для народного голосования.

Каждый, кто зайдет на страницу конкурса, сможет прочитать все произведения и проголосовать за те, которые вызвали душевный отклик. Со всей вводной информацией по проведению конкурса, оценке работ вы также можете ознакомиться на странице конкурса «Проза младших лейтенантов. Новая глава».

Проект поможет вам донести свои мысли, переживания, наблюдения до широкой аудитории КП, заявить о себе и получить возможность дальнейшей реализации в творческих индустриях.

Конкурс «Проза младших лейтенантов. Новая глава» будет выходить на всех федеральных медиаресурсах «Комсомольской правды»: федеральном сайте, радио, социальных сетях, подкаст-платформах и печатных изданиях. По итогам конкурса на основе произведений авторов-лауреатов будет создан уникальный аудиоспектакль и выпущена книга.

В конкурсе есть несколько номинаций. Выбирайте, какая из них подойдет вашей творческой работе, и присылайте ее на конкурс!

- «Будем стоять. Другого не остается»

Простая и берущая за душу фраза из военного рассказа представителя поколения «Прозы младших лейтенантов» — писателя-фронтовика Василя Быкова, из рассказа «Политрук Коломиец». Для участия в номинации присылайте свои произведения, которые можно отнести к «малой прозе», рассказы, эссе, новеллы, очерки.

- «А зори-то здесь тихие-тихие...»

Пронзительная повесть Бориса Васильева — одно из самых эмоциональных произведений о войне — сейчас находит живой отклик у современного поколения, по ее мотивам ставятся спектакли, снимаются сериалы. В этой номинации ждем от вас произведения «большой прозы» — повести, романы, пьесы, сценарии.

- «И откуда вдруг берутся силы»

Строчка из стихотворения поэтессы Юлии Друниной. В 1941 она девчонкой пошла на фронт санитаркой, все ее лучшие стихи о войне, о жизни, любви, дружбе и о победе, которая обязательно будет. Эта номинация посвящена фронтовой поэзии. Для участия в ней присылайте свои стихи, тексты песен.

- «Моя правда — подарок русской земли, родного мне народа»

Так писал один из легендарных писателей-фронтовиков, «младших лейтенантов» Юрий Бондарев, в книге воспоминаний «Записи для себя». Заметки на полях — как свидетели правды о войне. Для участия в этой номинации присылайте свои дневники, заметки, зарисовки, посты, блоги.

- «Просто ты умела ждать...»

Строка из стихотворения Константина Симонова на многие годы стала гимном тех, кто ждет и верит: «Жди меня, и я вернусь». Это специальная номинация не для самих участников СВО, а для их родных и близких. В номинацию можно подавать любые литературные произведения (письма, стихи, дневники, рассказы и т. д.), авторами которых являются родные и близкие участников СВО.

Желаем вам удачи и ждем новых заявок!

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.