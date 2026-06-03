Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как же быстро годы летят! С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге пройдет очередной - уже 29-й! - Петербургский международный экономический форум. Сокращенно ПМЭФ-2026. Это главное экономическое событие года. Там совершаются крупнейшие сделки, подписываются важнейшие контракты и доносятся главные, как еще недавно было модно выражаться, месседжи. Или послания, как говорят сейчас.

Улицы Санкт Петербурга сняли на видео перед началом ПМЭФ Бизнесмены, чиновники и журналисты съезжаются в Санкт Петербург перед началом Петербургского международного экономического форума

Что будет происходить в северной столице в ближайшие дни и в чем глобальный смысл ПМЭФа? Отвечаем на главные вопросы о форуме.

1. Что будут обсуждать?

У каждого форума своя тема, которая проходит красной нитью через все пленарные заседания, круглые столы и прочие дискуссии. Для ПМЭФ-2026 это «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему».

Название всегда пафосное и возвышенное. Но главное – его суть. Россия в последние годы активно продвигает эту тему. О том, что нужно договариваться и заключать взаимовыгодные сделки. И призывает к этому весь остальной мир.

Всего в деловой программе форума запланировано более 150 сессий. Они сгруппированы по разным темам. Среди них:

- Российская экономика. Говорить будут о мерах поддержки бизнеса, стимулировании инвестиций, развитии инфраструктуры и достижении национальных целей развития.

- Мировая экономика. Обсуждение трансформации глобальных рынков, новых стратегий и форматов международного партнерства.

- Технологии. Фокус на искусственном интеллекте (ИИ), биотехнологиях, зеленой энергетике и цифровизации промышленности.

- Социальная сфера. Здесь будут обсуждать темы демографии, рынка труда, образования и влияния ИИ.

В деловой программе форума запланировано более 150 сессий Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но главное событие форума - это, конечно, пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Оно пройдет в пятницу, 5 июня.

2. Кто приедет?

Среди российских участников будет множество самых высоких руководителей: вице-премьеры, министры, председатель Центробанка, главы регионов. Пожалуют сюда руководители крупнейших российских компаний. И, конечно, президент. В общем, весь политический и бизнес-бомонд. Исключение – премьер Михаил Мишустин. Он остается на хозяйстве в Москве.

Среди иностранных гостей - министры промышленности Саудовской Аравии, экономики ОАЭ, представители Сербии, Индонезии и других стран. Официальной страной-гостем ПМЭФ-2026 объявлена Саудовская Аравия. Всего ожидается участие представителей более чем 130 государств.

В ПМЭФ '26 ожидается участие представителей более чем 130 государств Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

3. В чем главная цель?

Форумы так устроены. На них проходят дискуссии о тех или иных проблемах в экономике, которые надо решать. И очень часто обсуждения приводят к тому, что меняются какие-то законы.

По сути, форум – это витрина идей. Да, прорабатывают их задолго до форума – в кабинетах и кулуарах. Но представляют публике именно на форуме. Чтобы сразу получить обратную связь или дать поручения (как в случае с президентским выступлением).

По сути, форум наподобие ПМЭФ – это витрина идей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но публичная часть – это лишь вершина форумного айсберга. Большинство переговоров проходят в коридорах и закоулках. Участие в форуме – возможность увидеть коллег и партнеров, обсудить совместные планы, поговорить о нынешнем и будущем сотрудничестве.

4. Как отдыхают гости и участники?

ПМЭФ – это не только круглые столы и пленарные дискуссии о судьбах экономики. Это еще и большая… тусовка. Без нее представить форум невозможно.

По вечерам люди в строгих костюмах переодеваются и идут отдыхать. В кафе и рестораны, а также на многочисленные вечеринки. Компании любят щеголять друг перед другом, кто какую звезду пригласит.

Главной звездой неофициальных вечеринок форума должен был стать Сергей Шнуров и его группировка «Ленинград». Но накануне стало известно, что один из основных приемов с его участием отменили полностью.

Но и без Шнура знаменитостей на вечеринках будет достаточно. Среди самых известных – «Иванушки», Uma2rMan, «Ария», Леонид Агутин, Валерий Сюткин, Найк Борзов и другие. А для любителей более классических увеселений – вечера с Валерием Гергиевым и Данилой Козловским.

5. Будет ли на форуме «Комсомолка»?

Обязательно! «Комсомольская правда» многие годы является информационным партнером форума.

Открытая студия «КП» в дни форума, как правило, принимает больше сотни гостей. Среди них - высокопоставленные чиновники, руководители ведомств, представители крупнейших российских компаний, общественные деятели, видные иностранные гости. Интервью и зарисовки журналистов «КП» с форума читайте на сайте KP.RU и в нашей газете.

Главные цифры последних ПМЭФ Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

РЕПОРТАЖ С МЕСТА

Кто в ЕС, кто по дрова

Накануне открытия форума корреспонденты KP.RU побывали в питерском «Экспофоруме» и первыми узнали, чем будут удивлять гостей.

Форум – это еще и выставка. Все участники стараются оформить свои студии и стенды на ПМЭФ так, чтобы поразить каждого прохожего прямо в мозг – в ту его область, что отвечает за чувство прекрасного. Оформление это завершалось вчера. На глазах наших корреспондентов.

Корреспонденты KP.RU побывали в питерском «Экспофоруме» и первыми узнали, чем будут удивлять гостей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

…За день до старта ПМЭФ на площадке суета. Кажется, больше всего работы у экспозиции крупного уральского предприятия, которое каждый год удивляет участников гигантским панно из живых цветов. Стена из сотен тысяч хризантем будет и в этом году! Девушки в касках ловко втыкают цветы во флористическую губку.

По соседству достраивают еще один «экологичный» стенд. Только не из цветов, а из мха. Оформитель монотонно прикрепляет зеленые пласты к стенам и не замечает нас.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Это вы в лесу накопали? – начинаем диалог с шутки.

- Это специальный мох, в магазине продается, - терпеливо отвечает нам женщина. Не до веселья ей: успеть бы закончить начатое.

А вот кто точно сгонял в лес за реквизитом, так это сотрудники «Газпрома». В углу стенда корпорации лежат вязанки дров, на каждой бирка - «для европейских партнеров». Такую шутку от газовой компании, думаем, объяснять не нужно.

Про политику оказался и соседний стенд: здесь на стене развешаны искусственные (вроде бы) головы западных политиков - так охотники вешают трофеи на стену. «15 злобных зрителей» - гласит подпись к инсталляции. Среди них портреты Зеленского, Байдена, Макрона и его товарищей по Евросоюзу (ЕС).

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А вот и более приятные лица! Банк ВТБ оформил свой стенд пятиметровыми барельефами с образами Пушкина, Гоголя и Толстого в черных очках. Нестареющие, так сказать, классики.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Регионы тоже стараются перещеголять друг друга. Петербург показывает робота в фарфоровой лавке. Среди чашек и фигурок орудует кибернетическая рука.

- Такие уже работают на производстве, проверяют качество изделий, - говорит оператор робо-руки.

На стенде Дагестана распростерлись огромные золотые крылья, а рядом – чемпионские пояса бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова. А Челябинская область планирует развлекать волшебными звуками электрооргана.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С юмором подошли к оформлению одного из центральных стендов ПМЭФ под названием «Душа России». Здесь припарковались скейты в виде резных наличников – по задумке, это и максимально прочувствовать российский, как еще недавно было модно выражаться, вайб. Или ауру, как говорят сейчас.

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