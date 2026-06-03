Вопрос дня: Какие взрослые навыки надо прививать детям прежде всего? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Анзор Кавазашвили, экс-вратарь сборной СССР по футболу:

- Упорство. Оно передается от родителей, когда ребенок видит, что папа и мама стараются много работать.

Для меня всегда были примером старшие братья и сестры. Брат погиб на войне, мне мать показывала его фотографию и говорила: Анзорчик, смотри, Филипп отдал жизнь для того, чтобы ты стал нормальным человеком.

Павел Бережанский, доктор медицинских наук:

- Надо объяснять, как оказывать первую помощь, это может жизнь спасти! Что делать при травмах, ожогах, кровотечениях, как правильно вызвать скорую.

Юрий Зайцев, учитель информатики и физики, Нижний Новгород:

- Контроль времени. Во взрослой жизни любят пунктуальность. Плюс элементарные навыки самообслуживания: разогреть еду в микроволновке, почистить одежду, обувь.

Александр Шендерюк-Жидков, сенатор, Калининградская область:

- Эмоциональный интеллект. Столетиями он передавался через понятия такта, деликатности, воспитанности, умения держать себя - ядро того, что в русской традиции именовали просто хорошим воспитанием.

Александр Питолин, лучший мастер-отделочник России 2025 года, Владивосток:

- Работать руками! Искусственный интеллект напишет вам диплом, даст развернутый ответ как юрист. Но ни один ИИ в мире не отремонтирует розетку, не починит кран на кухне. Пусть ребенок занимается моделированием - клеит, лепит самолетики, кораблики. У него будет развиваться умение мыслить по шагам, держа в голове общий результат. Недаром говорят, что будущие миллионеры - это не айтишники, а те, кто умеет делать серьезную электрику.

Галина Бобкова, эксперт по карьере:

- Очень важны самоанализ - понимание своих желаний и мотивов, способность разрешать конфликты, адаптивность. А то возьмем зумеров - чуть что не так на работе, они говорят: «Все, я ухожу». Еще нужно уметь проживать, преодолевать кризисы. Бывает, человека уволили, и он уже не знает, как жить дальше. Именно поэтому детей следует учить отношению к сложностям как к точкам для роста.

Татьяна Колотун, мать-героиня 13 детей, награжденная президентом Путиным в Кремле, Херсонская область:

- Сострадание, любовь к ближнему, чтобы человек не только о себе заботился, но и о других. Мы с супругом воспитываем детей, как учит Писание. Это книга из книг, и в ней есть «инструкция», как жить правильно.

Светлана Сильваши, блогер, бизнесвумен и мама трех дочерей:

С раннего детства я учу дочек чувству границ — своих и чужих. Их тело, время, чувства принадлежат только им. Не надо пытаться угодить всем. Сказать "нет" взрослому, не обниматься насильно, уйти из неловкой ситуации — это не грубость, а зрелость. Даже младшей (2 года) я мягко, но твердо показываю: если она отворачивается от поцелуя — это "нет", и я уважаю его. Моя старшая, 14-летняя София, сама планирует учебу, кружки и отдых. Если она проспала экзамен — это ее экзамен, а не мой. Моя задача — создать среду, а не быть вечным напоминанием. Взрослый навык — выбирать себя, когда нужно, и отвечать за свои решения.