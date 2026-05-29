В этом сезоне актуальны банты, рюши, кружево, воланы, многослойность. Фото: Личная страничка в соцсети

Образы звезд комментирует журналист KP.RU, дипломированный стилист Ольга Родина. Фото: Личная страничка в соцсети

В этом сезоне актуальны банты, рюши, кружево, воланы, многослойность. Все это пришло к нам из ультрамодного сейчас викторианского стиля. Разумеется, носить корсеты с юбками с кринолинами не нужно, а вот интегрировать в свои образы отдельные детали можно. Еще мы заметили странный тренд на узлы…

Собчак навертела юбку, а Бурхунова завязала штаны: что в моде этим летом Судя по лукам наших звёзд: Собчак, Бондарчук, Бурхуновой и других, этим летом актуальны банты, рюши, кружево, воланы и многослойность. Смотрим и оцениваем вместе со стилистом «Комсомолки» Ольгой Родиной

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Личная страничка в соцсети

Очень понравился интересный образ Ксении Анатольевны с гала-ужина amfAR в Каннах с эффектной многослойной серой юбкой от Maison Margiela, которой, увы, уже нет на официальном сайте бренда. Юбку Собчак сочетала с белой блузой, которую расстегнула так, чтобы был заметен кружевной черный лиф. Отдельного внимания заслуживают детали, в первую очередь, украшения — архивные колье и серьги от Dior, которые создал еще Джон Гальяно. Кстати, благодаря дизайну, украшения тоже отсылают нас в прошлую эпоху. Ну, и завершающий штрих — яркие туфли Gucci с зебровым принтом.

Карина Кросс

Карина Кросс. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Образ, в котором Карина вышла на дорожку по случаю премьеры сериала «История его служанки» — неплохой пример, как адаптировать викторианский стиль под наше время. Блузу с высоким горлом и жабо Кросс скомбинировала с жилетом и современными широкими джинсами с рваными коленями. Плюс белые лодочки. В целом, получилось симпатично. Хотя я бы добавила еще крупные винтажные серьги и, например, перстень.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова. Фото: Личная страничка в соцсети

Во время одного из путешествий Татьяна явно хотела одеться и концептуально, и в то же время удобно, но получилось довольно странно. В целом, верх еще ничего. Объемный синий жакет с рюшами на одном плече молодая жена Петросяна скомбинировала с черной футболкой. А вот низ выглядит так, будто Брухунова приехала с дачи, где собирала клубнику на огороде, и второпях успела накинуть только жакет. Серые трикотажные штаны с завязанными узлами в сочетании с замшевыми тапками смотрятся нелепо.

Виктория Лопырева

Виктория Лопырева. Фото: Личная страничка в соцсети

Виктория показывает, как носить самые модные шорты этого лета. Шелковые шортики с кружевом, которые выглядят, как пижамные, светская львица сочетала с базовой белой футболкой и замшевыми бежевыми кедами. Плюс светло-коричневая сумка и минимум украшений. Получился органичный минималистичный образ. И кружевные шорты при этом не смотрятся вульгарно. Впрочем, с ногами Виктории, что ни надень, все будет красиво.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук. Фото: Личная страничка в соцсети

Обычно я в восторге от образов Светланы, но в этом случае что-то пошло не так. Хотя, возможно, журналистка вообще не заморачивалась и просто классно проводила время в Италии. Полосатый жакет (предположу, что архивный) Бондарчук скомбинировала с зеленой рубашкой, белыми джинсами и коричневыми ботинками. В качестве аксессуаров использовала солнцезащитные очки и пестрый шарф, похожий на индийский или балийский. На нем звезда почему-то завязала узлы… Может, мы что-то пропустили, и в моду внезапно ворвались узлы?

Мода, стоп!

Британский бренд Martine Rose представил двухцветное худи с узлами, завязанными вручную. Фото: km20.ru

Кстати, об узлах… Британский бренд Martine Rose представил двухцветное худи с узлами, завязанными вручную. Толстовку, украшенную также изображениями игральных карт, можно носить и как платье. Цена ассиметричного худи 79 600 рублей.

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