Милош Бикович увез Ивана Янковского в Сербию: он будет играть в экранизации повести Василя Быкова

Фото: kino-teatr.ru

Мы уже не раз писали о том, что устойчивым трендом современных кинематографистов стали многочисленные экранизации — сразу два режиссера работают в настоящий момент над «Войной и миром» Толстого, а еще экранизируют «Капитанскую дочку», а еще современный роман Сергея Самсонова про Донбасс «Держаться за землю».

Фото: kino-teatr.ru

И вот — появились первые фото со съемок еще одной экранизации, о которой KP.RU уже сообщал. Речь идет про переложение военной повести Василя Быкова «Альпийская баллада». Главные роли в проекте сыграли Иван Янковский и Милош Бикович, который и затащил кинематографистов в одно из живописнейших мест родной Сербии.

Советские мастера уже обращались к этому произведению — в 1966 году вышла картина Бориса Степанова «Альпийская баллада», где главные роли сыграли Станислав Любшин и Любовь Румянцева. Теперь к произведению белорусского писателя вернулись, спустя 60 лет.

В основе повести — отношения советского военнопленного, белоруса Ивана и итальянской девушки Джулии, которые бегут из фашистского концлагеря и ведут отчаянную борьбу за жизнь. Убегая от немцев, которые идут по пятам, узники укрываются в Альпах, где и познают любовь — даже в самых суровых условиях.

Актриса Дениз Сардиско. Фото: kino-teatr.ru

В новой картине Андрея Богатырева («СашаТаня», «Вампиры средней полосы», «Легенда о самбо») сюжет слегка изменен. К паре главных героев присоединяется и третий беженец — немецкий актер, которого и сыграл Милош Бикович. Вместе с итальянской антифашисткой Джулией (Дениз Сардиско) он присоединяется к советскому солдату в исполнении Ивана Янковского. События развиваются в 1943 году, когда советские войска переходят в контрнаступление под Сталинградом.

Фото: kino-teatr.ru

— Это было невероятное приключение: два месяца в Сербии, международная команда и встреча трех актерских школ, — вспомнил режиссер картины. — Отдельная гордость — работать с классиком русского кино, оператором Сергеем Мачильским. А еще забавное совпадение: перед поездкой я пересматривал «Лучше звоните Солу» и вдруг мне выпала возможность поработать с настоящей сербской звездой из этого сериала — Стефаном Капичичем.

Фото: кадр из BCS

В спин-оффе величайшего сериала всех времен и народов «Во все тяжкие» Капичич воплотил образ Каспера — колоритного работника строительной бригады инженера Вернера Циглера, которого наркобарон Гус Фринг нанял строить подземную лабораторию по производству наркотиков. Он появился в четвертом сезоне проекта.

Фото: kino-teatr.ru

В образе одного из нацистов в проекте появится еще один обрусевший серб, часто играющий в русских сериалах, — Петар Зекавица. Съемки фильма проходили в родной для некоторых артистов «Альпийской баллады» Сербии, России и Казахстане. Милош Бикович, который еще и продюсирует кино, заманил съемочную команду в красивейший природном заповеднике на востоке Сербии — горный массив Стара-Планина.

Фото: kino-teatr.ru

Авторы проекта позиционируют его как «фильм о войне без войны». Сценарий, кстати, тоже получился российско-сербский: литературный материал создавали Светлана Штеба и Нейбоша Ромцевич.

Фото: kino-teatr.ru

На большие экраны современная версия «Альпийской баллады» выходит 30 сентября 2027 года.