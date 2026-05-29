Дата назначена, букет невесты будет: Фигуристка Евгения Медведева рассказала подробности предстоящей свадьбы

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов назначили дату свадьбы. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева занята предсвадебными хлопотами. Скоро вместе с профессиональным танцором Ильдаром Гайнутдиновым они официально зарегистрируют брак. Как рассказала сама фигуристка, дата свадьбы уже запланирована – торжество состоится этим летом, через месяц.

Медведева и Гайнутдинов выбрали дату свадьбы

Евгения и Ильдар появились вместе на церемонии вручения V национальной Премии Института развития интернета. Хрупкая Евгений и мужественный Ильдар охотно позировали фотографам, обнимались, держались за руки, не скрывая своих чувств.

Специально красивую дату для свадьбы не искали. По словам Евгении, любая свадебная дата по своему прекрасна. Наряд невесты уже готов, а остальные секреты Медведева пока не раскрывает:

- Увидите все сами, — интригующе прокомментировала фигуристка.

Пара познакомилась на танцевальном шоу в 2024 году. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бросок букета невесты отработан

Евгения ответила, что над церемонией работает целая бригада профессионалов:

- Подготовка проходит хорошо, комфортно. Мы не волнуемся. У нас профессиональная команда, которая нас максимально разгрузила, потому что знают наш график и загруженность.

Но точно известно, что на свадьбе будет букет невесты. Сам Ильдар вспомнил выступление Евгении на льду под песню «Невеста» Глюкозы. Там как раз был момент с бросанием букета.

- Да, руки натренированы — бросаю с уверенностью, — засмеялась спортсменка.

Посмотрим, кто из подружек Евгении поймает букет. Ведь считается, что у того и будет следующая свадьба.

А история Евгения и Ильдара напоминает романтический сериал: они познакомились на проекте «Звездные танцы» в 2024 м, а через год красиво заявили о своих отношениях, показав совместную стильную черно белую фотосессию.

Евгения трогательно поправляла галстук жениха. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Медведева призналась, что быть блогером - трудно

На церемонию Премии ИРИ Евгения пришла не только как знаменитая фигуристка, но и как блогер. Чемпионка призналась, что работа в с контентом у нее занимает много времени:

- За последние пять лет много чего изменилось, у меня появился собственный проект «БеС комментариев», который процветает уже который год. Просмотров все больше и больше, интересных гостей все больше и мы не будем останавливаться.

- Сложно быть блогером?

- Честно, да. Я не люблю много сниматься, фотографироваться, как бы странно это ни звучало, но стараюсь. Мы с Ильдаром, на самом деле, такие скрытные достаточно ребята в этом плане.

- Жениха будете задействовать в съемках роликов?

- Ильдар пока что не снимается в моих роликах, они у меня специфические, с моим этим странненьким чувством юмора. Но если Ильдар захочет, то пожалуйста.

На церемонию Евгения Медведева пришла по-домашнему с туфлями в руках Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

А потом уже появилась перед гостями в великолепном образе. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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