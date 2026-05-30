Дьявольская «семья»: На новых витражах Нотр-Дам-де-Пари изображены серийные убийцы, сатанисты* и оккультисты

В соборе шесть больших исторических витражей заменили на новые. Именно с этого начался подлинный скандал. Фото: Global Look Press\IMAGO/Vincent Isore

335 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ ПРОТИВ

Францию сотрясает новый скандал. Точнее — продолжение старого. В 2019-м году при загадочных обстоятельствах случился пожар в одном из величайших соборов мира — в Нотр-Дам-де-Пари. Даже тот, кто не был в Париже и не читал роман Виктора Гюго про любовь горбуна к красавице-цыганке, слышал об этом соборе хотя бы из фильма про приключения Шурика («Какой, какой матери? Парижской богоматери!»).

Десятки тысяч людей со всего мира отправляли пожертвования на восстановление реликвии. Голливудские звезды, дипломаты и корпорации — от нефтяников из «Тоталь» до компании Уолта Диснея. Удалось собрать почти миллиард евро. Потратили 850 миллионов. Над восстановлением трудились до 2 тысяч мастеров. И к концу 2024-го года, после печально известных «сатанинских»* олимпийских игр в Париже, собор удалось открыть.

В 2019-м году при загадочных обстоятельствах с соборе случился пожар Фото: EAST NEWS.

Но! Злоключения Нотр-Дама на этом не закончились. Сначала публика заметила, как поменялась мебель в соборе. Появились современные стулья, напоминающие спинками крышку гроба. Вместо привычного алтаря было установлено загадочное черное полуяйцо, которое тут же окрестили «алтарем из ИКЕИ».

Зачем-то решили демонтировать нетронутые пожаром шесть больших исторических витражей в южном нефе собора и заменить на новые. Именно с этого начался подлинный скандал.

К концу 2024-го года собор удалось открыть Фото: EAST NEWS.

Журнал La Tribune del Art и Ассоциация по сохранению культурного наследия «Места и памятники» (SPPEF) подали судебные иски против решения префектуры Парижа о замене витражей. Битва за витражи продолжается с 2024 года. Против замены удалось собрать больше 335 тысяч (!) подписей неравнодушных французов.

Сатанисты* из элиты Запада оскверняют храмы. Фото: Global Look Press\IMAGO/Vincent Isore

Фото: Global Look Press\IMAGO/Vincent Isore

Фото: Global Look Press\IMAGO/Vincent Isore

Говорили о том, что это бесценный объект искусства XIX-го века гениального мастера Эжена Виолле ле Дюка. Менять исторические витражи на мазню на стекле малоизвестной современной художницы Клэр Табуре, с какой стати?! Это нарушение Венецианской конвенции и всех международных стандартов реставрации объектов культурного наследия! Единственное сомнительное достоинство ее работ заключается в том, что на стеклах появились фигуры чернокожих, которых не было раньше.

Зачем-то решили демонтировать нетронутые пожаром шесть больших исторических витражей в южном нефе собора Фото: EAST NEWS.

ДЬЯВОЛЬСКАЯ СЕМЬЯ

Прислушались французские власти к возмущению интеллигенции? Не больше, чем к митингам «желтых жилетов». Несмотря на отчаянное сопротивление Национальной комиссии по наследию и архитектуре (CNPA), по личному настоянию президента Эммануэля Макрона и его маскулинной жены проект по замене 120 квадратных метров витражей всё-таки продавили. Якобы, чтобы придать собору более «современный вид». Эстравагантных супругов поддержал архиепископ Парижа Лоран Ульрих.

В образе Девы Марии французская художница изобразила Сьюзен Аткинс Фото: EAST NEWS.

Но дальше наступил кромешный ужас. Самые внимательные разглядели, что именно нарисовано на витражах, обошедшихся в 4 миллиона евро.

В образе Девы Марии французская художница изобразила Сьюзен Аткинс, члена сатанинского* культа Чарльза Мэнсона. Эта секта, называвшаяся «Семья», прославилась громкими ритуальными убийствами в Калифорнии в 1969 году. Аткинс, считавшаяся верховной жрицей «Семьи», участвовала в убийстве беременной на 9-м месяце голливудской звезды Шерон Тейт, супруги режиссера Романа Полански, и еще семи человек.

Шерон Тейт Фото: EAST NEWS.

Эти события сильно всколыхнули США тех лет, а нам они скорее известны по фильму Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Популярный режиссер по привычке вольно интерпретировал факты. В кино Сьюзен Аткинс (в своих сочинениях Мэнсон называл ее «дочь дьявола») сжигают из огнемета, хотя в реальности она прожила тюрьме до 61 года. И теперь увековечена в «витражах» Нотр-Дама.

Чарльз Мэнсон тоже изображен на новых «витражах» Фото: EAST NEWS.

Глава секты «Семья» один из самых известных серийных убийц, маньяк-оккультист Чарльз Мэнсон тоже изображен на новых «витражах» - в виде апостола. Среди фигур, окруживших Деву, встревоженные католики распознали Алистера Кроули (теоретика сатанизма*), Михаила Попкова (серийного убийцу по прозвищу «Зверь из Ангарска», его историей вдохновлялся в своем творчестве муж Клэр Табуре музыкант Нейтан Телен), Уильяма Уинни Уэсткотта (одного из основателей герметического ордена «Золотая заря», наставника Кроули) и Стива «Клема» Грогана (убийцы, члена секты «Семья»).

Семья Чарльза Мэнсона Фото: Соцсети.

Вдобавок у «апостола» в зеленом хитоне (предположительно, Чарльз Мэнсон), смотрящего на «Богоматерь Аткинс», заметна, по формулировке комментаторов, «неуместная деталь», а именно эрекция. «Это переосмысление культурного наследия», «совпадения случайны» и вообще «современное искусство довольно провокационно» — успокаивают возмущенных христиан сторонники новых витражей.

Самые внимательные разглядели, что именно нарисовано на витражах. Фото: Global Look Press\IMAGO/Vincent Isore

КОГДА Я ОПУСКАЮСЬ НА ДНО

45-летняя художница Клэр Табуре (по-французски пишется Tabouret) — не христианка. Себя она называет «энергетическим целителем». Живет в доме в Лос-Анджелесе, украшенном символикой британского масонского ордена «Золотая заря», рисовала жертв оккультной секты — Шерон Тейт и Розмари Лабьянка. И приобрела часть ранчо Баркер, одно из тех, на которых скрывались Чарльз Мэнсон и секта «Семья». Именно там их арестовала полиция.

Художница Клэр Табуре Фото: Википедия.

Пишут, что мадам Табуре входит в масонскую ложу «Мемфис-Мицраим» («Мицраим» — это «Египет» на иврите), что вызывает беспокойство религиозных деятелей во Франции.

- Что это, если не осквернение божьего храма?! - задают они вопрос. Ведь прихожане теперь будут молиться… перед изображениями сатанистов* и серийных убийц.

Ради такого могли затеять не просто дорогостоящую историю с ремонтом, но и сам пожар.

Почитаемый художницей Чарльз Мэнсон пророчествовал о будущей расовой войне и о господстве «людей пустыни». А свою идеологию он назвал в честь песни группы «Битлз» из «Белого альбома» — Helter Skelter, что можно перевести как «беспорядок» или «кавардак». В песне есть строчка, которую Мэнсон любил повторять: When I get to the bottom, I go back to the top of the slide — «Когда я опускаюсь на дно, то поднимаюсь на вершину».

Чарльз Мэнсон пророчествовал о будущей расовой войне Фото: EAST NEWS.

Кажется, это девиз не только Мэнсона, но и современных сатанистов* из правящих кругов Запада, завсегдатаев острова Эпштейна. Они прорвались на вершину мира и при этом стараются опустить весь мир на дно. Оскверняют храмы, приносят в жертву детей.

Зачем им это нужно? Безумие? Попытка ускорить библейское пророчество об Апокалипсисе, после которого наступит Царство Божие? Нам не понять. Это иррационально.

Мы точно собираемся о чем-то договариваться с этими людьми?

СПРАВКА KP.RU

За прямой трансляцией уничтожения одного из самых знаменитых соборов мира 15 апреля 2019 года по данным западных СМИ следило больше 340 миллионов человек. Сколько слез было пролито, когда провалился в пламя знаменитый 96-метровый шпиль Нотр-Дама XIX века... Вместе с ним огонь уничтожил две трети крыши из средневековых дубовых балок XII-XIII веков. Пострадали и частично обрушились каменные своды. К счастью, они удержали большую часть горящих конструкций, поэтому алтарь, органы и три знаменитые витража-розы XIII века уцелели, но часть внутреннего убранства все же пострадала от воды и копоти.

За прямой трансляцией уничтожения одного из самых знаменитых соборов мира 15 апреля 2019 года по данным западных СМИ следило больше 340 миллионов человек Фото: REUTERS.

Причины пожара до сих пор покрыты тайной. Следствие утверждает - в эпицентре пожара все выгорело настолько, что установить истину невозможно. При этом французские детективы уверены, что возгорание было accidental - «случайным». Две основные версии: непотушенная сигарета, оставленная рабочим (в момент возникновения пожара часть здания была в лесах) или короткое замыкание – тоже, вероятно, из-за реставрационных работ.

Причины пожара до сих пор покрыты тайной Фото: REUTERS.

На фоне неспособности власти дать окончательный ответ, вокруг пожара вспыхнуло множество конспирологических теорий. Первая – что собор подожгли как символ протестов «желтых жилетов» против политики Макрона. Вторая – что поджог был спланированным сатанинским* ритуалом, а Макрон, как «человек Ротшильдов», скрыл правду от общественности. Третья обрела особую популярность во время реставрации –заговор с целью перестроить собор, как масонский храм и даже «Храм Антихриста». Первые ее доводы разбивались о реальность: «шахматный» масонский пол и «звездное небо» на сводах были частью оригинальных декораций собора. А потом появились новые витражи…

* - «Международное движение сатанизма»* - организация признана экстремисткой и запрещена на территории РФ

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