НАТО не придет на помощь Румынии после инцидента с упавшим дроном: что задумала Украина

Дрон, упавший в Румынии, пролетел десяток километров над страной Фото: REUTERS.

Владимир Путин осведомлен об инциденте с беспилотником в Румынии, ему доложили все детали. Об этом президент РФ заявил в рамках пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. По словам главы государства, Москва ждет от Запада объективных данных. В это же время официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва примет меры в ответ на закрытие российского консульства в Румынии, последовавшее вслед за инцидентом с БПЛА. Также стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте поддерживает связь с румынским руководством и предполагает созвать экстренное заседание. А президент Румынии Никушор Дан заявил, что дрон якобы упал из-за воздействия украинских ПВО.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с заместителем главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автором ТГ-канала «Военный оптимист» Алексеем Рамм.

- Почему в НАТО не поспешили вспомнить про пресловутую 5-ю статью, о защите члена альянса, на которого напали?

- Все просто. Ну, активируют они 5-ю статью. Принято считать, что лишь только кому-то прилетело - все страны НАТО сразу встают как один. Но эта статья подразумевает начало обсуждения. И в зависимости от «значимости» инцидента каждая страна предлагает, чем может помочь той, которая «подверглась нападению». Например, отправить Румынии сухпайки. Или экскаваторы — завалы разбирать. Ну вот посовещаются они — и что могут принять?

- Переход к активным действиям?

- Нет. Кстати, у самой Румынии рыльце в пушку. У нее есть учебно-тренировочный центр. Там готовят пилотов украинских на F-16. И там же осуществляется и ремонт этих истребителей - на 86-й авиабазе Фетешти.

- В НАТО вновь заговорили об усилении восточного фланга, выделении миллиардов дополнительных.

- Там 12 млрд дали как прикрытие. На самом деле, это деньги для Прибалтики — не для защиты от дронов, а для организации обороны «при нападении России». Они выделяют землю для дислокации немецкой бригады. Для создание укреплений. А падающие там дроны просто стали дополнительным поводом. Румыния в этом смысле стратегического значения для предстоящих операций не имеет - в отличии от Прибалтики, которая становится как раз одним из основных плацдармов. А румыны от альянса получат «моральную поддержку» и пожелание успехов.

- Дрон, упавший в Румынии — он же был обнаружен их радарами, пролетел десяток километров на высоте 150 м — почему не сбили? Что-то говорили про «близость жилой застройки».

- Румыны как и прибалты: мы отслеживали, мы видели — но если б сбили раньше, тогда упал бы дрон в лес — а там редкие виды растений и животных.

- Сказали, что обломки сразу не позволили определить принадлежность.

- А зачем им что-то доказывать? Зачем им усложнять?

- Румыны закрыли консульство в Констанце и объявили консула персоной нон-грата — воюем и на дипломатическом фронте?

- Чем ближе к 2030-му году, который Европа сама назначила годом войны против России - тем больше будет столкновений у нас на всех фронтах.

- Западные СМИ писали про украинскую систему РЭБ «Лима», способную сбивать с курса дроны, подменяя сигнал GPS. Если Киев что-то подобное использовал - зачем ему сейчас румынов втягивать?

- Румыния и так втянута. Прийти на помощь Киеву войсками Бухарест не придет. Киев сильно крутился вокруг Приднестровья. Но Румыния, поразмыслив вместе с Молдавией, на такую операцию не решились. Если же говорить про системы РЭБ — они одинаковы для всех, принципы одни и те же. Ты квантовый компьютер туда не внедришь.

- Так чей дрон?

- Скоро узнаем. Впрочем, есть истории, которые остаются загадкой.

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