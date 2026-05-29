Долетевший до Румынии беспилотник поставил НАТО в тупик

Прилет в Румынию БПЛА создал проблемы Украине. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Фото: REUTERS.

Беспилотник долетел со стороны Украины до румынского города Галац и врезался в многоквартирный дом. От взрыва возник пожар, пострадали два человека. Румынские военные утверждают, что с самого начала отслеживали дрон, на его перехват была поднята авиация. Но нейтрализовать его так и не смогли.

Президент Румынии Никушор Дан сегодня утром заявил, что созывает заседание Верховного Совета национальной обороны, чтобы обсудить падение дрона в Галаце. И подчеркнул, что у него «нет никаких сомнений по поводу автора и причины случившегося», прямо пальцем показывая на Россию. Никаких доказательств этого публике не предъявили.

Тем не менее, румыны закрыли наше Генконсульство в Констанце и объявили консула РФ персоной нон грата, «на ковер» в местный МИД был вызван посол России.

Беспилотник долетел со стороны Украины до румынского города Галац и врезался в многоквартирный дом. Фото: REUTERS.

УКРАИНСКИЕ СЛЕД

Генсек НАТО Марк Рютте держит руку на пульсе – поддерживает связь с румынским руководством. Альянс тоже собрался созвать экстренное заседание.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тут же поставила случившемуся свой диагноз: Москва «перешла еще одну черту». Поэтому, написала она в соцсети, укрепляя безопасность на восточной границе, «мы будем продолжать усиливать давление на РФ».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: IMAGO/Andreas Stroh/www.imago-images.de/Global Look Press

Ну а дальше-то что? Какой ответ дадут ЕС/НАТО? Задействуют 5-ю статью о коллективной обороне Вашингтонского договора?

Совсем недавно в страны альянса – Латвию, Эстонию и Литву тоже залетали беспилотники. Их тогда признали украинскими и даже попросили Киев не нарушать воздушное пространство Прибалтики.

Но буквально через несколько дней концепция поменялась. Сначала Украина, признав дроны своими, объяснила все происками российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) – дескать, это они сбивают с истинного пути БПЛА, которые летели на самом деле к целям в России.

А потом из оборота определение дронов как украинских вообще убрали. Получилась уродливая, но удобная для европейцев формулировка: Россия атакует страны Евросоюза беспилотниками.

То есть, если вспомнить, что украинское происхождение «птичек» поначалу не ставилось под сомнение, получается полный абсурд: Москва атакует страны НАТО… украинскими дронами. Вы только посмотрите, какое коварство!

Но о 5-й статье тогда решили все-таки не вспоминать. Дошло вообще до смешного: Брюссель выделил прибалтам 1,5 миллиардов долларов на создание защиты от беспилотников. От украинских? А Литва тут же стала договариваться с Киевом о закупке у него специальных укрытий при воздушных атаках.

УВЕСТИ ОТ ТРАГЕДИИ В СТАРОБЕЛЬСКЕ

И вот – новый прилет по члену НАТО. Что с этим делать, похоже, натовцы опять не знают. Надо бы наказать Россию, а то всякий подумает, что альянс игрушечный. Но бить по ядерной державе явно боятся, все-таки еще не совсем забыли, какой будет ответ. Что остается? За готовящимся 21-м пакетом антироссийских санкций тут же начнут придумывать 22-й.

Нельзя исключать, что «российский удар» по Румынии дает очень удобную возможность увести западную публику от украинского преступления в Старобельске. Да и объяснять избирателям, почему ЕС стремительно превращается в военный блок и бросает на вооружение огромные средства, сокращая социалку, будет легче. Вы что, не видите, как русские на нас нападают! Война на пороге, а мы не готовы.

Нельзя исключать, что «российский удар» по Румынии дает очень удобную возможность увести западную публику от украинского преступления в Старобельске. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, вслед за прибалтами просить дополнительные средства ПВО теперь точно будут и румыны. А поляки с чехами чем хуже? Вот так Украину и будут обносить оружием, которое она не устает клянчить. Получается, куда ни кинь, везде клин.

ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ

Есть еще один момент в истории с прилетевшим, кстати, не в первый раз, к румынам дроном. Если Киев объяснял появление в прибалтийском небе своих беспилотников работой российских РЭБ, то по этой логике можно допустить и такой вариант: украинские средства РЭБ дезориентируют российские БПЛА.

Причем об этом не без бахвальства украинцы рассказали в недавней публикации Politico «Новейшая система защиты Украины от российских ракет: сбивает их с курса».

Система, пишет издание, называется Lima, она имитирует сигналы спутниковой навигации, используемые российскими ракетами и беспилотниками, и сообщает им ложные координаты. Страстное желание Зеленского втянуть в прямую войну с Россией страны Европы хорошо известно, и чтобы добиться этого, для него все средства хороши.

Что в итоге после инцидента с дроном в Румынии? НАТО еще раз «обляпалось»: беспилотник прекрасно видели, но нейтрализовать не смогли.

Теперь у незалежной будет еще больше проблем с получением от европейцев средств ПВО – самим позарез нужны. И страх обывателей, расползающийся как чернильное пятно, которых запугивают российской угрозой и скорой войной. Просто военно-политический тупик какой-то.

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