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Политика29 мая 2026 20:13

"Тех, кто попытается атаковать Калининград, мы сравняем с землей": главные заявления Владимира Путина по итогам визита в Казахстанвидео

Владимир Путин: Тех, кто попытается атаковать Калининград, мы сравняем с землей
Андрей ЗОБОВ
Все самое интересное из заявлений Владимира Путина 29 мая собрала «Комсомолка»

Все самое интересное из заявлений Владимира Путина 29 мая собрала «Комсомолка»

Фото: REUTERS.

Визит Владимира Путина в Казахстан завершился пресс-конференцией, где президент России ответил на все самые важные вопросы. Почему Путин думает, что спецоперация близка к завершению? В чем Армения похожа на Украину? И о чем будут думать в Кремле, когда Европа придет мириться?

Путин об итогах госвизита в Казахстан

Все самое интересное из заявлений Владимира Путина 29 мая собрала «Комсомолка».

ЧТО ЖДЕТ АРМЕНИЮ: ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ

В кулуарах государственного визита очень много говорили о судьбе Армении. И неспроста – в самом конце, в завершении саммита ЕАЭС, было объявлено, что страна не сможет усидеть на двух стульях, и быть членом двух союзов сразу. Свое веское слово сказал и Владимир Путин.

- Я хотел бы заметить: русский и армянский народы связывают узы дружбы и особых отношений на протяжении столетий – столетий! Я и Николу Воваевичу говорил, что всё, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России: «Делайте так, как Вы считаете нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на Вас лежит ответственность за принятие решения».

Путин сообщил, что ему доложили об инциденте с дроном в Румынии

За этим последовало «но». Путин предложил руководству республики еще раз взвесить все за и против. И перечислил, что Армения потеряет в случае вступления в ЕС:

1. Сегодня Армения платит за тысячу кубов газа «150 с небольшим евро». Но если все-таки поворот в сторону Европы произойдет, «таких преференций больше не будет». Цена за тысячу кубов для ЕС, кстати, 600 евро.

2. За время работы ЕАЭС в Армению инвестировали 4,9 млрд долларов, 86% инвестиций – российского происхождения. Европа обещала проинвестировать на 2,5 млрд. Но не совсем ясно, когда и как.

Путин об итогах госвизита в Казахстан

3. В случае выхода из ЕАЭС соглашения о свободной торговли будут отозваны. Вернутся таможенный контроль, таможенные пошлины. При вступлении в ЕС в Армении изменятся и санитарные нормы – а значит Россия может не принять ее сельхозпродукцию.

- Может быть, мы их (нормы) признаем и удовлетворимся. Может быть, нет. Куда пойдёт этот товар, скажем, то же вино? В Испанию, во Францию, в Италию, в Португалию – куда? – поинтересовался Путин.

Путин: РФ свернет интеграцию с Арменией, если она начнет переход к стандартам ЕС

4. Сократятся торговля услугами, транспортные связи, туризм.

5. Приезжие из Армении приравняются к мигрантам из других стран СНГ. Значит придется покупать патенты на работу, для получения ОМС нужно будет прожить пять лет в России и т.д.

- По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведёт к потере как минимум 14% ВВП Армении, - подытожил Путин.

В конце президент обратился к руководству Армении с призывом провести референдум, чтобы сами армяне решили, куда они больше хотят: в ЕС или в ЕАЭС.

Визит Владимира Путина в Казахстан завершился пресс-конференцией

Визит Владимира Путина в Казахстан завершился пресс-конференцией

Фото: REUTERS.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СВО: ЗАЯВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

9 мая во время общения с прессой Путин впервые заявил, что спецоперация близка к завершению. Эксперты три недели гадали, что имел ввиду глава государства: на кулуарных переговорах случился прорыв, или речь о наших успехах на передовой. Президент расставил точки над i.

- Думаю, что все поймут мой ответ: называть конкретные сроки завершения в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, так просто не делается. И я этого делать не буду. Но я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. Наши войска наступают по всем направлениям. Все складывается таким образом, что это даёт нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению, - объяснил Путин.

Поделился президент и своим возмущением по поводу освещения западными СМИ удара по Старобельскому колледжу.

- Я посматриваю иногда и западные каналы. Это позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан. Вот был наш удар по Киевскому региону в ответ на их преступления в отношении детей в Старобельске. О том, что мы ударили по Киевскому региону, с утра до позднего вечера: злостный агрессор опять ударил, вот такие-то разрушения, такие-то проблемы. Но ни слова. Просто ни одного слова о трагедии в Старобельске. О том, что дети погибли, что их целенаправленно убили. Что это такое? Это средства массовой информации?! Нет. Это средства массового одурачивания.

Президент России ответил на все самые важные вопросы

Президент России ответил на все самые важные вопросы

Фото: REUTERS.

ЧЕМ РОССИЯ ОТВЕТИТ НА АТАКУ НАТО НА КАЛИНИНГРАД: «СРАВНЯЕМ С ЗЕМЛЕЙ»

Европа уже на протяжении двух с половиной лет заявляет, что Россия вот-вот нападет. От слов Евросоюз перешел к делу, заработали военные заводы. На этом фоне Путина спросили, готовится ли Россия к нападению Европы.

Путин заявил, что невозможно называть сроки окончания СВО, но близится завершение

- Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией. Это бред. Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Как говорил Геббельс в своё время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят. Именно такие стандарты и внедряют западные политики и средства массовой информации в свою ежедневную практику. У России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. И пусть они не обманывают свой народ.

Через территорию Прибалтийских стран все чаще «случайно» пролетают украинские дроны, а недавно Служба внешней разведки России заявила, что Киев направил в Латвию своих военных – чтобы запускать оттуда беспилотники. Чем ответит Россия?

- Все места, откуда исходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть - прямая военная угроза России, являются законными целями (для наших вооруженных сил), - отрезал Путин.

Глава МИД Литвы недавно заявил, что НАТО может ударить по Калининградской области, сровняв с землей все базы российского ПВО в регионе. Зарубежный политик назвал такой подход «самозащитой».

- У них есть средства, чтобы сравнять с землёй российские базы ПВО? У Российской Федерации есть все средства сравнять с землёй всех, кто попытается это сделать, - заявил президент.

В окончании военных тем, журналисты поинтересовались, как идет переговорный процесс. Владимир Путин ответил честно – какие-то контакты есть, но реальные переговоры пока «поставлены на паузу». Россия, конечно, готова их продолжить.

Но, видимо, убеждать в их необходимости Киев придется военными средствами.

Главной темой на заседании ЕАЭС стало развитие искусственного интеллекта

Главной темой на заседании ЕАЭС стало развитие искусственного интеллекта

Фото: REUTERS.

ГОНКА ИСКУСТВЕННЫХ ИНТЕЛЛЕКТОВ

Главной темой на заседании ЕАЭС стало развитие искусственного интеллекта. На пресс-конференции тему продолжили: Путин заявил, что у России есть существенные наработки в области медицины: например, в Москве нейросеть анализирует рентгеновские снимки, предлагая диагнозы.

- Мы хорошо продвинулись с точки зрения развития беспилотного транспорта. У нас очень эффективно работают электронные торговые площадки: Ozon, Wildberries. И в промышленности мы всё чаще и чаще используем ИИ, и в науке, в образовании применяются эти инструменты. Россия, наверное, одна из немногих стран, я бы сказал, даже одна из трёх, которые имеют шансы и развивают суверенный, свой искусственный интеллект, - заявил президент.

Путин подчеркнул – Китай делится с нашими компаниями своими наработками, и некоторые берут их за основу своих моделей нейросетей. Но есть и другой подход – например, Сбербанк делает свой ИИ с нуля. И именно такие независимые разработки лягут в основу будущего российского искусственного интеллекта.

- Это и есть своя, суверенная платформа. Это как раз то, что позволяет использовать такие наработки в сфере обороны и безопасности, в сфере государственного управления. И вот мы одна из немногих стран, которые это делают, - резюмировал президент.

Иначе говоря, Россия к гонке ИИ готова.

ДРУГИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПО ИТОГУ ВИЗИТА В КАЗАХСТАН

О переговорах с Европой:

- Думаю, правы те в Евросоюзе, которые говорят, что они сами должны определить переговорщика. Но, естественно, наше дело - встречаться с тем или иным субъектом или нет. И мы посмотрим, можно ему доверять в чём-то или нет, - сказал президент, вспоминая горький опыт Минских соглашений.

Про атомную станцию в Казахстане:

- Наши условия финансирования объектов подобного рода (Россия предоставит кредит на строительство АЭС, - ред.) ничем не отличаются от подобных операций в других регионах мира. Это стандартная практика. Безусловно, это нам выгодно: мы не дарим эти деньги, а даём в кредит, они вернутся в российскую казну с процентами. Еще мы готовы утилизировать отработанное топливо, поставлять топливо…