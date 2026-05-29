Все самое интересное из заявлений Владимира Путина 29 мая собрала «Комсомолка» Фото: REUTERS.

Визит Владимира Путина в Казахстан завершился пресс-конференцией, где президент России ответил на все самые важные вопросы. Почему Путин думает, что спецоперация близка к завершению? В чем Армения похожа на Украину? И о чем будут думать в Кремле, когда Европа придет мириться?

Путин об итогах госвизита в Казахстан

Все самое интересное из заявлений Владимира Путина 29 мая собрала «Комсомолка».

ЧТО ЖДЕТ АРМЕНИЮ: ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ

В кулуарах государственного визита очень много говорили о судьбе Армении. И неспроста – в самом конце, в завершении саммита ЕАЭС, было объявлено, что страна не сможет усидеть на двух стульях, и быть членом двух союзов сразу. Свое веское слово сказал и Владимир Путин.

- Я хотел бы заметить: русский и армянский народы связывают узы дружбы и особых отношений на протяжении столетий – столетий! Я и Николу Воваевичу говорил, что всё, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России: «Делайте так, как Вы считаете нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на Вас лежит ответственность за принятие решения».

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За этим последовало «но». Путин предложил руководству республики еще раз взвесить все за и против. И перечислил, что Армения потеряет в случае вступления в ЕС:

1. Сегодня Армения платит за тысячу кубов газа «150 с небольшим евро». Но если все-таки поворот в сторону Европы произойдет, «таких преференций больше не будет». Цена за тысячу кубов для ЕС, кстати, 600 евро.

2. За время работы ЕАЭС в Армению инвестировали 4,9 млрд долларов, 86% инвестиций – российского происхождения. Европа обещала проинвестировать на 2,5 млрд. Но не совсем ясно, когда и как.

Путин об итогах госвизита в Казахстан

3. В случае выхода из ЕАЭС соглашения о свободной торговли будут отозваны. Вернутся таможенный контроль, таможенные пошлины. При вступлении в ЕС в Армении изменятся и санитарные нормы – а значит Россия может не принять ее сельхозпродукцию.

- Может быть, мы их (нормы) признаем и удовлетворимся. Может быть, нет. Куда пойдёт этот товар, скажем, то же вино? В Испанию, во Францию, в Италию, в Португалию – куда? – поинтересовался Путин.

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4. Сократятся торговля услугами, транспортные связи, туризм.

5. Приезжие из Армении приравняются к мигрантам из других стран СНГ. Значит придется покупать патенты на работу, для получения ОМС нужно будет прожить пять лет в России и т.д.

- По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведёт к потере как минимум 14% ВВП Армении, - подытожил Путин.

В конце президент обратился к руководству Армении с призывом провести референдум, чтобы сами армяне решили, куда они больше хотят: в ЕС или в ЕАЭС.

Визит Владимира Путина в Казахстан завершился пресс-конференцией Фото: REUTERS.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СВО: ЗАЯВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

9 мая во время общения с прессой Путин впервые заявил, что спецоперация близка к завершению. Эксперты три недели гадали, что имел ввиду глава государства: на кулуарных переговорах случился прорыв, или речь о наших успехах на передовой. Президент расставил точки над i.

- Думаю, что все поймут мой ответ: называть конкретные сроки завершения в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, так просто не делается. И я этого делать не буду. Но я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. Наши войска наступают по всем направлениям. Все складывается таким образом, что это даёт нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению, - объяснил Путин.

Поделился президент и своим возмущением по поводу освещения западными СМИ удара по Старобельскому колледжу.

- Я посматриваю иногда и западные каналы. Это позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан. Вот был наш удар по Киевскому региону в ответ на их преступления в отношении детей в Старобельске. О том, что мы ударили по Киевскому региону, с утра до позднего вечера: злостный агрессор опять ударил, вот такие-то разрушения, такие-то проблемы. Но ни слова. Просто ни одного слова о трагедии в Старобельске. О том, что дети погибли, что их целенаправленно убили. Что это такое? Это средства массовой информации?! Нет. Это средства массового одурачивания.

Президент России ответил на все самые важные вопросы Фото: REUTERS.

ЧЕМ РОССИЯ ОТВЕТИТ НА АТАКУ НАТО НА КАЛИНИНГРАД: «СРАВНЯЕМ С ЗЕМЛЕЙ»

Европа уже на протяжении двух с половиной лет заявляет, что Россия вот-вот нападет. От слов Евросоюз перешел к делу, заработали военные заводы. На этом фоне Путина спросили, готовится ли Россия к нападению Европы.

Путин заявил, что невозможно называть сроки окончания СВО, но близится завершение

- Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией. Это бред. Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Как говорил Геббельс в своё время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят. Именно такие стандарты и внедряют западные политики и средства массовой информации в свою ежедневную практику. У России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. И пусть они не обманывают свой народ.

Через территорию Прибалтийских стран все чаще «случайно» пролетают украинские дроны, а недавно Служба внешней разведки России заявила, что Киев направил в Латвию своих военных – чтобы запускать оттуда беспилотники. Чем ответит Россия?

- Все места, откуда исходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть - прямая военная угроза России, являются законными целями (для наших вооруженных сил), - отрезал Путин.

Глава МИД Литвы недавно заявил, что НАТО может ударить по Калининградской области, сровняв с землей все базы российского ПВО в регионе. Зарубежный политик назвал такой подход «самозащитой».

- У них есть средства, чтобы сравнять с землёй российские базы ПВО? У Российской Федерации есть все средства сравнять с землёй всех, кто попытается это сделать, - заявил президент.

В окончании военных тем, журналисты поинтересовались, как идет переговорный процесс. Владимир Путин ответил честно – какие-то контакты есть, но реальные переговоры пока «поставлены на паузу». Россия, конечно, готова их продолжить.

Но, видимо, убеждать в их необходимости Киев придется военными средствами.

Главной темой на заседании ЕАЭС стало развитие искусственного интеллекта Фото: REUTERS.

ГОНКА ИСКУСТВЕННЫХ ИНТЕЛЛЕКТОВ

Главной темой на заседании ЕАЭС стало развитие искусственного интеллекта. На пресс-конференции тему продолжили: Путин заявил, что у России есть существенные наработки в области медицины: например, в Москве нейросеть анализирует рентгеновские снимки, предлагая диагнозы.

- Мы хорошо продвинулись с точки зрения развития беспилотного транспорта. У нас очень эффективно работают электронные торговые площадки: Ozon, Wildberries. И в промышленности мы всё чаще и чаще используем ИИ, и в науке, в образовании применяются эти инструменты. Россия, наверное, одна из немногих стран, я бы сказал, даже одна из трёх, которые имеют шансы и развивают суверенный, свой искусственный интеллект, - заявил президент.

Путин подчеркнул – Китай делится с нашими компаниями своими наработками, и некоторые берут их за основу своих моделей нейросетей. Но есть и другой подход – например, Сбербанк делает свой ИИ с нуля. И именно такие независимые разработки лягут в основу будущего российского искусственного интеллекта.

- Это и есть своя, суверенная платформа. Это как раз то, что позволяет использовать такие наработки в сфере обороны и безопасности, в сфере государственного управления. И вот мы одна из немногих стран, которые это делают, - резюмировал президент.

Иначе говоря, Россия к гонке ИИ готова.

ДРУГИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПО ИТОГУ ВИЗИТА В КАЗАХСТАН

О переговорах с Европой:

- Думаю, правы те в Евросоюзе, которые говорят, что они сами должны определить переговорщика. Но, естественно, наше дело - встречаться с тем или иным субъектом или нет. И мы посмотрим, можно ему доверять в чём-то или нет, - сказал президент, вспоминая горький опыт Минских соглашений.

Про атомную станцию в Казахстане:

- Наши условия финансирования объектов подобного рода (Россия предоставит кредит на строительство АЭС, - ред.) ничем не отличаются от подобных операций в других регионах мира. Это стандартная практика. Безусловно, это нам выгодно: мы не дарим эти деньги, а даём в кредит, они вернутся в российскую казну с процентами. Еще мы готовы утилизировать отработанное топливо, поставлять топливо…