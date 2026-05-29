Bремени на раздумья у Пашиняна осталось совсем немного Фото: REUTERS.

Рвущаяся в Евросоюз Армения получила последнее предупреждение от ЕАЭС. Четыре президента: России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии подписали совместное заявление на саммите в Астане. Намек в документе очевиден: усидеть на двух стульях не получится. Армения должна дать выбор своему народу и либо отказаться от планов вступления в ЕС, либо выйти из ЕАЭС.

Если же Ереван продолжит делать вид, что сотрудничает с ЕАЭС, параллельно делая все для вступления в Евросоюз, Армению, судя по всему, могут исключить из Евразийского союза. И времени на раздумья у Пашиняна осталось совсем немного…

ЗАЯВЛЕНИЕ ЕАЭС О СТРЕМЛЕНИИ АРМЕНИИ ВСТУПИТЬ В ЕВРОСОЮЗ: СУТЬ

Сначала — о чем говорится в тексте официального заявления, по пунктам:

1. Президенты четырех стран-членов ЕАЭС видят стремление Еревана в Европейский союз.

2. Оно подтверждено не только словами, но и документами. Президент Армении подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз», 5 мая в Ереване прошел саммит Армения — ЕС, на котором были подтверждены намерения страны вступить в объединение.

5 мая в Ереване прошел саммит Армения — ЕС Фото: REUTERS.

3. Действия Еревана создают риски для экономической безопасности стран-членов ЕАЭС.

Здесь нужно пояснить — после всех юридических процедур в Армению хлынут товары из Европы, и, конечно, местный бизнес захочет перепродавать часть из них в союзных странах. Но эти товары и продукты не соответствуют принятым в Белоруссии, России, Казахстане и Кыргызстане санитарным и таможенным нормам (у нас они куда строже). Как объяснял Владимир Путин, в далеком 2013-м году, когда в Европу засобиралась Украина, ЕАЭС предлагало ЕС согласовать нормы контроля — но европейцы наотрез отказались.

4. Главы государств-членов ЕАЭС приняли решение, что на саммите Евразийского союза в декабре 2026 года «будет доложено о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе».

5. И последнее — страны ЕАЭС заняли общую позицию: решение о том, в каком из экономических союзов должна быть Армения, должен принимать армянский народ на общенациональном референдуме.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ

Здесь все очень просто: Ереван явно выбрал путь в Европу, но выходить из ЕАЭС ему крайне невыгодно. Как минимум потому что процесс вступления в Евросоюз обычно растягивается на годы, и все это время можно максимально удобно торговать с Россией и другими соседями. Платить маленькие таможенные пошлины, покупать газ по льготной цене — как старый и добрый друг.

Другой рукой старый добрый друг будет принимать у себя Зеленского, из Еревана позволять ему угрожать параду Победы в России. А в потом, в удобный момент, порвет с ЕАЭС, даже если самим гражданам это будет категорически невыгодно.

Фото: REUTERS.

Слабое место, момент кульминации в плане — 7 июня. Ведь буквально через неделю в Армении пройдут выборы в Национальное Собрание. Победившая партия выберет премьер-министра, то есть главу государства — поэтому голосование будет решающим и для Никола Пашиняна.

ОТВЕТ РОССИИ НА СТРЕМЛЕНИЕ АРМЕНИИ В ЕВРОСОЮЗ

На этом фоне происходят символичные события: Россия ограничивает ввоз армянских цветов, минеральной воды, коньяка, помидоров, огурцов, перца, клубники и так далее. Для понимания, в 2024 году (более поздних годовых цифр пока не опубликовано, — ред.) Армения поставила в Россию фруктов на $53,2 млн, овощей на $74,1 млн. Другая очень показательная цифра — доля нашей страны во всей внешней торговле Армении — 36%, то есть больше трети…

И это не все. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо министра энергетики Цивилева, Москва может разорвать действующие с Ереваном соглашения по поставкам газа, нефти и алмазов без пошлин и по льготным ценам. На то же в Астане намекал журналистами и пресс-секретарь президента Песков.

— Льгота (на газ), которую получают армяне, всегда за чей-то счет. Это не с неба, это за счет Российской Федерации. Армянский народ — наш братский народ. Эта страна братская, была и останется братской. Но это за наш счет — нужно называть вещи своими именами. Это наша помощь армянам. Например, американцы, когда продают газ европейцам за $500–800, тоже помогают им. Но за их же счет, за огромные деньги, — объяснил спикер Кремля.

Заявление стран ЕАЭС — третий сигнал. И последнее предупреждение. В чистых цифрах за 10 лет членства Армении в ЕАЭС ее ВВП вырос на 60%. Реальная зарплата выросла на 50%. Экспорт в страны ЕАЭС вырос более чем в 13 раз, а импорт — почти в 10. На рынок союза в 2025 году приходилось 42,9% внешнеторгового оборота республики. По оценкам экспертов, выход из ЕАЭС может обойтись Армении потерями, как минимум, 5 миллиардов долларов в год.

Через неделю в Армении пройдут выборы в Национальное Собрание. Фото: Global Look Press\Christian Thiele

КТО РЕШИТ СУДЬБУ АРМЕНИИ?

На фоне всех этих событий и цифр становится очевидным: стремление Пашиняна в Европу — вопрос исключительно политический, а не экономический. Поэтому так важен пятый пункт заявления стран ЕАЭС — выбор должен сделать народ. Чтобы люди сами решили — хотят ли они жить хуже, потерять бизнес, платить больше за коммуналку. Все ради сомнительного, насквозь пропитанного политикой стремления своего премьер-министра вступить в переживающий свой худший этап Евросоюз.

Но решится ли Пашинян дать высказаться людям? Или он попытается выиграть выборы и заявить, что раз народ поддержал его, значит поддержал и вступление в Европу?

Вопрос пока остается открытым, несмотря на все обещания самого Никола Воваевича провести референдум. Во время предвыборной гонки всегда дается много обещаний, так и оставшихся обещаниями. Так что 7 июня может быть последним рубежом для простых людей.

За кого они проголосуют?..

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Когда завершится СВО, что ждет Армению, чем Россия ответит на атаку НАТО: важные заявления Владимира Путина по итогам визита в Казахстан

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три дела Владимира Путина: Посадить дерево, заложить «Сириус», воспитать Армению