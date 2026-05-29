Чернышев привез семилетнюю дочь на могилу Заворотнюк: Мила прислонилась к кресту и послала маме воздушный поцелуй

Петр Чернышев носит обручальное кольце даже спустя два года после смерти жены. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семья и поклонники помянули Анастасию Заворотнюк. Актриса умерла от рака 29 мая 2024 года. Похоронили ее на Троекуровском кладбище. Могила знаменитости - одна из самых красивых на аллее звезд. В годовщину ее смерти буквально утопает в цветах. Вдовец Петр Чернышев чуть ли не каждый день привозит свежие розы, которые так любила его драгоценная Настя.

Семья Анастасии Заворотнюк приехала на кладбище рано утром. Родные организовали небольшую панихиду и установили шатер, где все желающие могли помянуть актрису.

Петр Чернышев привез на могилу к маме семилетнюю дочь Милу. Он приподнял девочку и помог ей прислониться к деревянному кресту и поцеловать его.

Могила актрисы утопает в цветах. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

После этого дочь еще долго смотрела на фото Заворотнюк. Уходя, Мила подошла к портрету мамы, послала ей воздушный поцелуй и помахала рукой.

Позже близкие Насти опубликовали трогательное послание, полное любви и тоски по ней: "По-прежнему больно и пусто. Мы очень скучаем. И знаем, что наша Настя где-то рядом - во всем, что она любила и о чем мечтала...."

А старшая дочь актрисы Анна Заворотнюк призналась, что боль утраты не утихает: "Два года без тебя… Время идет, но боль утраты и любовь к тебе не становятся меньше. Я помню тебя каждую минуту, мама".