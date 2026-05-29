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Звезды29 мая 2026 21:34

Чернышев привез семилетнюю дочь на могилу Заворотнюк: Мила прислонилась к кресту и послала маме воздушный поцелуй

7-летняя дочь Заворотнюк прислонилась к кресту и послала маме воздушный поцелуй
Ольга ЛИБГАРДТ
Петр Чернышев носит обручальное кольце даже спустя два года после смерти жены.

Петр Чернышев носит обручальное кольце даже спустя два года после смерти жены.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семья и поклонники помянули Анастасию Заворотнюк. Актриса умерла от рака 29 мая 2024 года. Похоронили ее на Троекуровском кладбище. Могила знаменитости - одна из самых красивых на аллее звезд. В годовщину ее смерти буквально утопает в цветах. Вдовец Петр Чернышев чуть ли не каждый день привозит свежие розы, которые так любила его драгоценная Настя.

Семья Анастасии Заворотнюк приехала на кладбище рано утром. Родные организовали небольшую панихиду и установили шатер, где все желающие могли помянуть актрису.

Петр Чернышев привез на могилу к маме семилетнюю дочь Милу. Он приподнял девочку и помог ей прислониться к деревянному кресту и поцеловать его.

Могила актрисы утопает в цветах.

Могила актрисы утопает в цветах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

После этого дочь еще долго смотрела на фото Заворотнюк. Уходя, Мила подошла к портрету мамы, послала ей воздушный поцелуй и помахала рукой.

Позже близкие Насти опубликовали трогательное послание, полное любви и тоски по ней: "По-прежнему больно и пусто. Мы очень скучаем. И знаем, что наша Настя где-то рядом - во всем, что она любила и о чем мечтала...."

А старшая дочь актрисы Анна Заворотнюк призналась, что боль утраты не утихает: "Два года без тебя… Время идет, но боль утраты и любовь к тебе не становятся меньше. Я помню тебя каждую минуту, мама".