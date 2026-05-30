Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика30 мая 2026 8:30

Четыре - ноль в пользу Москвы: Россия одержала чистую победу на саммите ЕАЭС

Гришин: народ Армении стоит на развилке дороги, выбирая будущее страны
Александр ГРИШИН
Принятие совместного заявления главами стран ЕАЭС по поводу Армении выбило главный аргумент из рук Пашиняна

Принятие совместного заявления главами стран ЕАЭС по поводу Армении выбило главный аргумент из рук Пашиняна

Фото: REUTERS.

Прошедший в Казахстане саммит ЕАЭС российская дипломатия может смело записывать себе не просто в актив, а в список побед. А премьер-министр Армении Никол Пашинян, отказавшись лично принимать участие в форуме и прислав вместо себя вице-премьера правительства Мгера Григоряна, фактически обыграл сам себя. Понятно, что, несмотря на предвыборный отпуск, в котором находится Пашинян, Никол Воваевич тем самым как бы совершил демонстрационный жест, обозначив, что ему ближе Европа, чем постсоветское пространство. Вот только вице-премьер, по сути, был почтальоном или, что еще обиднее – диктофоном, чьей главной функцией стало зафиксировать происходящее и передать его отсутствующему на собрании адресату.

Принятие совместного заявления главами стран ЕАЭС по поводу Армении выбило главный аргумент из рук Пашиняна, который он с удовольствием использует уже достаточно долгое время, правда, в несколько завуалированной форме. В заявлении прямо утверждается, что выбранный Ереваном курс на вхождение в Евросоюз несет в себе угрозы для экономической безопасности стран ЕАЭС. Подписанный не только Путиным, но и Лукашенко, и президентом Казахстана Токаевым, и президентом Кыргызстана Жапаровым документ сводит на нет все намеки Никола Воваевича на то, что это только Россия строит козни Армении и вставляет ей палки в колеса на пути к светлому европейскому будущему. Нет, дорогой господин-товарищ-барин, это единогласное решение всех членов ЕАЭС, всей организации, а представитель Армении, в силу своих полномочий, не имел даже возможности что-либо возразить. Его мнения никто и не спрашивал, ему просто поручили передать принятое решение по адресу.

Практически одновременно было найдено и озвучено «противоядие» и в отношении другого постулата, который продвигал Ереван – что формат ЕАЭС не предполагает принудительного исключения страны-члена из организации, а добровольно Армения выходить из ЕАЭС со всеми ее преференциями, как утверждают в Ереване, не собирается. Ан ларчик, как оказалось, открывается весьма просто – в декабре страны-члены ЕАЭС могут просто приостановить действие закона о всех экономических преференциях в отношении одного из своих членов. Формально Армения останется в ЕАЭС, если будет продолжать этого хотеть, только вот все отношения в экономике будут строиться на общих для всех остальных стран мира основаниях. И винить за это никого, кроме себя, она не сможет. Речь идет о потере выгодного сотрудничества Армении не только с Россией, но и со всеми странами-членами ЕАЭС. Подчеркнем, сотрудничества, которое уже осуществляется в течение ряда лет, обеспечивая Армении бурный экономический рост, в то время, пока из Европы идут только призрачные обещания будущего процветания.

Прошедший в Казахстане саммит ЕАЭС российская дипломатия может смело записывать себе не просто в актив, а в список побед

Прошедший в Казахстане саммит ЕАЭС российская дипломатия может смело записывать себе не просто в актив, а в список побед

Фото: REUTERS.

Отдельный момент – проведение референдума в Армении по поводу ориентации страны. Никол Пашинян неоднократно утверждал, что этот вопрос будет решать сам народ республики. И главы стран ЕАЭС зафиксировали это его обещание на международном уровне. И никаким вмешательством во внутренние дела страны в данном случае это не является, поскольку данный вопрос затрагивает отношения между странами ЕАЭС. Более того, Армении желательно провести этот референдум в как можно более короткие временные сроки. Нейтрализован таким образом и возможный маневр Пашиняна, если бы он в случае своей победы на выборах объявил, что народ проголосовал за европейский выбор, вручив мандат на руководство страной ему в руки. Более того, в случае отказа от курса на ЕС по итогам народного волеизъявления Пашиняну и его команде придется дезавуировать уже принятые ими законы о начале процесса вхождения Армении в Евросоюз.

Россия одержала чистую победу на саммите ЕАЭС

Россия одержала чистую победу на саммите ЕАЭС

Фото: REUTERS.

В общем, за последнее время, наверное, трудно припомнить такое мероприятие, которое можно отнести к настолько «чистым» победам России на международном треке, как прошедший саммит ЕАЭС. Что же касается дальнейшего, то здесь выбор остается за самим народом Армении, который сейчас стоит у того самого камня из русских народных сказок на развилке дорог в преддверии собственного выбора. Россия же примет любой выбор, но свою дальнейшую политику в отношениях между нашими странами будет строить исходя из реальности, а не обещаний. А Пашинян, как бы дальше ни развивались события, переиграл сам себя, и вопрос только в том, проиграет ли он один или же вместе с Арменией, которая будет расхлебывать последствия проигрыша.

P.S. Подтверждением серьезности намерений России стал вызов посла России в Армении Сергея Копыркина в Москву для проведения консультаций.

- Посол Российской Федерации в Республике Армения Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС, - объяснили вызов в Министерстве иностранных дел России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последнее предупреждение Армении: Россия и ЕАЭС совместным заявлением послали Пашиняну четкий сигнал

Главы четырех стран ЕАЭС выступили за референдум о вступлении Армении в ЕС

Путин предупредил, чем может обернуться выход Еревана из ЕАЭС для граждан Армении