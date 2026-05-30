Четыре - ноль в пользу Москвы: Россия одержала чистую победу на саммите ЕАЭС

Принятие совместного заявления главами стран ЕАЭС по поводу Армении выбило главный аргумент из рук Пашиняна Фото: REUTERS.

Прошедший в Казахстане саммит ЕАЭС российская дипломатия может смело записывать себе не просто в актив, а в список побед. А премьер-министр Армении Никол Пашинян, отказавшись лично принимать участие в форуме и прислав вместо себя вице-премьера правительства Мгера Григоряна, фактически обыграл сам себя. Понятно, что, несмотря на предвыборный отпуск, в котором находится Пашинян, Никол Воваевич тем самым как бы совершил демонстрационный жест, обозначив, что ему ближе Европа, чем постсоветское пространство. Вот только вице-премьер, по сути, был почтальоном или, что еще обиднее – диктофоном, чьей главной функцией стало зафиксировать происходящее и передать его отсутствующему на собрании адресату.

Принятие совместного заявления главами стран ЕАЭС по поводу Армении выбило главный аргумент из рук Пашиняна, который он с удовольствием использует уже достаточно долгое время, правда, в несколько завуалированной форме. В заявлении прямо утверждается, что выбранный Ереваном курс на вхождение в Евросоюз несет в себе угрозы для экономической безопасности стран ЕАЭС. Подписанный не только Путиным, но и Лукашенко, и президентом Казахстана Токаевым, и президентом Кыргызстана Жапаровым документ сводит на нет все намеки Никола Воваевича на то, что это только Россия строит козни Армении и вставляет ей палки в колеса на пути к светлому европейскому будущему. Нет, дорогой господин-товарищ-барин, это единогласное решение всех членов ЕАЭС, всей организации, а представитель Армении, в силу своих полномочий, не имел даже возможности что-либо возразить. Его мнения никто и не спрашивал, ему просто поручили передать принятое решение по адресу.

Практически одновременно было найдено и озвучено «противоядие» и в отношении другого постулата, который продвигал Ереван – что формат ЕАЭС не предполагает принудительного исключения страны-члена из организации, а добровольно Армения выходить из ЕАЭС со всеми ее преференциями, как утверждают в Ереване, не собирается. Ан ларчик, как оказалось, открывается весьма просто – в декабре страны-члены ЕАЭС могут просто приостановить действие закона о всех экономических преференциях в отношении одного из своих членов. Формально Армения останется в ЕАЭС, если будет продолжать этого хотеть, только вот все отношения в экономике будут строиться на общих для всех остальных стран мира основаниях. И винить за это никого, кроме себя, она не сможет. Речь идет о потере выгодного сотрудничества Армении не только с Россией, но и со всеми странами-членами ЕАЭС. Подчеркнем, сотрудничества, которое уже осуществляется в течение ряда лет, обеспечивая Армении бурный экономический рост, в то время, пока из Европы идут только призрачные обещания будущего процветания.

Прошедший в Казахстане саммит ЕАЭС российская дипломатия может смело записывать себе не просто в актив, а в список побед Фото: REUTERS.

Отдельный момент – проведение референдума в Армении по поводу ориентации страны. Никол Пашинян неоднократно утверждал, что этот вопрос будет решать сам народ республики. И главы стран ЕАЭС зафиксировали это его обещание на международном уровне. И никаким вмешательством во внутренние дела страны в данном случае это не является, поскольку данный вопрос затрагивает отношения между странами ЕАЭС. Более того, Армении желательно провести этот референдум в как можно более короткие временные сроки. Нейтрализован таким образом и возможный маневр Пашиняна, если бы он в случае своей победы на выборах объявил, что народ проголосовал за европейский выбор, вручив мандат на руководство страной ему в руки. Более того, в случае отказа от курса на ЕС по итогам народного волеизъявления Пашиняну и его команде придется дезавуировать уже принятые ими законы о начале процесса вхождения Армении в Евросоюз.

Россия одержала чистую победу на саммите ЕАЭС Фото: REUTERS.

В общем, за последнее время, наверное, трудно припомнить такое мероприятие, которое можно отнести к настолько «чистым» победам России на международном треке, как прошедший саммит ЕАЭС. Что же касается дальнейшего, то здесь выбор остается за самим народом Армении, который сейчас стоит у того самого камня из русских народных сказок на развилке дорог в преддверии собственного выбора. Россия же примет любой выбор, но свою дальнейшую политику в отношениях между нашими странами будет строить исходя из реальности, а не обещаний. А Пашинян, как бы дальше ни развивались события, переиграл сам себя, и вопрос только в том, проиграет ли он один или же вместе с Арменией, которая будет расхлебывать последствия проигрыша.

P.S. Подтверждением серьезности намерений России стал вызов посла России в Армении Сергея Копыркина в Москву для проведения консультаций.

- Посол Российской Федерации в Республике Армения Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС, - объяснили вызов в Министерстве иностранных дел России.

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