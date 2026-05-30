Короткие мудрости недели: Говорил, что будет всё хреново, И, при этом, редко ошибался!

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Содружество «СОКРАТ» представляет свои новые четверостишия.

О ненормативе

Ругаться – грех! Я это знаю.

И пусть хочу культурным стать,

Но если вас я посылаю,

То адрес вынужден сказать.

Владимир Городзейский

До и после

Основное в чём моё отличие –

Я всегда скромна до неприличия.

Да и после я – скромней принцессы.

Главное – не скромничать в процессе!

Татьяна Кормилицына

О судьбе

Экстрасенс, срывая все покровы,

Угодить клиентам не пытался:

Говорил, что будет всё хреново,

И, при этом, редко ошибался!

Станислав Овечкин

Поклонник моды

Он поклонялся моде безгранично,

Следил за ней до самого конца,

И даже умер как-то эстетично –

С гламурным выражением лица.

Александр Петрович-Сыров

О нормальности

Я решил сегодня стать нормальным:

Бросить пить, ругаться и курить.

И решение, чтоб было не формальным,

Закурив, не позабыл обмыть.

Сергей Сидоров

Комплимент

Для брака ваша виртуозность

Близка к мужскому образцу,

И даже лёгкая склерозность

Вам тоже, кажется, к лицу.

Афанасий Смыслов