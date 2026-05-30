Короткие мудрости недели: Говорил, что будет всё хреново, И, при этом, редко ошибался!

Содружество «СОКРАТ» представляет свои новые четверостишия.
О ненормативе
Ругаться – грех! Я это знаю.
И пусть хочу культурным стать,
Но если вас я посылаю,
То адрес вынужден сказать.
Владимир Городзейский
До и после
Основное в чём моё отличие –
Я всегда скромна до неприличия.
Да и после я – скромней принцессы.
Главное – не скромничать в процессе!
Татьяна Кормилицына
О судьбе
Экстрасенс, срывая все покровы,
Угодить клиентам не пытался:
Говорил, что будет всё хреново,
И, при этом, редко ошибался!
Станислав Овечкин
Поклонник моды
Он поклонялся моде безгранично,
Следил за ней до самого конца,
И даже умер как-то эстетично –
С гламурным выражением лица.
Александр Петрович-Сыров
О нормальности
Я решил сегодня стать нормальным:
Бросить пить, ругаться и курить.
И решение, чтоб было не формальным,
Закурив, не позабыл обмыть.
Сергей Сидоров
Комплимент
Для брака ваша виртуозность
Близка к мужскому образцу,
И даже лёгкая склерозность
Вам тоже, кажется, к лицу.
Афанасий Смыслов