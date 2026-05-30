Неделя в кромешной темноте: пять человек спасены из затопленной пещеры в Лаосе

В среду спасатели наконец добрались до пропавших Фото: REUTERS.

В Лаосе пять человек были найдены живыми в затопленной пещеры, где они провели более недели в полной темноте, сообщает Reuters. Всё это время мужчины находились на небольшом выступе над водой более чем в 260 метрах от входа, не зная, удастся ли им дождаться помощи.

В среду спасатели наконец добрались до пропавших. Освещая путь налобными фонарями, они преодолели узкие каменные проходы и вышли к группе истощённых людей.

«Самое главное — вы живы. Всё хорошо, вы справились. Не плачьте», — говорил один из участников международной спасательной операции, чтобы успокоить застрявших в пещере.

Один из мужчин, представившийся как Инг, обратился к своей семье через камеру спасателей:

«Не волнуйся, мама. Спасатели уже добрались до нас. Мы в безопасности. Я очень скучаю по маме и папе. Надеюсь, мы выберемся отсюда завтра или послезавтра».

После обнаружения пропавшей группу спасатели смогли откачать воду из пещеры, что позволило пострадавшим самостоятельно или с минимальной помощью добраться до выхода.

В Лаосе пять человек были найдены живыми в затопленной пещере, где они провели более недели в полной темноте Фото: REUTERS.

ОТПРАВИЛИСЬ НА ПОИСКИ ЗОЛОТА

По данным властей Лаоса, мужчины отправились в пещеру в поисках золота. Однако сильные ливни вызвали внезапное наводнение, из-за которого выход оказался отрезан. Кроме того, пропавшими без вести по-прежнему считаются ещё два человека, которые, предположительно, вошли в пещеру ранее и не были связаны с этой группой.

После сообщений о происшествии в стране была организована масштабная спасательная операция. В неё вошли специалисты из нескольких государств, в том числе опытные дайверы, принимавшие участие в знаменитом спасении юношеской футбольной команды в Таиланде в 2018 году.

Спасателям пришлось работать в крайне сложных условиях. Чтобы добраться до пострадавших, они преодолевали густые джунгли, а затем подземные затопленные и узкие тоннели. В некоторых местах ширина проходов составляла всего около 60 сантиметров, поэтому участникам операции приходилось снимать часть оборудования и буквально протискиваться через скальные трещины.

Дополнительную опасность представлял сероводород — токсичный газ, образующийся при разложении скоплений помёта летучих мышей. По словам спасателей, некоторые члены команды даже теряли сознание из-за его высокой концентрации.

Несмотря на тяжёлое состояние и сильное истощение, обнаруженные мужчины сумели выжить благодаря тому, что находились на возвышенном участке пещеры с постоянным притоком воздуха.

Тем временем родственники двух человек, которые до сих пор считаются пропавшими без вести, продолжают ждать новостей и надеяться на благополучный исход поисков.