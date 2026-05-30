«Невозможное — только в голове»: история женщины, которая изменила свой город

Татьяна Мордвинова, руководитель центра «Добрый Урал» и социально-реабилитационного центра «Яркие мечты» в Первоуральске. Фото: Предоставлено "КП".

В первой части истории о фонде «Добрый Урал» мы рассказывали, как Татьяна Мордвинова пришла в некоммерческий сектор, почему в Первоуральске появился фонд поддержки семей и как вокруг него постепенно сформировалось большое сообщество волонтеров, наставников и родителей. Во второй части — о том, как инклюзивные проекты меняют отношение людей друг к другу, почему бизнес становится важной частью социальных изменений и как в маленьком городе удалось открыть собственный социально-реабилитационный центр.

Когда в Первоуральске начали проводить инклюзивные игры для школьников, родителей и педагогов, команда фонда «Добрый Урал» не ожидала, насколько сильным окажется эффект.

После встреч участники говорили простые, но очень важные вещи:

«Теперь я понимаю, как поддержать человека».

«Больше не осуждаю».

«Мне стало проще общаться».

«Я больше не боюсь сделать что-то не так».

Для Татьяны Мордвиновой, руководителя фонда, именно эти реакции стали подтверждением: инклюзия работает не через формальные слова, а через личный опыт и сопереживание.

— Очень важно не просто рассказывать, а дать человеку возможность прочувствовать, — говорит Татьяна.

Игры, после которых люди начинают видеть друг друга иначе

Почти весь 2025 год фонд проводил инклюзивные игры в рамках курса «ПРОчувствуй» при поддержке Фонда президентских грантов.

Участникам предлагали прожить ситуации, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ментальными особенностями, РАС, тревожными состояниями или депрессией. Через игровые сценарии школьники, родители и специалисты учились замечать чувства другого человека и понимать причины его поведения.

— Эта игра долгоиграющая, — объясняет Татьяна. — В моменте ты получаешь инсайт, но потом еще долго замечаешь изменения в жизни. В какой-то ситуации вдруг понимаешь: «О, теперь я знаю, как правильно среагировать».

По словам Татьяны, после игр менялась даже атмосфера внутри семей.

Люди начинали спокойнее относиться друг к другу, меньше осуждать и больше разговаривать.

Проект оказался настолько востребованным, что фонд решил продолжать его и после завершения гранта. В этом году игры снова пройдут в школах Первоуральска и для педагогов-психологов города.

Фото: Предоставлено "КП".

Почему благотворительность невозможна без бизнеса

Еще одна важная тема для фонда — партнерство с предпринимателями.

Татьяна уверена: устойчивые социальные проекты появляются только тогда, когда объединяются НКО, государство и социально ответственный бизнес.

— Ни одно большое доброе дело не делается в одиночку, — говорит она.

Особенно хорошо это видно на примере проекта «Добрый день рождения», который фонд проводит для детей с инвалидностью и ОВЗ.

Праздники для семей помогают организовывать именно предприниматели города: кто-то предоставляет площадки, кто-то оплачивает подарки и торт, кто-то помогает с фото- и видеосъемкой.

— Для бизнеса это не просто благотворительность. Это участие в жизни города и возможность объединить людей вокруг общих ценностей, — считает Татьяна.

Когда фонд запускал социально-реабилитационный центр, предприниматели тоже подключались буквально всем городом.

Одни передавали стройматериалы, другие — сантехнику и гипсокартон, третьи помогали с ремонтом.

— Самое ценное — это даже не ресурсы, а вера людей в твою идею, — говорит Татьяна. — Когда тебе говорят: «Это нужно. У тебя получится», — появляются силы идти дальше.

«Яркие мечты»: центр, который появился благодаря целому городу

Социально-реабилитационный центр «Яркие мечты» Татьяна называет своим главным проектом.

Идея появилась несколько лет назад, когда стало очевидно: семьям с детьми с инвалидностью в небольших городах не хватает комплексной поддержки.

— Мне хотелось, чтобы помощь была доступна не только в мегаполисах, — рассказывает Татьяна. — Чтобы семьи не чувствовали себя один на один со своими трудностями.

Проект центра Татьяна представила на городском конкурсе «Лига управленцев». Идею поддержали власти Первоуральска, после чего фонду предоставили муниципальное помещение.

Так началась большая работа: ремонт, создание доступной среды, закупка оборудования, поиск специалистов.

27 февраля центр официально открылся.

Сегодня здесь работают специалисты по социальной реабилитации, а помощь получают семьи с детьми с ОВЗ и инвалидностью.

Главный принцип центра — поддерживать не только ребенка, но и родителей.

— Если помогать только ребенку, а взрослый остается один со страхом и выгоранием, результата не будет, — объясняет Татьяна. — Поэтому мы работаем именно с семьей целиком.

Особое внимание в центре уделяют семьям, которые только столкнулись с диагнозом ребенка и проходят ПМПК.

По словам Татьяны, многие родители в этот момент пугаются, закрываются и теряют драгоценное время.

— Самое важное — не оставаться в одиночестве. Нет никаких приговоров. Есть путь, который нужно пройти шаг за шагом, — говорит она.

Сейчас центр может принимать до 33 детей в день. Но команда уже думает о расширении.

Фонду нужно помещение площадью от 100 квадратных метров, чтобы создать полноценный зал адаптивного спорта и сенсорной интеграции.

Фото: Предоставлено "КП".

Маленький город — не помеха большим изменениям

Первоуральск — город с населением чуть больше 100 тысяч человек. И, по словам Татьяны, у работы в небольшом городе есть и сложности, и преимущества.

Главная проблема — ограниченные ресурсы. В малых городах меньше крупных НКО и меньше устойчивого финансирования.

Но есть и огромный плюс — доверие и человеческие связи.

— В маленьком городе люди быстрее узнают тебя и видят, что ты не сдаешься, — говорит Татьяна. — Когда ты несколько лет подряд работаешь, приходишь на встречи, знакомишься, реализуешь проекты — постепенно вокруг формируется сообщество людей, которые начинают тебе верить.

Именно это доверие, по словам Татьяны, помогло ей не бросить идею центра в самые сложные моменты.

Фото: Предоставлено "КП".

«Невозможное — только у нас в голове»

Сегодня «Добрый Урал» — это уже не просто благотворительный фонд.

Это сеть проектов, сообщество семей, наставников, волонтеров, школьников, предпринимателей и специалистов, которые вместе меняют отношение к инклюзии и благотворительности в небольшом уральском городе.

А сама Татьяна признается: главным уроком для нее стало умение идти маленькими шагами.

— Раньше я расстраивалась, когда что-то не получалось сразу. А потом поняла: возможно, тогда я просто еще не была готова, — говорит она. — За это время я сама выросла профессионально и внутренне.

Сейчас она уверена: большие перемены начинаются не с идеальных условий, а с первого действия.

— Если я смогла осуществить свою мечту в маленьком городе, значит, это под силу и другим. Главное — не ждать идеального момента и смело идти вперед.

Справка

Центр «Добрый Урал» и социально-реабилитационный центр «Яркие мечты» работают в Первоуральске Свердловской области. Организация занимается поддержкой семей с детьми с инвалидностью и ОВЗ, профилактикой социального сиротства, развитием наставничества и инклюзивных проектов.

Фонд реализует проекты «Добрый Новый год», «Добрый день рождения», «Новые горизонты», «Счастье быть семьей», а также участвует в федеральной программе «Обучение служением».

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Проект реализует АНО «Агентство информационных проектов и инициатив «Чистая страна» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнер проекта - Медиагруппа «Комсомольская правда».