Многодетным хотят платить по 450 тысяч рублей за каждого ребенка на погашение ипотеки: повысит ли это рождаемость

Многодетным семьям могут увеличить лимит льготного ипотечного кредитования и уменьшить размер первоначального взноса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Семейная ипотека в России лишь по названию является таковой и нуждается в совершенствовании. Об этом заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании президентского совета по демографии.

Матвиенко выступила за обеспечение особых условий семейной ипотеки для многодетных семей. Она пояснила, что имеет ввиду и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса.

Глава Совфеда напомнила о принципе «больше детей - меньше ставка по кредиту», который ранее был сформулирован на заседаниях президентского Совета. Матвиенко назвала этот принцип справедливым и отметила, что рассчитывает на его реализацию в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейной ипотеки».

Матвиенко также выступила за совершенствование условий предоставления семьям выплаты в 450 тысяч рублей, которая сегодня действует в России, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. Глава Совфеда напомнила, что президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба Совета Федерации

- Мне кажется это тоже очень справедливым. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка, - заявила Матвиенко.

По ее словам, реализация такой поддержки многодетных семей возможна в пределах уже предусмотренных ассигнований, дополнительных расходов федеральной казны это не потребует.

- То, что власти увеличивают размеры поддержки многодетных семей, - это хорошо и правильно, это вознаграждение тех, кто делает важнейшее для страны дело. Но заметно повысить рождаемость с помощью такой меры, как выделение 450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении не только третьего, но и последующих детей, вряд ли возможно. В России быстро растут жизненные стандарты, средняя обеспеченность жилплощадью приближается к 30 «квадратам» на человека. Да, это «средняя температура по больнице», но она формирует запросы. А на 450 тысяч можно приобрести только 2-4 квадратных метра, а в Москве и того меньше. То есть, как помощь это ценно, но как стимул для рождения большего числа детей - недостаточно, - рассказал KP.RU демограф Владимир Тимаков.

По его словам, для реального подъема рождаемости нужно, чтобы размер поддержки приближался к стоимости среднедушевого «жилого надела», то есть тех самых 30 квадратных метров жилплощади.

- В масштабах страны это требует огромных денег, но и важность задачи - сохранение нашего народа - чрезвычайная. Как минимум надо стремиться обеспечить такой уровень поддержки хотя бы при рождении второго ребенка, поскольку именно сокращение вторых рождений вносит сейчас самый большой вклад в демографический спад, - пояснил Владимир Тимаков.

Как минимум надо стремиться обеспечить уровень поддержки хотя бы при рождении второго ребенка, поскольку именно сокращение вторых рождений вносит сейчас самый большой вклад в демографический спад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Демограф напоминает, что раньше в общине при рождении ребенка давали среднедушевой земельный надел, и это был мощный стимул для деторождения.

По итогам прошлого года коэффициент рождаемости в России (среднее число детей в расчете на одну женщину) продолжил падение (см. Только цифры). Дело в том, чт в детородном возрасте сейчас находится малочисленное поколение 90-х. Женщин самих мало, а значит, и детей они смогут родить мало. Отсюда и такая печальная статистика: за прошлый год коэффициент рождаемости составил всего 1,37 при необходимом коэффициенте - 2. По оценкам экспертов, падение рождаемости в России может продолжаться вплоть до конца 2020-х годов, именно поэтому так необходимы дополнительные меры поддержки, чтобы обеспечить в эти годы воспроизводство населения России.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Суммарный коэффициент рождаемости в России (число родившихся детей в расчете на одну женщину) по данным Росстата

1990 1,89

1995 1,34

1999 1,16

2000 1,19

2001 1,22

2002 1,28

2003 1,31

2004 1,34

2005 1,29

2006 - 1,31

2007 - 1,42

2008 1,50

2009 1,54

2010 1,56

2011 1,58

2012 1,69

2013 1,70

2014 1,75

2015 - 1,78

2016 1,76

2017 1,62

2018 1,58

2019 1,50

2020 1,51

2021 1,50

2022 1,42

2023 1,41

2024 1,40

2025 1,37

По данным Росстата

* Начиная с 2014 г. данные данные с учетом Республики Крым и г.Севастополя

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