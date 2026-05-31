Колин Фаррелл явился на съемки к Спилбергу пьяным - и смог произнести свою реплику только с 46-го дубля

За «Залечь на дно в Брюгге» Фаррелл получил «Золотой глобус», за «Банши Инишерина» - еще один «Глобус» Фото: EAST NEWS.

Несколько лет назад газета The Irish Times поставила Колина Фаррелла на пятое место в списке величайших ирландских актеров и актрис всех времен (его опередили Морин О’Хара, Дэниел Дэй-Льюис, Ричард Харрис и Питер О’Тул). В коротком пояснении значилось: «Фаррелл работал с Оливером Стоуном, Терренсом Маликом, Майклом Манном, Йоргосом Лантимосом, Вуди Алленом и Стивеном Спилбергом. И еще нашел время, чтобы выиграть «Золотой глобус» за «Залечь на дно в Брюгге»!»

У Фаррелла действительно сумасшедшая фильмография. Он стал звездой чуть меньше четверти века назад, после «Особого мнения» Спилберга; тогда кто-то считал его симпатягой, кто-то - раздражающим выскочкой. Но в конце концов, поработав с целой толпой замечательных режиссеров (The Irish Times забыли упомянуть Терри Гиллиама, Тима Бертона, Гая Ричи, Нила Джордана, Питера Уира и Софию Копполу), стал изумительным актером. И очень переменился внутренне - из хама и пьяницы стал вежливым и серьезным.

Он стал звездой чуть меньше четверти века назад, после «Особого мнения» Спилберга Фото: кадр из фильма.

* * *

Фаррелл родился в пригороде Дублина, Каслноке, в последний день весны 1976 года. Отец был футболистом, а параллельно владел магазином, где продавалась «здоровая» еда. Колин тоже увлекался футболом, играл за клуб Castleknock Celtic FC (отец им управлял), а еще очень любил кино: «Инопланетянин» Спилберга довел его до слез, Мэрилин Монро была кумиром.

Как ни странно, поначалу он собирался танцевать и петь на сцене - в 17 лет даже прошел прослушивание в бойз-бэнд Boyzone. Когда его не взяли, он отправился в турне по Ирландии с танцевальной труппой, но быстро понял, что счастья в этой сфере деятельности не найти. В 18 Колин на год отправился в Австралию, и в Сиднее его ждали приключения: во-первых полиция задержала его по подозрению в убийстве (он оказался очень похож на фоторобот преступника), во-вторых, он попробовал заниматься в актерской школе. Ему понравилось, и по возвращению на родину он записался в другую актерскую школу, ирландскую.

Начал активно ходить на пробы и получил несколько ролей на телевидении, параллельно играл в театре - и одном спектакле, в роли юноши с расстройством аутического спектра, его заметил Кевин Спейси, предложивший сыграть в фильме «Обычный приличный преступник». Вслед за этим режиссер Джоэл Шумахер позвал его на главную роль в картине «Страна тигров» о Вьетнамской войне. Фильм-то провалился со страшным грохотом, сборы составили жалкие 139 500 долларов, но Фаррелла парадоксальным образом заметили и наперебой стали звать в большие проекты. В «Особом мнении» он заменил Мэтта Деймона, которому роль предлагалась изначально (но он снимался в «11 друзьях Оушена»), в «Телефонной будке» того же Шумахера - Джима Кэрри...

Кадр из фильма «Обычный приличный преступник»

В общем, потребовалось всего несколько лет, чтобы стать сверхновой суперзвездой. Со всеми традиционными последствиями: алкоголь и скандалы (впрочем, Колин говорил, что с 14 лет «постоянно был бухим»). Ровно четверть века назад, 31 мая 2001 года, в свой 25-й день рождения, он заявился на съемки «Особого мнения» с чудовищного похмелья, которое попытался развеять употреблением пары литров пива. Снималась сцена с Томом Крузом, Фарреллу надо было произнести фразу «Уверен, вы все поняли фундаментальный парадокс методологии предотвращения преступлений», и у него это получилось с 46-го дубля. «Том был не очень доволен» - вспоминал он много лет спустя, - но этот день рождения и эту фразу запомнил на всю жизнь.

Кадр из фильма «Полиция Майами: отдел нравов»

Правда, пить он тогда не перестал. Бросил только несколько лет спустя, когда упал без сознания на вечеринке, посвященной окончанию съемок фильма «Полиция Майами: отдел нравов»: после этого решил записаться в реабилитационную клинику. (Потом он отправился туда еще раз, в 2018-м, в качестве «превентивной меры»). Последствия своих кутежей ему приходилось расхлебывать еще долго: например, он много лет разбирался с 14-минутной видеозаписью, на которой занимается сексом с одной из своих подружек-моделей (она каким-то образом утекла в сеть). Фаррелл пытался запретить его распространение и потом говорил: «Все это было ужасно. Меня четыре часа допрашивали, требуя, чтобы я объяснил, почему не хочу, чтобы видео попало в широкий доступ. А представьте, оно было бы в телевизорах отелей, в разделе «Видео для взрослых по запросу», моя мать сказала бы «Ой, этой работы сына я еще не видела» и нажала кнопку «Купить»?»

Ну, и журналисты были о нем очень плохого мнения. Он мог прийти на интервью с банкой пива и начать угрожать избить интервьюера, если ему не понравятся вопросы... Сейчас он, к удовольствию представителей СМИ, исправился и завязал с выпивкой, зато подсел на йогу.

Если говорить о подружках, ему приписывали романы с Бритни Спирс, Анджелиной Джоли и Деми Мур. Долгая (и платоническая) связь у него была с Элизабет Тейлор, скончавшейся в 2011-м: Фаррелл дружил с нею последние два года («просто восхищался ею... Она была поразительной, поразительной женщиной»). У него двое сыновей от двух женщин - американской модели Ким Борденэйв и польской актрисы Алиции Бахледы-Цурусь, партнерши по фильму Нила Джордана «Ундина», причем первенец родился с синдромом Ангельмана («синдромом Петрушки»), редким генетическим заболеванием, которое очень замедляет развитие ребенка.

Алиция Бахледа и Колин Фаррелл познакомились на съёмках фильма «Ундина» Фото: EAST NEWS.

Сейчас он говорит: «Я решил изменить свой образ жизни после того, как стал отцом. К тому моменту я был измотан, истощен. Свеча горела с двух концов, пока огонь не дошел до середины и фитиля не осталось. К тому же я слишком долго был на вечеринке, - в какой-то момент вечеринка начинает надоедать. Каждый вечер говоришь одно и то же разным людям, и все делают вид, что им не все равно... Я знал, что так продолжаться не может. Так что все изменения были естественными».

Несколько лет назад газета The Irish Times поставила Колина Фаррелла на пятое место в списке величайших ирландских актеров и актрис всех времен Фото: EAST NEWS.

И, со сколькими прекрасными режиссерами он ни работал, по-настоящему его талант смог раскрыть соотечественник, ирландец Мартин МакДона: за «Залечь на дно в Брюгге» Фаррелл получил «Золотой глобус», за «Банши Инишерина» - еще один «Глобус», «Кубок Вольпи» на Венецианском фестивале и номинацию на «Оскар». Параллельно снимались «Бэтмен» и сериал «Пингвин» (третий «Глобус»), в котором он сыграл жирного, отталкивающего гангстера Освальда Кобблпота. Сначала Фаррелл боялся, что его заставят набрать вес - а он уже его набирал для одного проходного фильма, и это обернулось проблемами со здоровьем («я после этого решил, что актерство - не такая уж важная штука»). В итоге гример Майк Марино облепил его накладками и сделал лицо, под которым настоящего Фаррелла разглядеть было невозможно. «Майк - гений. Я на съемках был растерян, но потом увидел, что сделал Майк, и вдруг понял, каким должен быть персонаж. И если кто-нибудь сочтет мою работу приличной, могу сказать: я ответственен за это только на 49 процентов!»

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