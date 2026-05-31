«К нам идут не за наукой»: астролог объяснила, почему девушки продолжают проверять парней по гороскопу, вопреки научным исследованиям

Совместимость знаков Зодиака - это целая наука. Или антинаука - кому как нравится. Фото: Shyntartanya / Shutterstock / Fotodom

Даже в наши дни встречаются девушки, которые после знакомства с парнем проверяют, подходит ли он с точки зрения знаков Зодиака (см ГЛЯДИ В ОБА!). С одной стороны это выглядит, как невинная причуда, с другой стороны - кто знает, сколько “половинок” не стали единым целым из-за того, что дамы втемяшили себе в голову, что “Дева не подходит Стрельцу”.

Ученые неоднократно опровергали астрологические мифы, а социолог Дэвид Воас (David Voas) из Университета Манчестера (Великобритания) провел самое масштабное в мире исследование совместимости знаков Зодиака для семейной жизни. Он изучил данные 10 миллионов семейных пар и пришел к выводу, что в выбор спутника жизни никак не связан с принадлежностью влюбленных к тому или иному знаку Зодиака. KP.RU подробно писал об этом исследовании. Казалось бы, истина очевидна и научно доказана: расположение звезд никак не влияет на вашу личную жизнь. И тем не менее, астрология по-прежнему пользуются популярностью, к ней обращается множество людей. Как объяснить этот парадокс? За ответом мы обратились к астрологу.

Фото: Bada1 / Shutterstock / Fotodom

- Я спокойно отношусь к таким исследованиям, - говорит астролог Евгения Ан. - С моей точки зрения существуют разные способы познания окружающего мира: есть научный подход, есть религия. А можно познавать мир с помощью эзотерических инструментов. К нам идут не за научным ответом, абсолютное большинство людей приходит к астрологам, чтобы снизить уровень тревожности. И эзотерика реально помогает людям, потому что помогает им успокоиться и поверить в себя. Представьте ситуацию: передо мной сидит девочка, которой не пишет мальчик, и она сходит с ума. Научно обоснованная правда заключается в том, что мальчик, в которого она влюбилась - дурак, и эта девочка ему не нужна. Ну, скажите ей об этом, разбейте ей сердце. А тут ей сделали расклад на Таро и объяснили, что этот мальчик не тот, кто ей нужен, и скоро ей суждено встретить настоящую большую любовь. И ей как-то сразу стало легче жить. Можно конечно пойти к психологу прорабатывать травму, долго и нудно копаться в том, в чем ты копаться не хочешь. Не у каждого есть на это время и деньги, потому что услуги психолога стоят дороже. А у нас ты получаешь ответ на свой вопрос - то есть ту же самую психологическую помощь - прямо здесь и сейчас. Возможно, с точки зрения науки это все не правильно и не должно работать. Но оно работает, потому что помимо людей с рациональным и логическим мышлением есть люди с магическим мышлением. Их много, и именно они в подавляющем большинстве являются нашими клиентами. Игнорировать их, делать вид, что этих людей не существует - невозможно.

Девушки продолжают проверять парней по гороскопу, вопреки научным исследованиям. Фото: Billion Photos / Shutterstock / Fotodom

ГЛЯДИ В ОБА!

Вы куда повернули - знака не видели?

Совместимость знаков Зодиака - это целая наука. Или антинаука - кому как нравится.

Сложными считаются сочетания, которые принадлежат к разным стихиям, например в теории “искрят” знаки Огня (Овен, Лев, Стрелец) и Земли (Телец, Дева, Козерог). В свою очередь знаки Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) должно штормить при приближении знаков Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей).

А самые страстные союзы возникают при соединении стихии Огня и Воздуха, Земли и Воды.

Это правда, ничего не гарантирует, потому что должен совпасть еще миллион условий. Например, за совместимость отвечает не только Солнце (знаки Зодиака), но и Луна, Венера и Марс. Можете прямо так и сказать мировому судье, который будет вас разводить.

Так или иначе, но есть масса примеров удачных союзов, которые с точки зрения астрологии казались “несовместимыми”:

Лев Лещенко (Водолей) и Ирина Багудина (Телец) - 48 лет в браке.

Мэттью МакКонахи (Скорпион) и Камила Алвес (Водолей) - в отношениях 20 лет, сыграли свадьбу в 2012 году, трое детей.

Бейонсе (Дева) и рэпер Jay-Z (Стрелец) - в отношениях с 2002 года, поженились в 2008 году, двое детей.

Впрочем, хитрые астрологи говорят, что даже “конфликтные” сочетания при условии должной “работы над собой” могут дать гармоничный союз.

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