День летнего солнцестояния открывает период перемен: Томара Глоба рассказала, каким будет июнь для каждого знака Зодиака

День летнего солнцестояния открывает для нас летний период - бурный, активный, полный перемен. Фото: ju_see/Shutterstock/Fotodom

Известный астролог Тамара Глоба составила гороскоп на июнь 2026 года. Астролог рассказала, что июнь - месяц Близнецов. Близнецами управляет Меркурий - тот, который приносит информацию, дает нам знания.

Дни, на которые в июне следует обратить повышенное внимание: это 1 и 2 июня, 4 июня (первая половина дня), 10 июня, 11 ( первая половина), 12 (вечер), 17 (вечер), 23 (вторая половина), 24 (первая половина) , 28 (вечер), 29 июня.

Также астролог подчеркивает: «День летнего солнцестояния 21 июня - встречайте Солнце в Раке. День летнего солнцестояния открывает для нас летний период - бурный, активный, полный перемен».

Мы прослушали прогноз и выделили важные фрагменты для каждого Знака Зодиака.

ОВЕН

Все лето вы посвятите делам детей, а также семейным вопросам. Будете вкладываться в строительство, недвижимость, займетесь работой дома и на дому. У одиноких людей - хорошее время во второй половине месяца для знакомств, любви, новых приключений, увлечений. Удачными и интересными будут новые компании, встречи, поездки, увлечения, приключения, а также отдых. Возможны беременность, зачатие. Весь месяц Овен занимается тем, что старается заработать необходимые ему деньги, заняться вопросом строительства или вложить средства так, чтобы они работали. Хорошее время для заработков вместе с родными.

ТЕЛЕЦ

Будут новые интересные предложения, хорошие возможности для знакомств, особенно в первой половине месяца. Удачные дороги вместе с хорошими знакомыми и родными - и на отдых, и по делам. Это период, который принесет хороший доход. Телец в это время разовьет небывалую активность, и нужно поспешить сделать как можно больше хорошего и полезного. Но в начале третьей декады месяца будьте очень внимательны к тому, что происходит вокруг вас. Решайте дела и проблемы, связанные с домом. Строительство, дела с недвижимостью возможны, но в то же время будьте внимательны к людям, которые занимаются этими вопросами.

БЛИЗНЕЦЫ

Это время для удачных сделок, крупных и мелких заработков. Вы возьмете на себя очень много дел, забот, не только своих. Хорошее время для крупных приобретений, для вложений, для дел, связанных с недвижимостью. Удачное время для договоров, для покупок, которые связаны с родственными делами, а также с вашими интересами. Во второй половине месяца хорошие возможности для интересных встреч, новых знакомств, компаний, а также влюбленности, которая принесет вам творческий поток.

РАК

Период, который подготовит к переменам в вашей жизни. Это время удачное для интеллектуальной деятельности, для обучения, для поступлений, для дел детей, для работы, которая откроет новые возможности и хорошие перспективы практически на весь летний период. И для заработков. Вы реализуете прежние планы и займетесь новыми. Обязательно отправляйтесь в дорогу. В вашем окружении появятся новые люди - это может быть связано с увлечением или любовью. Удачное время, чтобы заключить брак. Хорошее время для реализации матримониальных планов.

ЛЕВ

В первой половине месяца будьте готовы к тому, что вы поменяете свои планы, подводите итоги прожитому ранее периоду, периоду, который затрагивал почти год. Но в то же время во второй половине месяца открываются возможности, которые касаются личных дел, любви, внимания к вашей персоне. Придет хорошая прибыль. Опирайтесь на тех, кому вы доверяете. Хорошее время для того, чтобы продвинуть свои карьерные цели.

ДЕВА

Июнь принесет хорошие перспективы, которые откроются перед вами в интеллектуальном плане. Во многом помогут друзья и родные люди. Эти планы могут продлиться не один месяц. Подруги, новые друзья и старые приятели встанут на вашу сторону и будут во многом продвигать ваши интересы. Практически во всем, чем вы занимались раньше и что успешно претворили в жизнь, вы получите хорошие возможности, признание и отличный результат. Смело планируйте свои дела.

ВЕСЫ

Июнь приносит значительные перемены, в том числе, связанные с карьерой. Вокруг вас появятся новые люди. Многие уйдут из вашего окружения, а некоторые ситуации станут неожиданными для вас. Во многом будут помогать люди, которые вас любят и ценят - во второй половине месяца. Эти новшества откроют для вас перспективы в конце месяца. Важное время и для вопросов здоровья. Вышестоящие будут вам помогать, но в то же время будет немало расходов. И придется выдерживать ситуацию, которая требует паузы, внимательного осмысления и обдумывания перспектив.

СКОРПИОН

Вы откроете для себя новые возможности в работе, в обучении, появятся новые партнеры. В первой половине месяца будут интересные увлечения. Они связаны и с творчеством, и с личными интересами. Возможна любовь. Это время, когда вдали от дома вы познакомитесь с людьми, которые откроют для вас важные перспективы. Они связаны и с вашими детьми. Но будьте очень внимательны с противниками и конкурентами, потому что в самом начале месяца, а также в начале второй декады и в конце июня возникнут сложности, которые касаются отношений с этими людьми. Во многом вам помогут родственники.

СТРЕЛЕЦ

Стремление заработать нужные вам деньги захватит практически весь месяц. Но в первой половине июня будет много расходов, а вот во второй половине месяца появятся хорошие шансы для заработков, особенно вдали от дома. В дорогах вы встретите увлечение, любовь, и, вполне возможно, это может быть связано и с зачатием или беременностью. Удачное время касается второй половины месяца. Но в конце месяца особенно берегите семью и берегите свое здоровье.

КОЗЕРОГ

Вполне возможно, вам придется разделить свои обязанности, работу с интересными и компетентными людьми, которые войдут в вашу жизнь. Во второй половине месяца они принесут перемены в ваши интересы. Не стоит быть легкомысленными с теми, с кем не очень хорошо знакомы. Если в вашу жизнь входят какие-то сплетницы и пытаются перетянуть вас на чью-то сторону, то будьте очень осторожны в вопросах личных дел других людей. Важный период для пополнения запасов сил. Хорошее время для того, чтобы активно заняться личными делами и своими интересами. Возможностей и сил у вас хватит на многое. Поэтому старайтесь помочь не только себе, но и тем, кого любите.

ВОДОЛЕЙ

Период удачный для пополнения профессиональных знаний. Это период признания ваших заслуг, того, что уже было сделано. Также это хорошие возможности для того, чтобы получить новые шансы для заработков. И эти заработки придут в вашу жизнь. Займитесь важными делами, которые связаны с ремонтом дома, решайте вопросы недвижимости, займитесь строительством. Вам будут помогать родные люди. Но также будет немало расходов, которые связаны с родственными проблемами. В дорогах будьте внимательны, особенно в начале второй декады июня. Вторая половина месяца потребует вашего внимания к партнерам - им нужна поддержка.

РЫБЫ

Удачное время для того, что связано с личной жизнью. Интересные знакомства, встречи принесут вам и творческий поток, и личный успех, и внимание, и популярность. Это время признания, период и отдыха, и работы. Придут новые предложения, связанные с деловыми вопросами. Они могут начать реализовываться в конце июня. Хорошее время для заработков и поездок. Но в то же время будьте внимательны в дорогах, особенно в конце первой декады и в начале второй декады, а также в конце июня.

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