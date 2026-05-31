«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 1 июня:

1. Новости с передовой: ВСУ потеряли 405 дронов и более 1380 боевиков

2. Атаки на Запорожскую АЭС рассмотрели в МАГАТЭ

3. Морпех, используя мову, дал прикурить штурмовикам

4. Киев как партнер не устроил Вашингтон

5. Наемники-англосаксы сгинули под Запорожьем

6. Женщины в ВСУ ищут несуществующие пляжи

7. Работники-украинцы в Польше общаются на русском

8. Греки помогли киевскому режиму пушками и самоходками

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 1 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» вывели из строя до 185 боевиков и 19 автомобилей.

Подразделения «Запада» уничтожили 200 националистов. Подбиты два американских БТР М113 и бронеавтомобиль «MaxxPro».

«Южная» группировка нанесла ВСУ такой урон: 165 человек, четыре бронемашины и 18 автомобилей.

На счету «Центра» - 340 солдат, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

«Восточные» выбили из рядов противника 445 бойцов. Поражены три бронемашины и девять автомобилей.

«Днепр» упокоил 50 боевиков. Сжег 11 автомобилей и две станции РЭБ.

Силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы. Поразили два снаряда HIMARS и 405 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 1 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Атаку на Запорожскую АЭС увидели в МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси Фото: REUTERS.

В международном агентстве по атомной энергии прозрели наконец. Ну, почти. Инспекторы МАГАТЭ зафиксировали, что дрон на оптоволокне пробил стену машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси написал: «Инцидент поставил под угрозу пять принципов, призванных защитить ЗАЭС». Он указал, что принципы эти утверждают: с территории объекта или в отношении него «не должно совершаться никаких ударов». 30 мая украинский дрон пробил стену машинного зала блока №6, а 31 мая сжег шесть автобусов и две «Газели» в транспортном цехе. Прилетало и в Энергодар. В Киеве заявили, что они не могли бить по «своей АЭС». Ну, тогда это инопланетяне...

Российский морпех применил мову и смекалку и пленил трех боевиков

Хорошо что в нашей морской пехоте есть полиглоты. Морпех с блестящим знанием украинского языка на запорожском направлении взял в плен трех боевиков. Замкомвзвода группировки войск «Восток» с позывным «Бальтазар» рассказал РИА Новостям, что боец из Ленинградской области установить контакт с солдатами противника, вошел к ним в доверие и на прекрасной мове попросил у них прикурить. Те, конечно, расслабились. Тут-то наш морпех и взял в плен пулеметно-штурмовую группу противника. На три штуки пополнили обменный фонд.

Киев уже не приоритетный партнер Вашингтона

Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ, убежден: Киев окончательно лишился статуса приоритетного партнера Вашингтона. А отсутствие поддержки Белого дома привело к неизбежным изменениям в зоне боевых действий в пользу российской армии. В эфире YouTube-канала Neutrality Studies он заявил, что для Штатов Киев - «рыжий пасынок», к нему относятся как к чужаку. В отличии от «любимого сына» Израиля, получающего и деньги, и оружие. По мнению эксперта, Киев в дальнейшем не получит от Вашингтона ничего - Трамп не хочет дальше втягиваться в украинскую ситуацию. Джонсон заявил: «Мы находимся на этапе, когда действия россиян станут переломным моментом. Это коренным образом изменит сам характер войны». Еще он сказал, что Штаты так и не дали Киеву «чудо-оружие». А что у них есть?

Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Запорожской области сгинули немецкие и британские наемники

Источник в российских силовых структурах сообщил ТАСС о потерях наемников в Запорожье: «В лесополосе уничтожена группа иностранных наемников. Согласно документам — немцы и британцы». Легионеры относились к 113-й отдельной бригаде теробороны Украины и к отдельному батальону спецназа. Украинское командование решило усилить англосаксонским «мясом» состав 3-го штурмового батальона полка «Скала». Из попавших под удар наемников уцелели документы на имя 25-летнего Филиппа Латермана и 23-летнего Ларгана Джейсона. Съездили на «сафари», большие белые господа?

Пьяные дамы-дроноводы ВСУ искали пляж у Красноармейска

Много удивительного творили боевики, которых выбили из Красноармейска давно, но память об их выходках жива и сейчас. Беженка Анна рассказала, что рядом с ее домом жили девушки-операторы беспилотников. Они запускали дроны со двора дома, в котором жили. А потом бродили по городу в неадекватном состоянии и спрашивали, как найти пляж. Но вот беда - в Красноармейске пляжа не было никогда. Дроноводы женского пола были пьяные, либо под наркотиками: «глаза бегали, зрачки расширенные». Такой же была и ликвидированная у Красноармейска командир разведотделения ВСУ младший сержант Ангелина Мартынюк. Ей пляж и загар уже не понадобится.

Украинские работники в Польше предпочитают русский

В Варшаве беженцы из Украины, которые устраиваются в местный общепит, в общении чаще используют русский язык. Владелец одного из варшавских ресторанов рассказал, что его работники из незалеженой мало говорят на мове, зато русский используется как универсальный язык для общения. Блестящее владение польским для работы мойщиками посуды, грузчиками или уборщиками не требуется. Вот и переходят на привычное им средство общения. Работодатели отмечают, что многие украинцы приезжают из тех регионов страны, где русский язык широко используют в повседневной жизни. Вообще-то это — большая часть незалежной.

Греки отдали Киеву под две сотни самоходок и пушек

Греческий информпортал pronews.gr сообщил: Афины выдали Киеву 190 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий. Источник информации - Регистр обычных вооружений ООН. Греки передали киевскому режиму 66 тяжелых гаубиц M110A2. Через Чехию на Украину также отправлены 68 систем M114 и 56 единиц M101. Прежде это богатство размещалось на островах в восточной части Эгейского моря. Отправка техники прошла на фоне обострения отношений с Турцией, что изумило греческие СМИ. То есть, украинцы подгоняют к вашим берегам безэкипажные катера со взрывчаткой — а вы и им в благодарность гоните САУ и артиллерию? Садомазохисты какие-то...

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